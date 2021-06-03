Уникальный голос современной вокальной сцены. Маттиас Гёрне на Odessa Classics 2021

Маттиас Гёрне — один из ведущих и самых востребованных вокалистов сегодняшней Европы (бас-баритон). Его голос славится красотой и гибкостью. Он владеет безупречной вокальной техникой и глубиной интерпретации. Благодаря широкому диапазону, Гёрне может исполнять высокий по звучанию репертуар современной музыки и низкий барочный репертуар. Как говорит Маттиас, "петь Баха и Вагнера, это две разные "работы", буквально все делается по-другому". Слушать же в исполнении Маттиаса Гёрне интересно абсолютно любую музыку.

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6 июня в Одесской Филармонии в 19:00 все почитатели вокального искусства могут услышать действительно уникальный голос современного музыкального мира классической музыки. Будет исполнен Вокальный цикл Шуберта "Зимний путь" в сопровождении рояля (Алексей Ботвинов). Кстати, исполнение Маттиасом Герне этого цикла Шуберта считается на сегодняшний день эталонным, как и ряда других произведений Шуберта, а также Шумана и Малера.

На фестиваль Odessa Classics Гёрне приезжает во второй раз. Впервые одесситы и гости фестиваля услышали его в 2016г. с программой произведений Рихарда Вагнера. И были абсолютно покорены. Гёрне очень любит выступать в новых местах, на новых сценах, часто на небольших и не очень известных фестивалях. Приезд в 2016г. был именно таким для Гёрне, когда фестиваль Odessa Classics только набирал обороты. Тогда ключевым фактором в принятии решения участвовать ли в фестивале было имя Алексея Ботвинова, президента фестиваля и известного во всем мире пианиста. Посетив же Odessa Classics хоть раз, каждый музыкант с удовольствием возвращается сюда к открытой и искренней одесской публике и гостеприимному городу в целом.

Маттиас Гёрне всегда чувствовал, что в его голосе есть что-то особенное. Он целеустремленно шел к раскрытию своего таланта, несмотря на недоверие преподавателей. Герне дважды проходил прослушивание в Высшую школу музыки в Лейпциге. В ответ на мнение преподавателей о том, что у него "недостаточно таланта", Маттиас сказал "давайте попробуем". Результатом этих "проб" сейчас наслаждается весь мир.

В Лейпциге (бывшем ГДР) Гёрне учился у Ханса-Иоахима Бейера. Победив на вокальном конкурсе в Западной Германии, Маттиас Герне обратился к просьбой учиться у известного вокалиста и педагога Дитриха Фишер-Дискау. Его просьба была удовлетворена. Среди его звездных преподавателей также — Элизабет Шварцкопф. Впервые услышав Гёрне на одном из концертов, она сказала, что его выступление внушило ей оптимизм относительно дальнейшей судьбы камерного пения в Германии.

Маттиас Гёрне — частый гость главных сцен. Среди оперных сцен это Королевский театр Ковент-Гарден, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане, среди известных концертных залов — Карнеги-холл (Нью-Йорк), Уигмор- холл (Лондон), зал Плейель (Париж) и др.

Артистизм Гёрне подтвержден многочисленными престижными наградами за выпущенные CD: четыре номинации на Грэмми, премия ICMA, премия Gramophone, премия BBC Music Magazine Vocal Award 2017 и Diapason d’or arte. После своих легендарных записей с Владимиром Ашкенази и Альфредом Бренделем для Universal Music, он записал серию избранных песен Шуберта на 12 компакт-дисках для Harmonia Mundi (The Goerne / Schubert Edition) с выдающимися пианистами. Его записи песен Брамса с Кристофом Эшенбахом, песен Шумана с Маркусом Хинтерхойзером, песен Малера для Симфонического оркестра Би-би-си и арий Вагнера для Симфонического оркестра Шведского радио получили восторженные отзывы. В 2020г., когда весь музыкальный мир отмечал 250-летие со дня рождения Бетховена, Маттиас Гёрне выпустил диск на Deutsche Grammophon с песнями Бетховена в сопровождении пианиста Яна Лисецки. Этот диск получил престижную премию Edison Klassiek (эквивалент премии Грэмми в Нидерландах) и премию Diapason dʼOr.

Приходите на концерт в Одесскую Филармонию 6 июня в 19:00 и вы получите настоящее эстетическое удовольствие, ведь фестиваль Odessa Classics всегда приглашает лучших мировых звезд классической сцены.