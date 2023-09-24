"Рождение Венеры". Какие состояния у богини любви на трех самых популярных в Сети картинах Боттичелли

Великий итальянский художник периода Ренессанса Сандро Боттичелли зашифровал три разных женских состояния в картинах "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".

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Пожалуй, самая популярная картина в Сети, в том числе для мемов – полотно Сандро Боттичелли (1445—1510) "Рождение Венеры", написанное в 1482 году. Но работу эту надо рассматривать как часть трилогии, где изображена Венера в трех разных ипостасях-состояниях, свойственных всем женщинам. После "Рождения Венеры" это еще два легендарных полотна: "Весна" (1482) и "Венера и Марс" (1483).

Фокус расскажет вам, какую глубокую и интимную идею в эту трилогию вложил гениальный мастер Возрождения, и как связана она с волнующей темой: женщина и любовь. Однако все это художник сделал не без иронии: Боттичелли по-другому не мог.

Модель: идеал красоты

Симонетта Веспуччи на картинах Сандро Боттичелли

Моделью для всех трех Венер послужила очаровательная аристократка Симонетта Веспуччи (1453 – 1476) — возлюбленная Джулиано Медичи, младшего брата правителя Флоренции Лоренцо Великолепного. Великолепный в нее тоже был влюблен, как и все поголовно мужчины Флоренции, включая, разумеется, ее супруга. 16-летняя Симонетта венчалась с Марко Веспуччи – родственником того самого флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, который докажет, что Америка — никакая не окраина Индии, а отдельный материк. За исправление ошибки его именем и назовут целый континент. А индейцы – все равно уже останутся индейцами.

Симонетта была первой красавицей Флоренции, за что ее назвали Несравненной и Прекрасной. К тому же она имела ангельский характер.

"Среди других исключительных даров природы она обладала такой привлекательной манерой общения, что все, кто сводил с ней знакомство, или к кому она проявляла внимание, чувствовали себя объектом ее привязанности: не было ни единой женщины, завидовавшей ей, и все настолько хвалили ее, что это казалось вещью необыкновенной, множество дам восхваляли ее без злобы" — утверждают летописцы. Это и сегодня звучит, как фантастика: от Симонетты были в восторге муж, властный любовник, знать и народ. Неудивительно, что под ее чары попал и Боттичелли: она послужила моделью для десятков его полотен. Однако случилось несчастье – в 1476 году Веспуччи умерла от туберкулеза в возрасте 23 лет. Но, как видите по датам, Боттичелли продолжал рисовать Симонетту и после ее смерти: ее изображение было сквозным женским идеалом всей его живописи.

"Рождение Венеры" (1482): юная дева

Сандро Боттичелли, "Рождение Венеры". Галерея Уффици, Флоренция

Историки искусства утверждают, что сюжетом для полотна "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли послужило следующее стихотворение его друга – придворного поэта Лоренцо Великопеного – Анджело Полициано (1454-1494). Той же Симонетте он посвятил поэму "Стансы на турнир": рыцарский турнир специально для нее устроил Джулиано — транжирил, как водится, государственную казну на личные нужды. Так вот, у этого Анджело имелся стих "Джостра".

Эгеем бурным, колыбель чрез лоно

Федиты поплыла средь пенных вод,

Создание иного небосклона,

Лицом с людьми несходная встает

В прелестной позе, глядя оживленно,

В ней девственница юная. Влечет

Зефир влюбленный раковину к брегу,

И небеса их радуются бегу.

Сказали бы: море истинное тут.

И раковина с пеной — как живые,

И видно — блеск глаза богини льют.

Пред ней с улыбкой небо и стихии.

Там в белом Оры берегом идут,

Им ветер треплет волосы златые.

Как вышла из воды, ты видеть мог,

Она, рукой придерживает правой

Свои власы, другой — прикрыв сосок,

У ног святых ее цветы и травы

Покрыли свежей зеленью песок.

Разные переводы несколько отличаются, но смысл, что новорожденная юная девственница плывет на раковине — одинаков. Сзади ее "поддувает" Зефир – бог ветра. Зефир обнимает нимфу Флору: считалось, что его дыхание обладает способностью оплодотворять, а значит, его объятия с нимфой символизируют половой акт.

То есть, Боттичелли сразу дает понять: девственная пока еще Венера – богиня любви – и рождена для нее. На берегу ей готова прислужить, обернув цветистым покрывалом, Ора – богиня времен года. Множество цветов на ее платье говорит о том, что в данном случае она – богиня Весны.

"Весна" (1482): ожидаем обеспеченное потомство

"Весна" Сандро Боттичелли

В центре картины — все та же Венера, но уже в несколько другом состоянии.

Рядом — в цветастом платьице, с рельефным задорным лицом — опять Весна, разбрасывающая цветочки. Берет она их буквально изо рта Флоры: у той из уст тянется целый букетный конвейер.

Над всем этим носится целящийся в женщин стрелами любви Амур с завязанными глазами: здесь царит любовь (к слову, Амур – сын Венеры и Марса, так что у Венеры уже есть один ребенок, но об отношениях Венеры и Марса скажем ниже). К Флоре традиционно пристает неугомонно-оплодотворяющий Зефир. И с процессом оплодотворения на полотне – все отлично. Главная фишка Боттичелли в этой картине состоит в том, что все женщины, изображенные здесь, — беременны: от шести до восьми месяцев. Символически это абсолютно точно: весна — зарождение жизни!

Можно прочесть горы литературы о художнике (а я посмотрел не один искусствоведческий фильм о Боттичелли), где обсуждается техника, длина мазков, колорит, но ни слова по существу полотна. Замечу только, что у Боттичелли — самые своеобразные Грации на свете!

Все дамы в саду "Весны" ожидают потомство. Именно поэтому у края полотна разгоняет тучи своим волшебным жезлом Меркурий в крылатых сандалиях (он же Гермес у греков) – бог торговли и обогащения: все, к чему прикасается его жезл, превращается в золото. Разгоняя тучи, он желает, чтобы всегда был достаток и "погода в доме" у будущих мам. Весьма предусмотрительно.

"Венера и Марс" (1483): все достало

"Венера и Марс" Сандро Боттичелли

Разберемся теперь с брачной жизнью Венеры. Она сначала вышла замуж за хромого, но талантливого мастера-кузнеца – трудоголика Гефеста. На роль любовника было два основных претендента: бог морей Посейдон и бог войны Марс (он же Арес). Как все красавицы, она предпочла драчуна.

Их (Венеры и Марса) сыночек Амур (он же Эрос) часто опутывал папашу невидимыми сетями любви, обуздывая его агрессивный нрав, и буквально толкал в объятья матери. Чтобы тот немного отвлекся от поля брани. И дал другим передохнуть (как это сегодня актуально!). Венере стоило немалых усилий отвлечь вояку от его кровожадного призвания.

Боттичелли изобразил сцену на картине следующим образом. Видно, что Венера и Марс недавно занимались любовью. Агрессор заснул. Его мечом играют маленькие сатиры — и один, самый нахальный, дует ему прямо в ухо через морскую раковину, подчеркивая этим крепость сна Марса.

И вот здесь кроется главный прикол Боттичелли. Венера смотрит на любимого довольно красноречиво, типа: "Наконец, сдыхалась!" Чувствуется, этот беспокойный парень ее основательно достал! В глазах хоть и читается нежность к атлету, раскинувшемуся в траве, но все-таки в них больше усталости, поскольку даже Венере с ее любвеобильностью с трудом удавалось вывести из строя "универсального воина". Глядя на ее противоречивое выражение лица, трудно не улыбнуться.

Боттичелли в своей живописной трилогии изобразил три основные женские ипостаси: юная дева, беременная женщина и мать, познавшая мудрость семейных отношений.

Справка о художнике: кто его заказчики

Автопортрет Сандро Боттичелли (фрагмент его картины "Поклонение волхвов", 1475)

Родился Сандро Боттичелли в 1445 году во Флоренции в семье ювелира и сперва освоил это ремесло. Поэтому все его полотна отличает четкость рисунка. Ему неслабо было выводить волос за волосом в женской прическе.

Как и у любого крупного художника, частично жизнь Боттичелли была связана с политикой — с семьей влиятельных банкиров Медичи.

Глава рода — Козимо Медичи — под видимостью демократии во Флорентийской республике устроил олигархию. Выборы протекали демократично, кроме одного нюанса: кандидатура должна быть заранее одобрена Козимо. Он же, кстати, дал толчок для определенного стиля в архитектуре. Один из виднейших архитекторов того времени — Брунеллески — разработал специально для Медичи чертеж шикарного дворца. Но Козимо дальновидно посчитал, что не нужно раздражать народ богатым фасадом. Поэтому внешне его палаццо выглядело непритязательно, зато внутри все ломилось от роскоши: народ спокоен и волки сыты.

Лоренцо по прозвищу Великолепный был одним из главных заказчиков Сандро Боттичелли. Трагическая гибель брата Лоренцо Джулиано в результате заговора и ранняя смерть Симонетты Веспуччи наложили отпечаток и на творчество мастера. После этих и множества других удручающих событий произведения Боттичелли "потемнели" — и по цвету, и по настроению. Поэтому ощущение от его последних картин радужным не назовешь — и в них гораздо меньше его бесподобной иронии. Но уровень гармонии в них такой же высокий.

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