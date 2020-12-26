Коронованы на небесах. 20 знаменитостей, умерших в 2020 году

Пятую часть из них забрал вирус COVID-19.

Пандемия коронавируса внесла коррективы практически во все сферы нашей жизни и резко повлияла на смертность. В декабре 2020-го количество смертей в мире подошло к отметке 2 млн человек. Новый вирус не щадит никого, включая знаменитостей, которые являются одной из групп риска – поскольку много путешествуют и коммуницируют с разными людьми. Традиционные некрологи по знаменитым умершим, в том числе и список Фокуса, в этом году пополнились теми, кто преждевременно умер от COVID-19, хотя мог бы жить, работать и принести миру еще немало прекрасного.

В 2020 году есть и грустный позитив. Он состоит в том, что медиа публикуют не только списки знаменитых покойников, но занялись расширением культуры памяти. Известные западные издания, к примеру, The New York Times, выносят на свои обложки портреты обычных людей, умерших от коронавируса, и рассказывают их истории. Как пишут журналисты, если человек не был широко известен, это не значит, что в его жизни и смерти меньше достоинства.

Кристофер Толкин

Кто он: британский лингвист, редактор, сын Джона Р.Р. Толкина

британский лингвист, редактор, сын Джона Р.Р. Толкина Время смерти: 16 января

16 января Причина смерти: не раскрывается

не раскрывается Возраст: 95 лет

С уходом Кристофера Толкина исчезла живая память о его отце, основателе современного жанра фэнтези. Кристофер был младшим из трех сыновей Джона Р.Р. Толкина, автора трилогии "Властелин колец", и в детстве слушал отцовские рассказы о хоббитах, эльфах и других сказочных персонажах. После смерти отца Кристофер стал распорядителем его литературного наследия – в частности, именно он нарисовал знаменитую карту Средиземья, без которой не обходится ни одно издание "Властелина колец". Кроме того, Кристофер Толкин редактировал и собирал в единое произведение разрозненные записи отца – так появился роман "Сильмариллион", 12-томная "История Средиземья", легенды о детях Хурина и Берене и Лютиэнь.

Терри Джонс

Кто он: британский комедиант, участник группы Monty Python

британский комедиант, участник группы Monty Python Время смерти: 21 января

21 января Причина смерти: осложнения деменции

осложнения деменции Возраст: 77 лет

Терри Джонс был писателем и поэтом, снимал кино и играл в нем, писал колонки для ведущих британских изданий и сценарии сериалов. Однако больше всего он был известен как один из ярких представителей комедийной группы Monty Python, которая специализировалась на сатире, черном юморе и сюрреалистизме. Особенностью «монти пайтонов» было то, что они в своих скетчах часто предугадывали общественные тенденции будущего. К примеру, еще в 1970-е доводили до абсурда понятие толерантности, что в реальности произошло только в 2010-е. За вклад в комедийный жанр группа получила награды Британской академии кино и Американского киноинститута.

Коби Брайант

Кто он: американский баскетболист

американский баскетболист Время смерти: 26 января

26 января Причина смерти: авиакатастрофа

авиакатастрофа Возраст: 41 год

"Брайант был одним из величайших игроков в истории нашей игры", — говорил Адам Сильвер, президент Национальной ассоциации баскетбола США. Действительно, в истории NBA Брайант стал первым защитником, который играл на протяжении 20 сезонов. Кроме того он чемпион по очкам команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант также дважды получал золото на Олимпийских играх в составе национальной баскетбольнй команды. Спортивные эксперты называли его одним из самых опасных игроков на поле, поэтому в широкой общественности за Брайантом закрепилось прозвище "Черная мамба", которое он придумал вначале 2000-х. Внезапная смерть спортсмена шокировала американцев, и многие музыканты посвятили ему песни.

Кирк Дуглас

Кто он: американский актер

американский актер Время смерти: 5 февраля

5 февраля Причина смерти: не раскрывается

не раскрывается Возраст: 103 года

В 2020-м ушел Кирк Дуглас – голливудский долгожитель, который начинал актерскую карьеру еще в 1940-е гг. и успел поработать с выдающимися представителями своей сферы. Он снимался с такими знаменитыми актрисами "Золотого Голливуда", как Лорен Бэколл и Барбара Стэнвик, играл в фильмах Билли Уайлдера и Стэнли Кубрика. В частности, у Кубрика он сыграл роль Спартака в одноименном фильме 1960 года. Также Кирк Дуглас был режиссером и продюсером. К примеру, он продюссировал оскароносный фильм "Полет над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном в главной роли. За длительную карьеру Дуглас собрал всевозможные награды, в том числе две президентские медали от Джимми Картера и Джорджа Буша.

Мария-Тереза Бурбон-Пармская

Кто она: принцесса из королевской семьи Испании

принцесса из королевской семьи Испании Время смерти: 26 марта

26 марта Причина смерти: COVID-19

COVID-19 Возраст: 86 лет

Ковид не щадит никого, включая аристократию. Весной инфекцию подхватили принц Альберт из Монако и британский принц Чарльз, а умерла от нее принцесса Мария-Тереза Бурбон-Пармская из испанской королевской семьи. Она изучала испанскую литературу и культуру в мадридском Университете Комплутенсе, а также политическую социологию в Сорбонне, а впоследствии преподавала в этих учебных заведениях. Принцесса также выступала за равные права для женщин, особенно в исламских государствах, а также симпатизировала идеям социализма. За это ее прозвали "красной принцессой".

Кшиштоф Пендерецкий

Кто он: польский композитор

польский композитор Время смерти: 29 марта

29 марта Причина смерти: не раскрывается

не раскрывается Возраст: 86 лет

Кшиштофа Пендерецкого больше знают по его киноработам: в частности, он писал музыку к фильмам "Сияние" Стэнли Кубрика и "Остров проклятых" Мартина Скорцезе. Однако это лишь один из его многочисленных интересов. Пендерецкий был одним из самых выдающихся композиторов симфонической музыки в послевоенном мире. Он работал в разных жанрах – от оперы и оркестровой музыки, причем от хоровой до джазовой. В его портфолио есть и камерные произведения, и электронная музыка, и произведения для хора. При этом композитор в своей музыке часто высказывался на политические темы. К примеру, он посвящал свои произведения польскому движению "Солидарность", жертвам ядерного взрыва в Хиросиме или Папе Иоанну Павлу II. "Это невероятная утрата в музыкальном мире", — написал о композиторе Джонни Гринвуд, гитарист группы RadioHead.

Мирослав Скорик

Кто он: украинский композитор

украинский композитор Время смерти: 1 июня

1 июня Причина смерти: не раскрывается

не раскрывается Возраст: 81 год

Симфоническая музыка львовянина Мирослава Скорика еще при его жизни стала мировым достоянием – ее регулярно исполняют как за рубежом, так и в Украине. Больше всего известна его минорная композиция "Мелодия", однако Скорик работал в самых разных жанрах. Он писал оперы и балеты, камерные и оркестровые симфонии, духовную музыку и вокальные произведения. Его опера "Моисей" стала единственным укринским музыкальным произведением, получившим благословение Папы Иоанна Павла II. Композитор сделал весомый вклад и в киномузыку: в частности, он написал саундтрек к фильму "Тіні забутих предків" Сергея Параджанова.

Йен Хольм

Кто он: британский актер

британский актер Время смерти: 19 июня

19 июня Причина смерти: болезнь Паркинсона

болезнь Паркинсона Возраст: 88 лет

Йена Хольма можно увидеть в таких знаменитых фильмах, как "Чужой", "Пятый элемент" и "Авиатор". Однако больше всего он известен современному зрителю как исполнитель роли хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Финальная часть этой киноленты — "Битва пяти воинств" — стала последней ролью Йена Хольма. Примечательно, что в 1981 году актер играл Фродо Бэггинса для радиопостановки на BBC Radio 1. В последние годы своей жизни он боролся с раком и болезнью Паркинсона, от осложнений которой и умер.

Карлос Руис Сафон

Кто он: каталонский писатель

каталонский писатель Время смерти: 19 июня

19 июня Причина смерти: колоректальный рак

колоректальный рак Возраст: 55 лет

Карлос Руис Сафон признан самым популярным испаноязычным писателем современности: его книги переведены на 40 языков и опубликованы в 45 странах. Начинал Сафон в 1990-е с подростковой литературы, а в 2001-м переключился на взрослую, опубликовав "Тень ветра", первый роман серии "Кладбище забытых книг". Всего Сафон написал четыре романа серии, приключенческие сюжеты которых развиваются не столько в реальном мире, как в вымышленных книжных мирах, куда забредают главные герои. Помимо литературы Сафон писал сценарии и жил в Лос-Анджелесе, где и умер после нескольких лет болезни.

Джоэл Шумахер

Кто он: американский режиссер

американский режиссер Время смерти: 22 июня

22 июня Причина смерти: рак

рак Возраст: 80 лет

Имя Джоэла Шумахера, возможно, не на слуху у широкой аудитории, зато она отлично знает его фильмы. В конце 1990-х он снял две ленты о знаменитом персонаже комиксов: "Бэтмен навсегда" и "Робин и Бэтмен". В начале 2000-х его самой известной работой стал музыкальный фильм "Призрак оперы". В Голливуде по Шумахеру скорбят, прежде всего, потому, что он доверял главные роли малоизвестным актерам, но благодаря этому они становились звездами. Своей славой Шумахеру обязаны Джим Керри и Мэтью Макконахи, Джулия Робертс, Деми Мур и Колин Фаррел. Последней работой Джоэла Шумахера в кино стали съемки двух эпизодов популярного сериала "Карточный домик".

Эннио Морриконе

Кто он: итальянский композитор

итальянский композитор Время смерти: 6 июля

6 июля Причина смерти: осложнения от перелома бедренной кости

осложнения от перелома бедренной кости Возраст: 91 год

Эннио Морриконе называли "Маэстро" — за музыку к 500 фильмам и способность невероятно точно передавать кинореальность с помощью звука. Он начинал в 1960-е с музыки к спагетти-вестернам Серджо Леоне, своего одноклассника. Потом работал с самыми прославленными режиссерами мира — Пьером Паоло Пазолини, Романом Полански, Оливером Стоуном и Терренсом Маликом. За саундтрек к "Омерзительной восьмерке" Квентина Тарантино он получил "Оскар", а ранее — статуэтку за выдающийся вклад в кинематограф. Постсоветским зрителям его музыка также знакома по популярному криминальному сериалу "Спрут".

Борис Патон

Кто он: украинский ученый в сфере металлургии

украинский ученый в сфере металлургии Время смерти: 19 августа

19 августа Причина смерти: остановка сердца

остановка сердца Возраст: 101 год

В обществе Бориса Патона еще долго будут помнить – благодаря мосту через Днепр. Его на самом деле спроектировал его отец, который опробовал и внедрил электросварку, новый способ сшивания металла. Впрочем Борис Патон пошел по стопам отца и тоже исследовал процессы сварки и технологии металлов. На его счету – сотни изобретений и научных трудов, и не только в металлургии. Брис Патон изобрел метод электросварки мягких тканей, который теперь используют в хирургии. Также Борис Патон стал рекордсменом административной работы – он возглавлял Национальную академию наук Украины 58 лет, с 1962 г. и практически до самой смерти.

Рут Бейдер Гинзбург

Кто она: судья Верховного суда США

судья Верховного суда США Время смерти: 18 сентября

18 сентября Причина смерти: рак поджелудочной железы

рак поджелудочной железы Возраст: 87 лет

Многие годы Рут Бейдер Гинзбург была символом движения женщин за равные права, поскольку боролась за это в сфере юриспруденции и законотворчества. В 1972 г. она стала соучредительницей Проекта по правам женщин, а в качестве адвоката выигрывала дела о гендерной дискриминации и впоследствии опиралась на них как на прецеденты, чтобы менять американское законодательство. В то же время она защищала и права мужчин, если законодательство их нарушало — к примеру, Гинзбург вела дело вдовца, которому отказались выплачивать пособие. Рут Бейдер Гинзбург также была второй женщиной-судьей в Верховном суде США, и на этой должности тоже выступала в защиту равных прав для мужчин и женщин, в частности в оплате их труда.

Кензо Такада

Кто он: японский модельер

японский модельер Время смерти: 4 октября

4 октября Причина смерти: осложнения от COVID-19

осложнения от COVID-19 Возраст: 81 год

Кензо Такада начинал карьеру в мире моды в 1970-х гг, и добился такого успеха, что в 1993 г. его именной бренд Kenzo купила компания LVMH, один из крупнейших мировых концернов, специализирующихся на предметах роскоши. Не меньше, чем одежда, в мире известен парфюмерный бренд Kenzo, который модельер запустил в конце 1980-х. К миллениуму дизайнер отдалился от модных дел и посвятил себя искусству, а параллельно продолжал создавать предметы домашнего декора, мебель и костюмы для оперных постановок. Умер Кензо Такада во Франции, где жил и работал.

Шон Коннери

Кто он: шотландский актер

шотландский актер Время смерти: 31 октября

31 октября Причина смерти: пневмония и сердечная недостаточность

пневмония и сердечная недостаточность Возраст: 90 лет

"Сегодня наш народ скорбит об утрате одного из любимейших его сыновей", — написала Никола Стерджен, первый министр Шотландии о смерти Шона Коннери. Для многих фанатов этот актер остается лучшим Джеймсом Бондом за всю историю франшизы. Ведь Коннери снимался в первых пяти фильмах, а затем с перерывами — еще в двух. Помимо этого Коннери снимался у лучших режиссеров мира — Альфреда Хичкока, Жан-Жака Анно, Сидни Люмета, а за роль в фильме Брайана де Пальмы "Неприкасаемые" в 1988 г. получил "Оскар". В Шотландии Шона Коннери любили еще и за активную политическую позицию — он выступал за независимость своей родины и был членом Шотландской национальной партии.

Михаил Жванецкий

Кто он: постсоветский артист разговорного жанра

постсоветский артист разговорного жанра Время смерти: 6 ноября

6 ноября Причина смерти: от старости

от старости Возраст: 86 лет

Михаил Жванецкий был одним из самых известных одесситов и "голосом" постсоветского поколения, высмеивающим недостатки "совка" полунамеками и иносказаниями. Жванецкий начинал работать в 1960-е как автор скетчей Аркадия Райкина, на тот момент самого именитого комедианта СССР, но вскоре стал выступать сольно. Жванецкий был плодовитым автором и успевал писать скетчи как для себя, так и для друзей и комедиантов Романа Карцева и Виктора Ильченко. На постсоветсом пространстве Михаил Жванецкий везде был желанным гостем, поэтому большую часть своей профессиональной жизни проводил в гастролях, а в перерывах между ними любил бывать в Одессе, где ему еще при жизни поставили памятник.

Роман Виктюк

Кто он: постсоветский актер, режиссер театра и кино

постсоветский актер, режиссер театра и кино Время смерти: 17 ноября

17 ноября Причина смерти: осложнения от COVID-19

осложнения от COVID-19 Возраст: 84 года

Роман Виктюк родился во Львове, где в 1960-х начал актерскую карьеру в местном Театре юного зрителя. Но вскоре он увлекся режиссурой и ставил различные пьесы в крупнейших городах СССР. О фантастической работоспособности Виктюка ходили легенды — он мог репетировать несколько пьес одновременно в разных театрах. Среди пьес, срежиссированных Романом Виктюком, такие известные произведения, как "Татуированная роза" Теннеси Уильямса, "Служанки" Жана Жене и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. В ноябре 2020-го Роман Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом и умер от инсульта. Похоронен во Львове в семейной усыпальнице.

Диего Марадона

Кто он: аргентинский футболист, тренер

аргентинский футболист, тренер Время смерти: 25 ноября

25 ноября Причина смерти: инфаркт

инфаркт Возраст: 60 лет

В истории футбола XX века Диего Марадона – одна из величайших легенд. Он входит в тройку лучших игроков по версиям различных специализированных изданий, первым получил "Золотой мяч", высшую награду в футболе, и был чемпионом мира и лучшим игроком мирового футбольного состязания. Одна из самых ярких легенд Диего Марадоны – это его прозвище "Рука бога". Оно появилось после матча сборных Аргентины и Англии в 1986 г, когда Марадона забил гол рукой, и его засчитали вопреки правилам, поскольку судья посчитал, что мяч был забит головой. Через несколько минут аргентинец забил "гол столетия", признанный лучшим в истории футбольных чемпионатов.

Ким Ки Дук

Кто он: южнокорейский режиссер

южнокорейский режиссер Время смерти: 11 декабря

11 декабря Причина смерти: осложнения от COVID-19

осложнения от COVID-19 Возраст: 59 лет

У нас Ким Ки Дук известен по своей поэтической притче "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", снятой в 2003 г. В своих дальнейших фильмах философские размышления режиссер упаковывал в истории об изощренной жестокости и расплате за нее. За это его любили на европейских кинофестивалях. В портфолио Ким Ки Дука — награды "Берлинале" и Канн, а также три статуэтки Венецианского кинофестиваля. Смерть режиссера была таинственной. В конце ноября он приехал в Латвию, где намеревался жить и работать. С 5 декабря Ким Ки Дук пропал, и пока коллеги его искали, он умер от осложнений коронавируса в одной из рижских больниц.

Джон ле Карре

Кто он: британский писатель

британский писатель Время смерти: 12 декабря

12 декабря Причина смерти: пневмония

пневмония Возраст: 89 лет

Джон ле Карре сделал типичную для своей сферы карьеру. В послевоенное время он служил в Британском разведывательном корпусе, учился в Оксфорде и работал на МИ-5 и МИ-6. Этот опыт он переплавил в шпионские триллеры, которые выписывал любовно и в деталях. Наиболее известные его произведения — "Шпион, выйди вон!", "Ночной администратор", "Маленькая барабанщица". В последние годы они были экранизированы, с участием актеров первой величины, к примеру, Гарри Олдмана и Бенедикта Камбербэтча, Хью Лори и Тома Хиддлстона, Александра Скарсгарда и Флоренс Пью. О смерти ле Карре писатель Стивен Кинг сказал так: "В этот ужасный год мы потеряли гиганта литературы и гуманистического духа".