90 лет Жан-Полю Бельмондо. Три знаковых фильма, которые обязательно стоит посмотреть

9 апреля французской кинозвезде Жан-Полю Бельмондо исполнилось бы 90 лет. Расскажем о трех его знаковых фильмах. "На последнем дыхании", "Чудовище" и "Профессионал".

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Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября 2021 года на 89-м году жизни. Он был любимейшим артистом в СССР и потом в Украине, воплощая на экране неукротимый оптимизм и человечность. Комедийные боевики с Бельмондо смотрели в кинотеатрах по несколько раз.

Рожденный в богатой и богемной семье (отец – известный скульптор, мать – живописец), Бельмондо часто играл людей неустроенных, но не теряющих оптимизм и надежду. Как писатель Франсуа Мерлен из "Великолепного" (1973) — который десятками строчил детективы о суперагенте Бобе Сен-Клере, но при этом сам никак не мог разбогатеть, обираемый издателем. Вот именно это — быть обычным человеком и одновременно суперменом — получалось только у Бельмондо. Поэтому его герои были близки всем слоям населения.

То же кредо было у немых героев Чарли Чаплина. Формула обоих: мордобой – юмор – сердечность. И пик всего этого — шедевральная трагедия: у Чаплина — "Огни большого города", у Бельмондо – "Профессионал", снятый по английскому роману "Смерть зверя с тонкой кожей". Щемящая музыка из обеих этих лент давно стала классикой.

Жан-Поль Бельмондо и сегодня остается кумиром Фото: Getty Images

"На последнем дыхании", "Чудовище", "Профессионал". Самый титулованный, самый смешной и самый пронзительный фильмы Жан-Поля Бельмондо

У ряда наиболее успешных картин с Бельмондо, преимущественно боевиков с элементами комедии ("Частный детектив" (1976), "Игра в четыре руки" (1979), "Кто есть кто" (1980), "Профессионал" (1981), "Вне закона" (1983), "Одиночка" (1987), "Баловень судьбы" (1988) такая формула: лев – бесчинства преступников – восстановление порядка. Причем это лев-одиночка. Закономерным было и награждение кинольва Бельмондо в 2016 году "Золотым львом" в Венеции – "за вклад в мировой кинематограф".

Бельмондо не без иронии заметил о себе: "Увы, меня иногда принимают слишком всерьез, отыскивая смысл в моих действиях, в которых нет ничего, кроме поиска радости, подозревая умысел в том, что происходит зачастую в спонтанности момента".

Полностью на спонтанности был построен первый фильм Жан-Пол Бельмондо, который принес ему мировую известность.

На последнем дыхании / À bout de soufflé (1960)

"На последнем дыхании" — это дебютная лента режиссера Жан-Люка Годара, который открыл им "французскую новую волну". Картина снималась с микроскопическим бюджетом. Некоторые источники утверждали, что по мотивам какого-то бульварного детектива.

По сюжету беспечальный вор Мишель Пуаккар угнал роскошный автомобиль и направился в Париж. По дороге ему на хвост сел полицейский на мотоцикле и потребовал остановиться. С перепугу тот застрелил копа.

В Париже герой знакомится с американской студенткой-журналисткой Патрисией (Джин Сиберг). Она влюбляется в брутальность и непосредственность нового знакомого. Они шастают по городу, целуются, занимаются любовью.

Кавалер вынужден даже грабануть случайного человека в туалете: с деньгами у Мишеля – голяк.

Именно этот страх он пытается заглушить бравадой: задирает перед Патрисией юбки встречным девушкам, типа – он раскован, силен. Однако все больше Мишелем овладевает страх возмездия – он передается и подружке.

Она же – обычная девчонка. И дружок не посвящал ее в то, что совершил. Но она тоже чует: какое-то кольцо вокруг сжимается, и начинает догадываться, что Пуккар – больше, чем просто рисковый парень. В Италию, куда он зовет, с ним ехать стремно.

Патрисия все больше начинается опасаться Мишеля, понимая, что он замешан в чем-то серьезном. Она сдает его полиции. Копы стреляют в него.

Раненый Пуккар-Бельмондо идет чрез всю улицу и падает на перекрестке. Патрисия, следуя за своим чувством, бредет растерянно за Мишелем. Глядя в лицо девушке, тот перед смертью шепчет: "Какая же ты… с*ка" ( или — образина, по-разному переводят).

Фильм произвел фурор. Что в нем революционного? Все недостатки, которые были при съемках и монтаже, неожиданно вылились в достоинства.

Бельмондо жаловался когда-то в интервью, что Годар давал текст только перед съемкой. А иногда вообще не давал. Артист зашел в телефонную будку. Он спрашивает режиссера: "Что говорить?" — "Сейчас придумаю". Но… Годар так ничего не придумал. "Придумаю завтра", – буркнул режиссер и съемки перенесли. "Я считал, что он сумасшедший", — улыбался Жан-Поль.

Однако в результате все фразы в фильме Годара "На последнем дыхании" звучат, как разговор на улице – непринужденно.

Денег было ничтожно мало, поэтому оператор снимал не с киношных рельс, а с катящейся инвалидной коляски. Много было снято просто на ручную камеру – даже сцены в постели. Все это потом стало реформаторскими достижениями, потому что максимально приблизило зрителя к героям – до интимности.

Годар сделал "рваный" монтаж – герои, допустим, едут в машине, а там видно, что панорама нелинейно движется за окном.

Символический уровень фильма оказался тоже интересен. Парень, угнав машину и куражась, несколько раз стреляет в солнце – из окна, на ходу. Это серьезный вызов. Некий бунт против небес. Вроде как ребяческий, но потом Мишель с перепугу выстрелит в проверяющего его копа: инфантилизм закончился.

Любопытно, что у двух известных советских режиссеров даже произошел спор по поводу этого момента. Георгий Данелия ("Осенний марафон"), на которого сам монтаж фильма произвел большое впечатление, вспоминал: "Из-за него, а точнее, из-за кадра, в котором Бельмондо целится в солнце, я поссорился с Тарковским, которому фильм очень нравился, а мне — не очень. Мы с ним по-разному относились к тому, что и как надо показывать".

Фильм "На последнем дыхании" стал манифестом "новой волны" и лучшим фильмом 29-летнего Годара, бывшего кинокритика. Он получил за него "Серебряного медведя" в Берлине.

Фильм был на грани эксперимента, но и сегодня смотрится свежо. Бельмондо какой-то период снимался в подобном кино. Но уже с семидесятых актер полностью переключился на жанровое кино: комедии, боевики или комедийные боевики. Жемчужиной из такого рода фильмов является комедия "Чудовище". И тоже Бельмондо здесь снимается с американской актрисой.

Трейлер фильма "На последнем дыхании" (1960)

Чудовище / L'Animal (1977)

В отличие от голливудской продукции, где герой последовательно забирается наверх по карьерной лестнице, персонажи Бельмондо — вроде каскадера Мишеля Гоше из "Чудовища" — часто в жизни были балбесами. Начало картины сразу – смешное. Снимается сцена, где герой ползет по отвесной стене. Перерыв, он встает, камера переворачивается и "стена" оказывается бутафорской – она лежит на земле, Гоше делает шаг вперед и….проваливается в окно.

Мишель вроде бы крутой профи, но из-за вспыльчивого характера он не слишком-то преуспевает на съемочных площадках и даже выдает себя за многодетного инвалида в инвалидном кресле, чтобы стрясти деньжат с социальной службы. Указывая на выводок "взятых взаймы" детей, сообщница незадачливого каскадера замечает: "Это его единственная радость, инспектор!", намекая на сексуальную. Но когда деньги приходят к Гоше – он ими сорит. Это – широко, по-нашему!

Однако обычно Гоше на мели, поэтому даже собственная свадьба с каскадершей Джейн Гарднер (Ракель Уэлч) не является для него причиной для отказа от внезапно подвернувшейся работы. Джейн, не ожидавшая, что ей придется вкалывать в такой день, устраивает Мишелю скандал на съемочной площадке. В результате тот теряет управление автомобилем и оба они оказываются на больничной койке. Невеста бросает шебутного Гоше и находит немолодого богатого графа.

Но тут подворачивается по-настоящему прибыльная работенка: предложение от итальянцев. Во Францию для съемок своего нового боевика летит звезда Бруно Феррари (все тот же Бельмондо), очень похожий Мишеля, которому предлагают дублировать его в трюках. Феррари – нежный артист нетрадиционной ориентации и как огня боится трюков. Дальше – масса забавных приключений и комедийных ситуаций.

Кстати, по поводу трюков: их все в фильме выполнял сам Бельмондо, включая реализацию своей давней мечты – постоять на крыле летящего самолета. Сцена, когда Мишель на парашюте, паря высокого над землей, начинает раздевать любимую – бесподобна.

Фильм "Чудовище" (1977)

Профессионал / Le Professionnel (1981)

Этот фильм – что-то среднее между коммерческой лентой "Чудовище" и тонкой криминальной драмой "На последнем дыхании".

Жосслен Бомон – профессиональный агент-киллер французской спецслужбы. Его задача – убить президента одной из африканских стран Н'Джала – чуть ли не людоеда. Но политико-экономическая ситуация меняется, и французы вновь рады сотрудничать с президентом-каннибалом: подписывается контракт на строительство в его стране АЭС. Бомона сдают Н'Джале. Он оказывается на каторге. Бомон сбегает на родину.

Но он не только теперь хочет мстить тем, кто его предал, а желает довести дело до конца – убить людоеда. Бомон умело провоцирует ситуацию: посмотрите кино и убедитесь в этом лично. Главное, результат – есть!

Опороченные чины французской спецслужбы передают сверху вниз, из уст в уста приказ: "Остановите Бомона!".

Бельмондо идет своей царской, расслабленной походкой к вертолету, но ему в спину стреляют из автомата: пули разворачивают его, агент падает в траву: шакалы убили льва.

Да, в его персонаже слишком много свободы, обаятельной наглости и сердечности – ему не все равно. "Мой козырь – раскованность. Это ощущение свободы пришло в профессию из моего характера", — откровенничал Бельмондо в интервью.

Композицию Chi Mai (итал. "Кто бы ни…") легендарного композитора Эннио Морриконе Бельмондо услышал по радио и влюбился в нее. Он пообещал себе, что она будет звучать в его картине. И Chi Mai стала саундтреком "Профессионала".

На тестовых показах картины ни одной фокус-группе не понравилась трагическая концовка. "За" были только Бельмондо и режиссер Жорж Лотнер. Они были правы: под эти щемящие звуки, которые сопровождали появление героя Бельмондо на протяжении всей картины, другого логичного финала быть не могло.

Эта мелодия играла и на похоронах великого артиста. Жан-Поль Бельмондо ушел, но его солнечный талант продолжает нас согревать из десятков его ярких картин.

Ролик из эпизодов "Профессионала" на фантастическую по красоте и щемящести композицию Эннио Морриконе Chi Mai

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