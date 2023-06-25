"Большой Брат следит за тобой": лучшие фильмы о тоталитаризме

Исполнилось 120 лет со дня рождения писателя Джорджа Оруэлла, благодаря которому в обиход вошли понятия "холодная война", "переписывание истории", "альтернативные факты", "новояз".

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25 июня 1903 года родился британский писатель Джордж Оруэлл (1903-1950), который написал самый известный роман о тоталитаризме "1984". В 2008 году The Times поставила Джорджа Оруэлла на второе место среди "50 величайших британских писателей с 1945 года". Он был социалистом и революционером, обратившим внимание, что после совершения революции, которая вроде бы осуществлялась ради свободы, вновь созданное общество становится более тоталитарным, чем старое. Этому способствуют и новейшие технологии.

Фокус рассказывает о главных шедеврах Джорджа Оруэлла и поставленным по их мотивам фильмам.

Если мы берем техническую сторону, то первый роман о тоталитарном обществе был написан в 1920 году — это антиутопия русского писателя-эмигранта Евгения Замятина "Мы": про машиноподобных людей, живущих в Едином Государстве под "стерильным небом". Само общество превратилось в машину, где человек уже даже не робот, а винтик. Любопытно, что для Замятина прообразом послужило устройство британских верфей, где он служил инженером. Оруэлла же больше интересовала не технологическая, а социальная сторона тоталитаризма, но книга "Мы" безусловно на него повлияла.

В повести "Скотный двор" (1945) писатель показал перерождение революционных принципов. "Скотный двор" — притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в советской России. Свиньи — верховные руководители. Знаменитая цитата: "Все животные равны, но некоторые равнее других".

Повесть вдохновила английскую рок-группу Pink Floyd на альбом "Animals", где свиньи — правители, собаки — силовики, овцы — обыватели.

Роман-антиутопия "1984" (1948) стал идейным продолжением "Скотного двора", в котором Оруэлл изобразил возможное будущее мирового сообщества — это тоталитарный иерархический режим, основанный на порабощении, пронизанный всеобщим страхом, ненавистью и доносительством. Две похожие по строю страны ведут войну между собой.

Оруэлл ввел такие понятия как "двоемыслие" и "новояз". Широко известна цитата из книги: "Большой Брат смотрит на тебя".

Отметим, что в 2019 году в Киеве в Театре на Подоле был поставлен масштабный спектакль по английской пьесе, написанной по мотивам романа "1984" — с футуристическими костюмами, декорациями и даже прозрачной, выполненной из плексигласа, клеткой-дыбой, работающей на электромоторе.

При упоминании Оруэлла сразу приводят в пример или тотальную государственную пропаганду, как в сегодняшней России с "альтернативными фактами" и "переписыванием истории" ("Не все так однозначно"), или крайне тенденциозные политические компании в духе той, какая была у Дональда Трампа.

В одной из критических статей Оруэлл впервые ввел термин "холодная война".

Писатель доказывал, что машина власти лишена каких-либо идеалов: "Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть".

Большой Брат — это обобщенный образ диктатора (с усами или без — не так важно).

Лозунги-перевертыши "1984": "война — это мир", "свобода — это рабство", "незнание — сила".

Мы рассказываем об известных экранизациях по мотивам произведений Оруэлла.

"1984" (1984)

39-летнего чиновника Министерства правды Уинстона Смита (Джон Херт) хватают Полиция мыслей и сотрудники Министерства любви, реконструируя "мыслепреступление" Уинстона. А именно: Смит завел интрижку с 26-летней Джулией (Сюзанна Гамильтон) — сотрудницей его же министерства. Она первая передала ему записку с признанием в любви.

Они сняли комнату у антиквара в районе пролов (пролетариев), где предавались любовным утехам, состоя в свободных отношениях, запрещенных Партией.

Затем бунтари-любовники пошли еще дальше: вступили в подпольную организацию Сопротивления через некоего О'Брайена и были схвачены Полицией мыслей.

Следователи воссоздают события по дневнику Уинстона, который он вел "маргинальной" чернильной ручкой, а не диктовал на "речепис", как делал это в Министерстве правды, переписывая историю.

Выясняется, что с "революционной организацией" тоже не все так просто — к ней причастны власти.

Почему же "свободная любовь" так опасна для тоталитарного общества?

Трейлер фильма "1984"

"Бразилия" (1985)

Через год после фильма "1984" вышла гораздо более интересная картина "Бразилия" Терри Гиллиама, вдохновленная тем же романом Джорджа Оруэлла, но сделанная стильно, в духе стимпанка. Терри тут нашалился по полной, следуя за своей фантазией почти без ограничений и раздувая бюджет.

Название фильма отсылает к песне 1939 года Aquarela do Brasil. Главная ассоциация — это остров Бразил, который в ирландской мифологии считается раем.

По сюжету Сэм Лаури работает клерком. Он постоянно видит сны, где оказывается героем, спасающим красивую девушку от различных злодеев и чудовищ. Вскоре Сэм встречает эту девушку из снов в реальности: она подает в отдел информационных исправлений жалобу на ошибочный арест ее соседа — Арчибальда Баттла, которого перепутали с Арчибальдом Таттлом по прозвищу "Гарри", подозреваемым в терроризме и работе ремонтником без лицензии.

Тем временем у Сэма ломается система отопления, он вызывает службу по ремонту, но работники, вместо того чтобы чинить, наоборот, громят его квартиру. На помощь является тот самый Таттл. Он ненавидит бумажную волокиту и вынужден заниматься любимой профессией инженера по отоплению на партизанский манер. Он помогает Сэму с ремонтом и наказывает официально работающих ремонтников.

Сэму удается удалить записи о Джил с компьютера в офисе Министра информации и спрятать барышню в шикарной квартире своей матери, но теперь уже он сам является преступником. Сэм проводит ночь с любимой, но утром туда врывается группа захвата. Сэма отправляют в отдел информационных исправлений на пытки, которые будет проводить его давний… друг и коллега.

Отметим, что Роберт Де Ниро в роли сантехника-бунтовщика великолепен: его бодрый персонаж больше всего запоминается после разных эстетских выкрутасов Гиллиама в этой ленте, сюжет которой он исправлял на ходу. Благо продюсеры постоянно менялись из-за кризиса компании-производителя. Зато сейчас картина считается знаковой.

Трейлер фильма "Бразилия"

Можем назвать еще несколько лент о тоталитаризме: "Эквилибриум" (2002), "Дивный новый мир" (2020), сериал "Андор" (2022). Но, пожалуй, дух романа Оруэлла со сложными отношениями между "рабовладельцами" и угнетаемыми лучше всего передан в культовом фильме сестер (тогда братьев) Вачовски.

"Матрица" (1999)

Молодой программист Томас Андерсон ведет двойную жизнь. Днем он — "приличный" работник крупной компании, а ночью — хакер Нео. Однажды на его персональный компьютер приходит странное сообщение: "Ты увяз в Матрице".

Оказывается, мир захватили роботы. Они создали многопользовательскую игру "Матрица". Системой управляет робот "Архитектор". Смысл системы в том, чтобы поддерживать людей в виртуальном мире, при этом они выделяют некую энергию, на которой живут машины. Архитектор изначально делает систему виртуальным раем, однако общество в раю получается нестабильным: его регулярно "колбасит". Архитектор создает вторую программную систему — "Пифия" (Оракул), направленную на то, чтобы нарушать баланс в игре, собирая недовольных. Пифией рекрутируются революционеры и Избранный — Нео.

Против бунтовщиков — агенты Смиты (администрирующие матрицу роботы), но они борются с отключенными от Матрицы людьми не в полную силу. Главное, чтобы те не портили иллюзию нормальности мира не отключенным. Вот так все "гибко".

Но все, как водится, пойдет не по плану.

Добавим, что роль Нео стала судьбоносной для Киану Ривза, а сам этот персонаж давно стал мемом.

Трейлер фильма "Матрица"

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