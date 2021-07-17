Украина в Помпиду. В Париже покажут 164 работы художников из Киева, Харькова, Одессы, Херсона

Фокус рассказывает о работах украинских художников, которые впервые войдут в постоянную коллекцию парижского Центра Помпиду, одного из самых авторитетных музеев современного искусства в мире.

7 июля состоялась презентация проекта "Украина в Помпиду", который его инициаторы называют беспрецедентным в истории нашего современного искусства. Впервые в парижском Центре Жоржа Помпиду состоится крупная выставка, где покажут 164 работы более чем 20 украинских художников, охватывающие период с 1970-х годов по сегодняшний день. Эти работы музей получил из частных коллекций — их подарили 12 членов Украинского клуба коллекционеров современного искусства.

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[ + – ] В парижском Центре Жоржа Помпиду покажут 164 работы украинских художников Фото: Getty Images

По словам инициатора проекта Зенко Афтаназива, коллекционера и президента клуба, подготовка и переговоры с французами длились с 2016 года. Это происходило в условиях активной экспансии русского современного искусства в Европе, в ходе которой таких художников, как Борис Михайлов, Сергей Братков или Вагрич Бахчинян, представляли как русских, хотя они жили и работали в Украине. Для французских специалистов современное искусство Восточной Европы ассоциировалось прежде всего с Россией, в то время как Украина была "белым пятном". Поэтому Зенко Афтаназив и его коллеги по проекту первым делом знакомили французских искусствоведов с художественными течениями в разных городах Украины, их особенностями и тематикой. Затем французы отобрали наиболее интересные для них работы — по их художественной новизне, наиболее характерным для того или иного художника методу и почерку.

"Проведение выставки в Центре Помпиду — это признание независимости и уникальности украинского современного искусства на самом высоком уровне", — отмечает Афтаназив. Уровень действительно высокий, поскольку Центр Помпиду на 12-м месте по посещаемости среди всех музеев мира, а его постоянная коллекция насчитывает более 100 тыс. работ и является самой крупной в Европе и второй в мире после нью-йоркского Музея современного искусства.

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Впрочем, посетители презентации "Украина в Помпиду" в киевском Центре современного искусства М17 отобранные работы увидеть не могли — они уже в Париже. Как говорит Николя Луччи-Гутников, куратор Центра Помпиду, сейчас их изучают французские искусствоведы и готовят к экспонированию. Выставка назначена на 2022 год, точной даты нет из-за пандемической неопределенности и смены президента парижского музея. Луччи-Гутников отмечает, что в планах не только организовать выставку украинских художников, но впоследствии включать их в другие сборные выставки и таким образом внедрить украинское искусство в глобальный контекст.

По словам Афтаназива, проект "Украина в Помпиду" продлится минимум три года. Помимо выставки будут готовить лекционный курс по современному украинскому искусству и проводить его в Париже, поскольку Центр Помпиду является еще и исследовательским, куда приезжают работать искусствоведы со всего мира.

Украинские кураторы проекта Александр Соловьев и Виктория Бавыкина отмечают, что 164 работы, переданные в столицу Франции, показывают разнообразие украинского искусства — от одесского концептуализма и постмодернизма, харьковской школы фотографии до молодых киевских художников Жанны Кадыровой и группы "Р.Э.П.". Однако коллекция неполная: в ней представлены преимущественно такие форматы, как фото, видео, текстильные работы. Нет живописи, в том числе художников Новой волны, очень важного для нашего искусства течения. Поэтому инициаторы "Украины в Помпиду" надеются, что к проекту присоединятся другие коллекционеры и инвесторы, которые помогут передать парижанам и более дорогие полотна. Фокус же рассказывает о знаковых работах украинских художников, которые точно покажут в Париже.

Одесский постмодерн

Фото: предоставлено организаторами проекта

Что отобрали: "Психоделическое вторжение броненосца "Потемкин" в тавтологический галлюциноз Сергея Эйзенштейна" Александра Ройтбурда

Год: 1988

Формат: видео

Чем примечательно: Александр Ройтбурд — один из ведущих современных художников Украины, куратор выставок, директор Одесского художественного музея. В последнее время Ройтбурд работает в жанре живописи, однако в 1980–1990-х он экспериментировал с такими форматами, как инсталляция, перформанс и видео. "Психоделическое вторжение броненосца "Потемкин" в тавтологический галлюциноз Сергея Эйзенштейна" — самая важная из работ Александра Ройтбурда того периода. В короткометражном видео художник деконструирует культовый советский фильм: закольцовывает самые известные кадры и перемежает их с современной съемкой из Одессы, таким образом достигая гротескного, комического эффекта. Это видео экспонировалось на 49-м Биеннале современного искусства в Венеции, а также является единственной украинской видеоработой, которую нью-йоркский Музей современного искусства приобрел в свою постоянную коллекцию.

Харьковский андеграунд

Фото: предоставлено организаторами проекта

Что отобрали: серия "Тотальная фотография" Евгения Павлова

Год: 1990–1994

Формат: фото

Чем примечательно: У широкой общественности Харьковская школа фотографии ассоциируется с Борисом Михайловым, фотохудожником с мировым именем. Однако это движение включало гораздо больше людей. Одним из них был Евгений Павлов, сооснователь группы "Время" — первого неформального объединения харьковских фотографов, куда в 1971 году вошел десяток человек, в том числе Михайлов.

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Уже в 1972 году Евгений Павлов сделал серию "Скрипка", ставшую резонансной из-за обнаженной мужской натуры. А в 1990-х он начал экспериментировать с различными эффектами фото — коллажем, раскрашиванием, цветными слайдами. Так появилась серия "Тотальная фотография", в снимках которой бедный постсоветский быт окрашен в яркие, часто психоделические краски. "Этот особый язык дал мне чувство полной свободы и стал практическим подтверждением идеи, что любой снимок можно сделать фото-артом", — говорил Евгений Павлов.

Херсонский сарказм

Фото: предоставлено организаторами проекта

Что отобрали: "Спасибо, шо зашлы к нам в гости" Стаса Волязловского

Год: 2016

Формат: текстильный объект

Чем примечателен: Французские искусствоведы отобрали лишь одну работу Стаса Волязловского, однако она в полной мере показывает приемы и ход мысли художника, который эпатировал и критиковал заскорузлую провинциальную среду. Волязловский всю жизнь прожил в Херсоне, но был поразительным художником не только по меркам этого города. В своих работах сочетал элементы наивного искусства и китча и говорил на табуированные темы, к примеру, изобрел "пенис-арт", где откровенно показывал секс и физиологию. Работа "Спасибо, шо зашлы к нам в гости" создана в наиболее характерном для художника стиле — это рисунок шариковой ручкой на текстиле, причем холстом служит полотнище с кружевом, которым до сих пор в украинских селах завешивают кровать, чтобы не было видно, что под ней.

Киевский глобализм

Фото: предоставлено организаторами проекта

Что отобрали: "Секонд-хенд СРЗ-2 202" Жанны Кадыровой

Год: 2020

Формат: инсталляция

Чем примечательна: Жанна Кадырова, одна из наиболее известных представителей нового поколения украинских художников, работает на международном арт-рынке и создает объекты, смысл которых понятен и украинцам, и аудитории зарубежных стран. Так случилось с проектом "Секонд-хенд", первые работы которого Кадырова создавала в Бразилии, затем показывала в основной программе Венецианского биеннале в 2019 году и продолжила в Киеве. Проект состоит в том, что Кадырова берет плитку с фасадов зданий, сменивших своих владельцев и назначение, придает им форму предметов одежды и развешивает их, как будто в магазине. В Киеве, к примеру, скульптор брала плитку со стен цехов Дарницкого шелкового комбината, который ныне является торговым центром. "Этот проект, конечно, не про одежду, а про историческую память и архитектуру: о судьбе старых зданий и том, какую жизнь прошлое может получить сейчас", — рассказала Жанна Кадырова в интервью Vogue Украина.