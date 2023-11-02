Топ-7 премьер ноября: "Наполеон" с Хоакином Фениксом и "Голодные игры" с Рэйчел Зеглер

Среди премьер ноября две несомненно приоритетные картины — "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом и комедия финского классика Аки Каурисмяки "Опавшие листья", получившая в Каннах Приз жюри.

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В промозглую ноябрьскую пору в кинотеатр идти – самое оно, ведь здесь будет феерическое жанровое разнообразие премьер: эпичная историческая сага Ридли Скотта с Хоакином Фениксом "Наполеон", супергеройский фильм "Марвелы" с Сэмюэлом Л. Джексоном, фантастический экшн "Голодные игры" с Рэйчел Зеглер, психологический триллер "Между нами" с Ирмой Витовской, романтическая комедия финского классика Аки Каурисмяки "Опавшие листья" и боевик Джона Ву "Тихая ночь".

Фокус рассказывает о киноновинках!

Между нами

Украина, 2022, триллер, криминал

Премьера: 2 ноября

В ролях: Ирма Витовская, Анастасия Пустовит

Молодой беременной наркоманке Саше не к кому обратиться, чтобы забрать ее из роддома. Она просит об этом врача Аню. И та откликается на призыв, хотя у самой по горло проблем. Судьба так закружит этих женщин, что они станут свидетелями убийства. В недавнем интервью Ирма Витовская назвала свою героиню "украинской Леди Макбет".

Любопытно, что Ирма все продолжает играть мам или опекунш в национальном кино, таковы ее героини в лентах "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет". Но теперь — в более трагических обстоятельствах.

Трейлер психологического триллера "Между нами"

Марвелы / The Marvels

США, 2023, фантастика, супергероика, экшн

Премьера: 9 ноября

В ролях: Тейона Паррис, Иман Веллани, Сэмюэл Л. Джексон

Коротко говоря, три супергероини — Кэрол Денверс, известная как Капитан Марвел, Камала Хан, известная как Мисс Марвел, и Моника Рамбо — обнаруживают, что их суперсилы неожиданно переходят от одной к другой. Следовательно, это необычное трио должно объединить свои усилия и учиться работать вместе, чтобы спасти Вселенную.

Кто это поможет сделать? Координатор, которого играет бесподобный Сэмюэл Л. Джексон. Уже ради того, чтобы посмотреть на игру этого суперактера, стоит пойти на эту картину.

Трейлер фантастического экшна "Марвелы"

Опавшие листья / Kuolleet lehdet

Финляндия, Германия, 2023, трагикомедия

Премьера: 9 ноября

В ролях: Альма Певсти, Юсси Ватанен

Фильм финского классика Аки Каурисмяки, отмеченный в Каннах-2023 Призом жюри. Неожиданно, но в этом фильме есть связь с Украиной.

Случайная встреча в караоке-баре резко меняет жизнь двух людей, стремящихся обрести свою любовь. Герои "Опавших листьев" — работница супермаркета Анса и рабочий Холаппа — после бара идут в кино, смотреть фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Постепенно герои будут сближаться.

Деталь, связанная с Украиной. В баре, где работает Анса, из радиоприемника постоянно слышатся новости об Украине: бомбежки больницы в Мариуполе, театра, где укрылись мирные жители. За неделю Россия выпустила по Украине 150 ракет. "Проклятая война", — бормочет Анса. Таким образом режиссер выразил поддержку нашей стране.

Картина завершает цикл Каурисмяки о людях рабочего класса ("Тени в раю", "Ариэль" и "Девушка со спичечной фабрики").

Трейлер "Опавших листьев"

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях / The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

США, 2023, драма, экшн, антиутопия, фантастика, боевик

Премьера: 16 ноября

В ролях: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Джош Андрес Ривера

Режиссер Фрэнсис Лоуренс выпускает четвертую часть франшизы "Голодные игры" – о молодом Кориолане Сноу – том самом тиране-президенте, который мучал в предыдущих частях героиню Дженнифер Лоуренс.

Кориолан – надежда своего рода, потерявшего влиятельное положение после войны с Капитолием. Сноу попадает в сложное положение, когда его состояние и будущее оказывается под угрозой. Он неохотно соглашается быть Наставником Люси Грей Берд в гладиаторском тв-шоу "Голодные игры". Однако, когда девушка очаровывает аудиторию, Сноу видит возможность изменить свою судьбу. Он решает объединить свои силы с Люси Грей, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Сноу пытается ответить на вопрос: станет ли он, наконец, "певчей птичкой" или "змеем"? Ответ мы знаем, но интересно наблюдать за процессом выбора.

Трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"

Наполеон / Napoleon

Великобритания, США, 2023, боевик, приключения, историческая драма, боевик

Премьера: 23 ноября

В ролях: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Людивин Санье, Бен Майлз

Ридли Скотт представит на суд публики эпическое плотно о Наполеоне с Хоакином Фениксом. Это картина о безостановочном пути Бонапарта к власти и славе, но сквозь призму его своеобразных отношений с единственной настоящей любовью — Жозефиной.

В ролике чересчур много пафоса, но есть и щепотка иронии.

Трейлер фильма "Наполеон"

Тихая ночь / Silent Night

США, 2023, боевик

Премьера: 30 ноября 2022

В ролях: Юэль Киннаман, Кид Кади, Гарольд Торрес

Эта лента знаменует возвращение через 20 лет в Голливуд американо-гонконгского режиссера Джона Ву ("Без лица", "Миссия невыполнима-2"). После грандиозного провала фильма "Час расплаты" (2003) Ву снимал, в основном, в КНР. Но вот Голливуд дает ему еще один шанс.

В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца — голоса: повреждены голосовые связки. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика приступает к страшной мести мафии. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто лишил его семейного счастья. В роли кровавого мстителя — швед Юэль Киннаман ("Девушка с татуировкой дракона").

Трейлер "Тихой ночи"

На земле святых и грешников / In the Land of Saints and Sinners

Ирландия, 2023, боевик, криминал, триллер

Премьера: 30 ноября

В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон, Киран Хайндс

Кто любит ирландское кино – боевик для вас. Красивая, но суровая ирландская природа, жесткие разборки. Однако им, в случае ирландцев, не откажешь в эпичной выразительности.

Сюжет — о наемном убийце, который вышел на пенсию и поселился в глухой ирландской деревне. Здесь он хочет искупить грехи, ведя тихую и неприметную жизнь. Однако вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с тремя террористами.

Отметив 70-летний юбилей, Лиам Нисон стал еще чаще играть киллеров. Но в ролике интригует дама-киллерша в исполнении Керри Кондон, которая расправляется со своими противниками похлеще Лиама. Крутой и еще круче!

Трейлер фильма "На земле святых и грешников"

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