Ушла из жизни легенда украинской эстрады. Топ-5 хитов Виталия Билоножко, которые будут помнить

На 71 году жизни скончался народный артист Украины Виталий Билоножко.

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9 января в возрасте 70 лет умер народный артист Украины Виталий Билоножко. Трагическое известие сообщила супруга певца Светланы Билоножко. По ее словам, Виталий долгое время находился в больнице. Причина смерти – остановка сердца, пишет "Гордон". Врачам так и не удалось спасти легендарного исполнителя.

Виталий Билоножко принадлежит к плеяде украинских, советских исполнителей, которые могли петь как в опере, так и на эстраде, владея техникой пения бельканто. У Виталия Билоножко был запоминающийся бархатный баритон.

Родился на Сумщине. Учился в Сумском музыкальном училище на дирижерско-хоровом факультете и в Киевской Государственной консерватории. Работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле.

С 1981 года работал солистом Гостелерадио Украины. Участвовал в Днях культуры Украины в 25 странах мира, в том числе в США, Канаде, Китае, Великобритании, Франции, Венгрии, Германии, Польше, Чехословакии, Японии, Сомали и во всех республиках бывшего СССР.

Билоножко нашел постоянных авторов для своего репертуара — композиторов Александра Злотника и Александра Осадчего.

С 1995 года концертировал в дуэте со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.

В декабре 1995 года Виталию Билоножко присвоили звание народного артиста Украины.

В 1999 году супруги Билоножко основали Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Параллельно Виталий Билоножко преподавал на кафедре эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусства.

На парламентских выборах 2019 года артист был беспартийным кандидатом в народные депутаты от партии "Сила і честь".

В июне 2023 корифей украинской эстрады отметил 70-летний юбилей.

Во время российско-украинской войны оставался в Киеве, отправив семью в Закарпатье. Виталий Билоножко пытался записаться в ряды теробороны, но его не взяли.

Билоножко переживал по поводу своих родственников на Донбассе. "В свое время родители переехали туда к моей сестре. На кладбище в Соледаре – могила папы. Сегодня же она полностью "разбита". И косточек уже не соберешь (вздыхает). Я буквально перед началом полномасштабной войны обновил памятник отцу. Чтобы он радовался там, на небесах, что о нем не забывают… А теперь вот такая история. Кроме того, уничтожена и квартира сестры в Бахмуте. На ее первый этаж упал весь подъезд. Там ничего не осталось. Она же пыталась эвакуироваться вместе с моим племянником через Краматорск. К счастью, они уехали накануне трагедии, которая произошла на железнодорожном вокзале. Тогда, как известно, в результате ракетной атаки погибли десятки людей… Ужас!" — рассказал певец в интервью изданию "Экспресс" в июне этого года.

Дуэт Виталия и Светланы Билоножко стал одним из символов украинской традиционной эстрады, где воспевается любовь, дом, семья, Родина.

Топ-5 хитов Виталия Билоножко

"За столом збирається родина"

"За столом збирається родина" (концертный вариант)

"Україна-мати"

"Україно-мати" (концертный вариант)

"Наливай"

"Наливай" (концертный вариант)

"Яблуневий туман"

Клип на песню "Яблуневий туман"

"Любов моя"