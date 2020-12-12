В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь

Музей будет открыт для посещения с 15 декабря.

В Киеве после многолетней реставрации открылась Андреевская церковь.

Об этом сообщает в Facebook Министерство культуры и информационной политики Украины.

"11 лет мы ждали, и вот наконец-то музей "Андреевская церковь" снова открыт. Реставрация одной из самых известных барокковых достопримечательностей Украины проходила в три этапа: укрепление холма; реставрация внешних фасадов; работа над интерьерами", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с 15 декабря каждый сможет увидеть уникальный иконостас таким, каким он был сразу после постройки храма.

Андреевская церковь находится на Андреевском спуске в центре Киева. Это — православный храм, названный в честь апостола Андрея Первозванного. По легенде, святой Андрей некогда пришел в эти места и установил крест на одном из холмов — а позже на этом месте и возвели храм, названный в честь одного из учеников Иисуса Христа.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1747-1753 годах по проекту российского архитектора итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли. Строительство велось так долго, потому что выбранное место было идеально с исторической и духовной точки зрения, но оказалось "проблемным" в самом приземленном плане: работы осложнял высокий уровень грунтовых вод, а также риск оползней и обвалов. Чтобы обеспечить безопасность и устойчивость здания, пришлось углубить фундамент на 15 метров и соорудить особую дренажную систему.

В 1960-х годах Андреевскую церковь открыли для посетителей уже в качестве музея, а в 1980-х вошла в состав Национального заповедника "София Киевская".

7 ноября 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым Андреевская церковь была передана в бесплатное постоянное пользование Константинопольскому Вселенскому патриарху. На текущий момент в этой церкви находится его постоянное представительство в Киеве.