"Золота Дзиґа" 2021: кого і коли нагородять Національною Кінопремією

Після буремного 2020 року, коли всі заходи або скасовувалися, або переносилися онлайн, українські кінематографісти нарешті зберуться офлайн, аби відсвяткувати перемоги колег на V Національній Кінопремії "Золота Дзиґа". Як відбуватиметься церемонія, хто претендує на нагороду та які українські фільми цьогоріч стали лідерами за кількістю номінацій, читайте в нашому матеріалі.

Минулого року церемонія вручення Національної кінопремії "Золота Дзиґа" відбувалось онлайн. Та попри виклики нової реальності, лауреати отримали свої заслужені нагороди, а глядачі побували за лаштунками найголовнішої кінопремії країни. Цьогоріч "Золоту Дзиґу" вручатимуть офлайн 12 червня. І попри острах, що пандемія зупинила кіновиробництво, а отже робіт буде менше, Кінопремія розвінчала цей міф. Адже всього на участь у ній було подано 86 повнометражних, короткометражних фільмів та серіалів. Саме так, цього року Кінопремія вперше в історії вручатиметься "Найкращому ігровому серіалу". А всього нагороди отримають переможці у 23 номінаціях.

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Під час церемонії нагородження V Кінопремії "Золота Дзиґа" видатний український режисер Роман Балаян отримає почесну премію за внесок у розвиток українського кіно. А режисерку Наталію Ворожбит, яка минулого року представила свій дебютний фільм "Погані дороги", відзначать нагородою "Відкриття року". Що ж до лауреатів інших номінацій, їх імена ми дізнаємось вже у суботу, 12 червня. А оголошувати їх будуть журналіст і телеведучий Олег Панюта та акторка і телеведуча Дар’я Трегубова. Саме дует буде проводити урочисту церемонію.

Цього року Кінопремія "Золота Дзиґа" вручатиметься вже вп’яте. "Фільми, представлені у номінаціях, яскраво говорять про те, що український кіноринок починає конкурувати всередині себе, оскільки з’являються нові якісні роботи кінематографістів, здатних вплинути на індустрію як всередині країни, так і за її межами", — зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Достатньо лише поглянути на лідерів цьогорічної "Дзиґи" за кількістю номінацій. Фільм "Погані дороги" отримав аж 15 номінацій. Слідом йде антиутопія "Атлантида" Валентина Васяновича та її 11 номінацій. На третьому місці опинилася сага Михайла Іллєнка "Толока", яка представлена у дев’яти номінаціях. А замикають п’ятірку лідерів документальна стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" і драма Тимура Ященка "Черкаси", які отримали по чотири номінації кожна.

Власне, ця п’ятірка змагатиметься і за головну нагороду "Найкращий фільм". Лауреата у цій номінації обирають кіноакадеміки, але й глядачі традиційно обирають свого фаворита. Впродовж травня вони віддавали свої голоси за найкращі фільми з 26 представлених претендентів, аби на церемонії нагородження "Премія глядацьких симпатій" дісталася найпопулярнішій та найкращій на їхню думку стрічці.

Хто ж вони, переможці V Національної кінопремії "Золота Дзиґа"? Відповідь на це питання отримаємо вже 12 червня.