"Ричер-2". Безбашенное начало сериала вызвало восторг критиков и зрителей

15 декабря стартовал второй сезон популярного криминального сериала "Ричер" — и сразу с трех серий.

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Рейтинг второго сезона "Ричера" с Аланом Ритчсоном на агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания материала был таким: 100% от критиков (на основе 24 рецензий) и 84% – от зрителей. Структура несколько иная, чем у первого сезона (рейтинг: 92% от прессы, 90% – от зрителей). Здесь больше боевика, нежели детектива и экшн-сцены отличаются размахом. Уровень насилия зашкаливающий: пытки, сбрасывание живого человека с вертолета. Это, конечно, для того, чтобы было никого не жаль, когда Джек Ричер выйдет на тропу мести. Его герой чем-то напоминает персонажей Арнольда Шварценеггера, но есть и коренные отличия. Фокус разбирается, в чем они и почему сериал "Ричер" так быстро набирает популярность.

Фильм стартует со сцены, которая есть в трейлере: женщину грабит некий рецидивист: он держит в заложниках ее сына, заставляя снимать деньги из банкомата. В киноклассику войдет удар Ричера через переднее стекло авто кулаком, обернутым в куртку. И фраза, когда все закончилось: "Я из тех, кто никогда ни во что не вмешивается".

Показано, как убивают бывшего подчиненного Ричера из 110-го специального отряда военной полиции. В общем – лихое начало. Авторы делают все, чтобы зритель не жалел тех, кого Джек Ричер накажет. Око за око.

В чем главная удача "Ричера"? Конечно, в главном герое. Джек Ричер – это экс-майор военной полиции, который в свое время создал успешное 110-е специальное следственное подразделение. Он гигант (у актера Алана Ритчсона рост 193 см, вес 110 кг). В многочисленных столкновениях умело применяет свою недюжинную силу. Здесь герой Ритчсона местами напоминает персонажей Арнольда Шварценеггера. И даже принимает некоторые позы а ля Железный Арни, например — остановится и поглядит назад ненавидящим взглядом на врага. Но есть и существенная разница.

Полковники и майоры в исполнении Арнольда Шварценеггера, когда дело сделано, неизменно в одной руке держат сигару, а другой обнимают за осиную талию красавицу, поставив ногу на кейс деньгами. Здесь четко прослеживается идеология американской мечты, как быстрого обогащения. В то время когда Джек Ричер ведет аскетический образ жизни.

Из багажа – зубная щетка

Ричер в романах писателя Ли Чайлда (на сегодня их 27), выйдя в отставку, путешествует по США с одной зубной щеткой, не имея даже мобильного телефона. Он ночует в дешевых отелях, покупает одежду в сэкондах. Его доход – только военная пенсия. Однако ноги Джека постоянно приводят его в особо "загрязненные", с точки зрения криминала, места, где он, как правило, чуть не сразу попадает в тюрьму или на него вешают чужое преступление. И Ричер начинает взрывать преступную систему изнутри, иногда довольно свирепыми методами, словно у него на это есть некое право свыше.

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Если Железный Арни свою кинокарьеру начинал в Голливуде с Геркулеса, то за спиной Ричера-Ритчсона маячит другой мифологический персонаж: авторы цепляют наше подсознание через библейского Самсона – ветхозаветного судьи, обладающего огромной физической силой и наводящего при ее помощи порядок. Если помните, ему предательски состригли волосы, и сила его временно покинула. Почему? Самсон с детства был посвящен служению Богу и одна из его аскез – не стричь волосы. Вот и Ричер – это некий странствующий судья-аскет, наводящий порядок железной рукой. Джек из семьи военного и с детства борется за справедливость: в первом сезоне были многочисленные флешбэки в его отроческие годы, когда он со старшим братом ставил на место зажравшихся генеральских сынков. Кстати, у самого Алана Ритчсона папа военный, а мама — учительница. И он – средний среди трех братьев. Правда, ежовые рукавицы строго воспитания не помешали Алану рекламировать эротическое белье, но так или иначе постигнуть нюансы характера Ричера ему с таким прошлым значительно проще.

У Джека, ко всему прочему — высокий интеллект и наблюдательность Шерлока Холмса. И в целом его боевой и расследовательский опыт, безупречная логика и устранение всех, кто мешает, неизменно приводят к победе. И при этом он — альтруист. Например, все выходцы из легендарного 110-го специального подразделения успешно занялись частной практикой. Но не Джек Ричер. Он чувствует себя наделенным некоей миссией, хотя ничего пафосного на эту тему не произносит. Кому не понравится герой, который восстанавливает попранную справедливость "за так"?

Что касается девушек (должна же быть лирическая линия), то им приходится самим охотиться на Джека. В первом сезоне очаровательному сержанту полиции Роско (Уилла Фицджералд) пришлось буквально ворваться к Ричеру в душевую, чтобы соблазнить великана. А в этом сезоне обаятельная Карла Диксон с ямочками на щечках (Серинда Свон), его бывшая сослуживица, ставшая частным детективом, тоже приложила немало усилий, чтобы пойти на сближение. Причем дав гарантии, что это никак не отразится на деловых отношениях: им же вместе регулярно придется негодяев в асфальт закатывать.

Бьют своих

По сюжету, Джек Ричер получает сигнал о помощи от Фрэнсис Нигли (Мария Стен), его бывшей подчиненной из 110-го спецподразделения. Весьма оригинальным способом: она перевела 1030 долларов. Эти цифры – полицейский код, означающий просьбу о помощи. Другого способа достучаться до Ричера она не нашла. Из всех электронных приспособлений для связи с этим миром у него только банковская карточка. Нигли годами не беспокоила Джека — похоже, произошло нечто очень серьезное.

Чтобы позвонить Фрэнсис, Ричер одолжил телефон у продавщицы сэконда — и узнал, что один из девяти членов их спецподразделения зверски убит. С остальными сослуживцами из отряда тоже пока нет связи. Мертвы? Ричер прерывает свое путешествие по Штатам и отправляется на поиски убийцы и бывших сослуживцев.

В команде Ричера появится колоритный, одетый с иголочки Дэвид О’Доннелл (Шон Сайпос), который постоянно подтрунивает над боссом и действует другим товарищам на нервы. Так было с самого начала. В сериале будет отличный флэшбек: как Ричеру удалось сплотить в одну команду очень разных людей. При помощи… пива. Но дело, конечно, не в выпивке.

Вместо колоритного сыщика из первого сезона Оскара Финли (Малкольм Гудвин) во втором появится лысый задиристый офицер полиции Нью-Йорка Гай Руссо (Доменик Ломбардоцци). Хороша веселая фраза Ричера: "Бьюсь об заклад, что сейчас сюда влетит что-то лысое и злое!".

Герои Доменика Ломбардоцци и Алана Ритчсона проверяют друг друга "на прочность"

Заявлен как опасный преступник и убийца с инициалами А.М. (Фердинанд Кингсли), который отлично маскируется, меняя личины и фамилии. В антагонистах значится и глава службы безопасности одного оборонного предприятия, работающего на космос – Шейн Лэнгстон. Его играет актер Роберт Патрик, тот самый, что изображал жидкого робота в "Терминаторе - 2". У него по-прежнему завораживающий взгляд холодных стальных глаз. В 2019 году в Украине он сыграл мудрого старосту в историческом блокбастере "Захар Беркут", а в "Ричере" герой Патрика явно на темной стороне.

Для затравки скажем фанам сериала: вас очень порадует трюк Ричера, когда от удара ногой по машине сработает подушка безопасности. Супер!

15 декабря показали три серии, остальные теперь – по одной каждую пятницу, вплоть до восьмой, которая выйдет 19 января.