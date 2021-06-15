Золота Дзиґа 2021: як пройшла П’ята Кінопремія

12 червня відбулось урочисте нагородження лауреатів П’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Лідером за кількістю нагород стала стрічка "Атлантида" та її шість статуеток.

Цьогорічна церемонія Кінопремії "Золота Дзиґа" відбувалась вже вп’яте. Нагороди вручили у 23 номінаціях, а імена більшості переможців зі сцени оголошували ведучі вечора Дар’я Трегубова та Олег Панюта.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Церемонія розпочалась з вітального слова Голови Наглядової ради Української кіноакадемії, президентки Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниці і керівного партнера венчурного фонду TA Ventures, засновниці онлайн-платформи Dzyga MDB Вікторії Тігіпко. Вона закцентувала увагу на важливості максимального фокусу на національному кіно та розвиткові нетворкінгу між кінопрофесіоналами.

На участь у Кінопремії було подано 86 кіноробіт, з яких 10 — серіали. Цього року вперше в історії "Золоту Дзиґу" вручали в номінації "Найкращий ігровий серіал". Премію телепроєкту "Спіймати Кайдаша" вручала директорка Української кіноакадемії та Одеського міжнародного кінофестивалю, співзасновниця платформи Dzyga MDB Анна Мачух.

А "Найкращим фільмом" було визнано "Атлантиду" Валентина Васяновича. Нагороду автору вручила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук. Загалом стрічка "Атлантида" отримала шість нагород, серед яких "Найкраща режисерська робота", "Найкраща операторська робота", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий монтаж" та "Найкращі візуальні ефекти".

"Найкращим документальним фільмом" стала стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин". Нагороду за "Найкращий сценарій" вручили Наталці Ворожбит за фільм "Погані дороги". Актор цієї ж стрічки Юрій Кулініч отримав статуетку "Найкраща чоловіча роль", а "Найкращою жіночою роллю" стала робота Марини Кошкіної у фільмі "Забуті".

Переможців у всіх номінаціях, крім однієї, обирали кіноакадеміки. Глядачі ж вирішували долю "Премії глядацьких симпатій". Впродовж мясця вони голосували онлайн за найкращі фільми і обрали переможцем стрічку "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

[ + – ] "Найкращий фільм" [ + – ] "Премія глядацьких симпатій" [ + – ] Ігор Колтовський, актор [ + – ] Денис Тарасов, Сергій Гамалій, Олексій Тритенко, Марина Кудерчук, Артем Колюбаєв [ + – ] Антоніна Хижняк, акторка [ + – ] Роб Фельдман, актор [ + – ] Пилип Іллєнко, продюсер [ + – ] Павло Сушко, політик, кінопродюсер [ + – ] Тоня Ноябрьова, режисерка [ + – ] Олег "Фагот" Михайлюта та Ольга Навроцька [ + – ] Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно [ + – ] Валентин Васянович, режисер [ + – ] Марина Кошкіна, акторка [ + – ] Юрій Кулініч, актор [ + – ] Наталка Ворожбит, режисерка, сценаристка [ + – ] Вікторія Тігіпко, Голова Наглядової ради Української кіноакадемії [ + – ] Анна Мачух, виконавча директорка Української кіноакадемії

Також вперше в межах Кінопремії відзначили "Найкращий доступний фільм". Премію від організації людей з інвалідністю "Fight for Right" отримала стрічка "Забуті".

Після церемонії вручення нагород для номінантів та вручантів влаштували урочистий прийом, під час якого гостей своїми хітами розважав український попрок-електронний гурт Cloudless.

Церемонія вручення П’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" проводилась за підтримки Державного агентства України з питань кіно, генерального алкогольного спонсора – ARARAT, офіційного партнера — Кінокомпанія Star Media, стратегічного партнера – Медіа Група Україна, офіційних партнерів Parimatch Tech та MEGOGO, офіційної локації PM Hall Terrace, б’юті-партнера червоної доріжки – салон краси бізнес-класу Olga Dikaya, генерального радіопартнера NRJ. Офіційний аудитор – Kreston GCG.