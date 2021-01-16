Рэперша Alyona Alyona стала лауреатом престижной премии ЕС

Украинская исполнительница получила денежный приз и пакет поддержки для развития карьеры.

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.

Об этом говорится в сообщении Минкультуры в Facebook.

"Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 – ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки", – говорится в сообщении.

Она получила денежный приз в размере 10 000 евро и пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии.

Кроме того, рэперша получила больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award.

Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

Отметим, ранее рэп-певица Alyona Alyona была номинирована на немецкую международную премию Anchor за популяризацию в своем творчестве украинского языка.