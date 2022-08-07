Кино и вино. Пять взрывных комедий, где выстреливает шампанское

Шампанское — напиток, традиционно претендующий на аристократизм. Предлагаем пять фильмов, где этот чудесный напиток играет важную роль.

Шампанское — вино с хорошей родословной. У него даже есть официальный день рождения: 4 августа, когда весь мир отмечает День шампанского. В этот день в 1668 году французский монах-бенедиктинец Пьер Периньон(1638—1715) создал особое "шипучее" вино, и эта дата зафиксирована в документах аббатства Отвильер, что находится в центре Шампани, в 150 км от Парижа. Периньон создал невиданный доселе напиток – легкое игристое вино, в котором пузырьки поднимались со дна сосуда серебристыми нитями.

Фокус представляет пять кинофильмов, где шампанское – словно один из героев.

Как было изобретено шампанское

По поводу изобретательства Пьера Периньона довольно часто слышны возражения: ведь игристое вино было и до него, просто монах из Шампани усовершенствовал его производство. На самом деле все было и сложнее, и проще. Из-за северного климата Шампани ферментация вина зимой прекращалась, а наступлением весеннего тепла процесс возобновлялся слишком резко и газ мог разорвать бочку, выбить пробку и – вино на смарку.

Поначалу с пузырьками боролся и Периньон. Но однажды он задал себе вопрос: "А зачем я это делаю?" Его фишка в том, что Периньон решил не воспринимать загазованность вина как недостаток, а, напротив считать это "праздничным" достоинством напитка – это классический пример перевертыша.

История зафиксировала фразу "почтенного" (так переводится Дом) Периньона: "Скорее сюда, я пью звезды!".

И чтобы игристое вино не портило бочки, Дом Периньон предложил его разливать сразу по бутылкам – стекло было достаточно прочным. И дело пошло. Причем, в отличие от местных жителей, первыми оценили напиток англичане – куда шампанское и пошло на импорт. Ну а потом уже все распробовали. И сегодня "Дом Периньон" — легендарная марка французского шампанского.

[ + – ] У шампанского есть официальный день рождения: 4 августа Фото: Pexels

Предлагаем пять фильмов, где этот чудесный напиток играет важную роль.

"Приключения капитана Врунгеля" (1979): славянская мечта

В легендарном мультфильме режиссера Давида Черкасского, созданном в 1979 году на студии Киевнаучфильм, при помощи шампанского капитан Врунгель выиграл международную регату. Здесь буквально воплощена славянская мечта: как совместить выпивку и победу.

На заключительном этапе регаты, когда "Беда" проигрывала яхте "Черная каракатица", Врунгель приказал достать ящик шампанского и открывать бутылку за бутылкой. В результате полученного от струй шампанского реактивного импульса яхта "Беда" рванула вперед и первой прибыла к пункту назначения. Авторы совместили праздник и конкуренцию, шик и азарт.

[ + – ] При помощи шампанского капитан Врунгель выигрывает регату

"Бриллиантовая рука" (1969): аристократы и дегенераты

В культовой советской авантюрной комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая герой Геша (Андрей Миронов) просыпается с похмелья и пытается с ним бороться, глотнув остатки шампанского из бутылки, но механик Лелик (Анатолий Папанов) отбирает у него бутылку, произнося легендарную фразу: "Шампанское по утрам пьют только аристократы или дегенераты". Лелик тоже отхлебывает вина, причисляя себя, по-видимому, к аристократам, но тут же "по-дегенератски", словно одеколоном, смазывает себе шампанским затылок. Голь на выдумки хитра!

[ + – ] Отрывок из фильма "Бриллиантовая рука", где звучит знаменитая фраза

"За двумя зайцами" (1961): повысить температуру

В советской украинской классике – фильме "За двумя зайцами", который снял режиссер Виктор Иванов на студии Довженко, есть знаменитая сцена – тоже из серии "аристократы и дегенераты".

Проня Прокоповна Сирко (Маргарита Криницына) хочет произвести на жениха-парикмахера Свирида Петровича Голохвастова (Олег Борисов) известное впечатление аристократического характера, поэтому кричит прислуге: "Химка, накади в хате, а то смердит горилкой. И подогрей шампанское!".

Конечно, иногда вино (как и коньяк), действительно подогревают, чтобы лучше почувствовать его букет (или могут приготовить горячее вино – глинтвейн), но вот игристое вино – охлаждают, в силу его "загазованности".

"Та подавать уже ото вино? Бо я уже его грела, грела!" – спрашивает Химка. Разумеется, в ответственный момент нагретая бутылка с шампанским взрывается.

[ + – ] Химка: "Та подавать уже ото вино? Бо я уже его грела, грела"

В фильме "Голдфингер"(1964) Бонд предпочитает классику. Шампанское "Дом Периньон" как напиток соблазнения

Помимо мартини, агент 007 Джеймс Бонд поглощает массу напитков: от виски до коньяка. И даже изготовляет коктейли (знаменитое: "взболтать, но не смешивать!"). Но опять же, чтобы подчеркнуть свою аристократичность, он регулярно попивает шампанское Dom Perignon, сообщая в одной из картин: "Лично я предпочитаю урожай 1953 года".

В фильме "Голдфингер" Джеймс Бон (Шон Коннери), соблазняя девушку, достает бутылку шампанского "Дом Периньон" из ведерка со льдом рядом с кроватью: в отличие от Прони Прокоповны он знает особенности его потребления.

[ + – ] Джеймс Бонд-соблазнитель пьет с дамами шампанское

"Четыре комнаты" (1995): Тарантино и чертовски хорошее шампанское

В экспрессивной черной комедии "Четыре комнаты" (1995) от четырех режиссеров (Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл) собраны истории, объединенные местом действия, временем и главным героем – портье Тедом (Тим Рот).

В заключительном эпизоде, снятом Тарантино "Пентхаус – человек из Голливуда" появляется знаменитое шампанское "Кристалл" от престижного кюве-дома Louis Roederer.

В чем его престижность? Cristal был впервые создан в 1876 году для императора России Александра II – это первое престижное кюве (фр. prestige cuvée). Царь боялся покушений со стороны революционеров. Он приказал, чтобы бутылки шампанского для его банкета "Ужин трех императоров" были сделаны прозрачными: так можно было наслаждаться пузырьками и золотистым цветом, а дно сделали плоским для предотвращения возможности спрятать взрывное устройство. Что в конечном счете не помогло – император все равно был убит.

[ + – ] Пузырьки в шампанском стали "праздничным" достоинством напитка Фото: Pexels

До 1945 года "Кристалл" не продавался. А в середине 1990-2000-х этот бренд шампанского стал связан с американской рэп и хип-хоп культурой. Напиток стал частью имиджа некоторых артистов, "Crissy" упоминали в текстах Raekwon, 50 Cent, Big Karlage, Biggie Smalls, Puff Daddy, Big L, Hollywood Undead, Yung Lean и Jay-Z. Именно поэтому Тарантино упоминает его в фильме как "лучшее" шампанское.

Итак, герой четвертой киноновеллы Честер Раш – его играет сам Квентин Тарантино – постоянно налегает на игристое вино, не забывая упомянуть, что это не просто дорогое шампанское, а "Кристалл"! Одного из гостей он заставляет выпить шампанское дважды: "Ты никогда не пил шампанское, если не пил "Кристалл"! Это чертовски хорошее шампанское. Все остальное – моча!"

Да, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но это – не про персонажей Тарантино. Честер Раш в фильме заключает пари со своим другом Норманом: тот ставит мизинец против машины Честера на то, что сможет зажечь зажигалку "Zippo" 10 раз подряд без осечек. Роль "палача" за одну тысячу долларов предлагают портье. Зажигалка дает осечку с первого раза, Тед отрубает палец несчастному Норману, а пари выигрывает неутомимый поглотитель шампанского Cristal Честер Раш. Ведерко льда для охлаждения шампанского теперь нужно для пальца, чтобы доставить его хирургу и пришить на место.

[ + – ] Тарантино расхваливает шампанское "Кристалл"

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