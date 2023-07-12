Умер Милан Кундера, автор культового романа "Невыносимая легкость бытия"

Чешский и французский писатель скончался после продолжительной болезни.

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Милан Кундера, знаменитый чешский писатель, автор культового романа "Невыносимая легкость бытия", живший во Франции, умер в 94 года. Обстоятельства его смерти и место, где он скончался – неизвестно. Анна Мразова, пресс-секретарь библиотеки Милана Кундеры в его родном городе Брно только сообщила, что он умер после продолжительной болезни 11 июля. Об этом пишет Reuters.

Милан Кундера был вынужден покинуть родную страну в 1975 году. Он обосновался во Франции и родину посещал только инкогнито, навещая друзей. Он не присутствовал даже на открытии своей библиотеки в родном Брно в апреле этого года.

Биография Милана Кундеры

Милан Кундера родился в городе Брно на территории тогдашней Чехословакии. Его отец был ректором университета в Брно, а двоюродный брат Людовик Кундера стал известным переводчиком и писателем.

Свои первые стихи Милан написал еще в младшей школе. В университете он изучал музыковедение, кино, литературу и эстетику.

В 1950 году прервал обучение по политическим причинам, однако окончил его в 1952 году. Работал ассистентом и позже профессором академии на факультете кино, преподавал мировую литературу. Работал в литературных журналахз "Literární noviny" и "Listy".

В 1950 году был исключен из Коммунистической партии Чехословакии за "антипартийную деятельность и индивидуалистские тенденции".

Свою первую книгу он опубликовал в 1953 году. А первый роман "Шутка" в 1967-м. В нем рассказывается история чешской интеллигенции в условиях советской действительности.

В этом же году Кундера принял участие в IV съезде союза писателей Чехословакии, где открыто призвал к демократизации общественной и политической жизни страны. Считается, что именно это его выступление вдохновило народ на "Пражскую весну" – революционным процессам 1968 года, которые закончились вводом советских войск, танкам на улицах Праги и гибелью мирных жителей.

В 1970 году Кундера закончил второй роман "Жизнь не здесь" о деградации молодого поэта Яромила в социалистической Чехословакии. Роман был издан в 1973 году в Париже.

Отъезд во Францию

В 1975 году Кундера был приглашен профессором в Реннский университет во Франции. Он покинул Чехословакию вместе с женой и назад больше не вернулся.

Коммунистическое правительство лишило Кундеру гражданства в 1979 году после публикации его романа "Книги смеха и забвения". В 1981 году он стал французским гражданином.

Он наиболее известен своим романом "Невыносимая легкость бытия", который стал международным бестселлером, когда был опубликован в 1984 году.

История пары, Томаса и Терезы, происходит в разгар советских репрессий и Пражской весны 1968 года. Четыре года после публикации книги рассказ был адаптирован для американского фильма. Главные роли в нем исполнили Жюльетт Бинош и Дэниел Дэй-Льюис.

Трейлер фильма "Невыносимая легкость бытия"

В 2008 году Кундеру обвинили в том, что в 1950 году он предал оппозиционера, который затем пропал на несколько лет в трудовом лагере. Доказательством якобы послужил протокол чешской тайной полиции.

"Я совершенно удивлен тем, чего не ожидал, о чем вчера даже не знал, тем, чего не было", — сказал писатель чешскому информационному агентству. На самом деле его подпись под документом отсутствует.

Кундера перестал публично комментировать свое прошлое и инкогнито ездил в Чехию, чтобы навестить своих друзей. В качестве акта примирения бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш снова предложил ему чешское гражданство, но Кундера не прокомментировал это предложение.

Напомним, в прошлом месяце умерла известная британская актриса и политик Гленда Джексон.