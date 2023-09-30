Сериалы октября. Новый "Люпен" с Омаром Си, женщина-собака по-корейски, кража алмазов на €100 млн

Фокус подобрал семь самых интригующих сериалов октября, снятых в разных жанрах: от авантюрного детектива и мистического триллера до лирической комедии с элементами фэнтези.

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Сериальный "золотой" октябрь принес сюжеты о грандиозных ограблениях. И вдогонку — о зверских расправах над богачами. На этом фоне лирическое фэнтези, где корейская девушка от поцелуя превращается в собаку, кажется милым и даже забавным.

Люпен 3 / Lupin 3

Франция, 2021-2023, драма, детектив, боевик

Премьера: 5 октября

Платформа: Netflix

В ролях: Омар Си, Винсент Лонде, Людивин Санье

Успешный и динамичный французский детективный сериал с обаятельным Омаром Си (симпатичный слуга из "1+1") "разродился", наконец, третьей частью. Фильм не претендует на интеллектуальные глубины, но удачный формат (короткие серии по 40 минут), стремительно развивающаяся интрига, уместные камбэки в прошлое и трогательные отступления в личные отношения героев — отличный коктейль на вечер.

Сериал "Люпен" — современная адаптация романов о приключениях благородного вора Арсена Люпена французского писателя Мориса Леблана. Эти книги стали отправной точкой для главного героя сериала — Ассана Диопа, стремящегося отомстить за отца, которого подставила одна богатая семья.

Ассан Диоп по кличке Люпен — гениальный вор, совершающий дерзкие кражи благодаря авантюрному таланту.

После премьеры первого сезона в январе 2021 и более позднего продолжения миллионы поклонников фильма задавались вопросом: когда Омар-Ассан вернется на экран?

Разборки главного героя с циничным подонком-магнатом Хьюбертом Пеллегрини здесь войдут в решающую фазу. Диоп стремится наладить отношения в своей семье, но тут вдруг в него влюбляется очаровательная дочь его главного врага.

Трейлер сериала "Люпен-3"

Женский доктор. Новая жизнь

Украина, 2023, мелодрама

Премьера: 9 октября

Платформа: "1+1"

В ролях: Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Настя Цымбалару

Один из самых долгоиграющих национальных сериалов "Женский доктор" (5 сезонов, 220 серий, 2012 — 2020) получил "перезагрузку". Новый сюжет привязан к современным реалиям. Акушер-гинеколог Михаил Гончар переезжает из Северодонецка в Киев. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российского обстрела, как и его дом. Гончар начинает трудиться в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины.

В динамичном ролике показана не слишком здоровая конкуренция среди врачей. В главной роли убедителен талантливый актер Андрей Исаенко ("Я работаю на кладбище"). Любопытен факт, что в роли дочери главного героя снялась родная дочь артиста.

Трейлер сериала "Женский доктор. Новая жизнь"

Прекрасный день, чтобы стать собакой / A Good Day to be a Dog

Южная Корея, 2023, романтика, комедия, фантастика, дорама

Премьера: 11 октября

Платформа: MBC

В ролях: Пак Гю-ен, Чха Ын-у, Ли Хен У

После триумфа "Кальмара" грех не обращать внимание на южнокорейскую продукцию. Вот и здесь сюжетец свеж, как для западного зрителя.

А именно: над некой симпатичной молодой учительницей довлеет родовое проклятие: она превращается в собаку после первого поцелуя. Единственный способ снять проклятие — получить второй поцелуй. Но как это сработает, когда первый поцелуй Ханы будет с парнем, который смертельно боится собак?!

Вероятно, этот сюжет связан и с известной корейской традицией — употреблять собак в пищу. Каким образом? Посмотрим — поймем.

Трейлер сериала "Прекрасный день, чтобы стать собакой"

Падение дома Ашеров / The Fall of the House of Usher

США, ужасы, мистика, триллер

Премьера: 12 октября

Платформа: Netflix

В ролях: Марк Хэмилл, Брюс Гринвуд, Карла Гуджино

Леденящий душу сериал от режиссера Майка Флэнагана ("Призраки дома на холме") — современная адаптация рассказов ужасов самого основателя жанра — американского классика Эдгара Аллана По.

По сюжету брат и сестра, циничные Родерик и Меделин Ашеры, превратили небольшую фармакологическую компанию "Фортунато Фармасьютикалз" в империю, приносящую им богатство, привилегии и власть.

Однако наследники Ашеровской династии начинают умирать — жутко и таинственно. Выясняется, что за этими смертями стоит загадочная женщина, знавшая Ашеров-основателей еще в юности…

Для любителей просмотров сразу сообщаем радостную весть: все 8 эпизодов выйдут одновременно.

Трейлер сериала "Падение дома Ашеров"

Все любят бриллианты / Everybody Loves Diamonds

Бельгия, Италия, 2023, криминал, боевик, триллер

Премьера: 13 октября

Платформа: Amazon Prime Video

В ролях: Ким Росси Стюарт, Анна Фольетта, Джанмарко Тоньяцци

Банде профессиональных итальянских грабителей во главе с Леонардо Нотарбартоло удается с помощью хитрого плана обезвредить новейшую систему безопасности Алмазного центра Антверпена и похитить драгоценности на 100 млн евро. Сериал снят по мотивам реального ограбления в Антверпене в феврале 2003 года, которое медиа назвали "ограблением века". Было взломано 123 из 160 сейфов. Роскошных бриллиантовых украшений вынесли на сумму более 100 миллионов евро.

Один из секретов преступников — они заранее покрыли чувствительные датчики банка лаком для ногтей: дешево и сердито. В картине есть элементы комедии.

Трейлер сериала "Все любят бриллианты"

Тела / Bodies

Великобритания, 2023, драма, детектив, фантастика

Премьера: 19 октября

Платформа: Netflix

В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас

Детектив, рассказывающий о мистическом преступлении, которое никто не в состоянии разгадать 150 лет. Серию убийств пытаются расследовать 4 детектива, живущих в разных эпохах. На месте преступления находили убитых голых женщин и мужчин. Последнее тело было обнаружено в центре Лондона в 2050 году.

Британцы, как ни парадоксально, умеют оригинально связывать серийные убийства с перемещениями во времени, как было в их телефильме "Жизнь на Марсе" 2006-2007 и его интересной адаптации "Обратная сторона Луны" 2012 -2018.

Посмотрим, получился ли у них трюк на этот раз.

Тизер сериала "Тела"

Позолоченный век 2 / The Gilded Age 2

США, история, драма

Премьера: 29 октября

Платформа: HBO

В ролях: Джейкобсон Луиза, Никсон Синтия, Барански Кристин, Кун Кэрри

Здесь показан огромный социальный срез американцев, богатеющих в конце 19 века. Название для сериала позаимствовано у сатирического романа Марка Твена 1873 года — о американских семьях, мечтающих разбогатеть. Позолоченный век — ироническая перефразировка "золотого века".

Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк — в дом состоятельных тетушек-традиционалисток. Там ее втягивают в борьбу с богатым соседом — железнодорожным магнатом.

Соперничество между "старыми" и "новыми" деньгами продолжится во втором сезоне в театральной сфере: будут соперничать между собой два роскошных оперных театра. Это Музыкальная академия, являвшаяся культурным центром самых богатых семей Манхэттена, и "выскочка" — Метрополитен-опера.

Тизер сериала "Позолоченный век 2"

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