7 номинаций на "Оскар": от какого пикантного нюанса жена Бернстайна сходила с ума в фильме "Маэстро"

Оцениваем шансы на "Оскар" одного из рекордсменов по номинациям. Фильм "Маэстро" рассказывает о выдающемся американском дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне.

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10 марта пройдет 96-я церемония награждения премией "Оскар". Фокус писал практически обо всех основных претендентах на самую престижную кинопремию: "Оппенгеймер" (13 номинаций ), "Бедные создания" (11), "Убийцы цветочной луны" (10), "Барби" (8), "Анатомия падения" (5).Осталась буквально парочка не охваченных лент: "Маэстро" (7) и "Зона интереса" (5). Сегодня разберемся, сколько шансов на награды у байопика "Маэстро" — о легендарном американском дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне (1918 – 1990).

Брэдли Купер взялся за режиссуру и исполнение главной роли, явно надеясь повторить успех шестилетней давности своего киномюзикла "Звезда родилась" (ремейк ленты 1937 года) — с самим собой и Леди Гагой в главных ролях. При бюджете в $40 млн картина собрала $400 млн и была выдвинута на 8 номинаций "Оскар", однако отхватила всего одну: за песню Shallow, которая в исполнении Леди Гаги стала суперхитом. Сюжет а ля "Золушка": как из поющей официантки стать Леди Гагой – по фильму, звездой Элли. Но в центре фильма отношения пары – талантливого, но пьющего певца Джексона (Брэдли Купер) и, собственно, раскручиваемой им начинающей певицы из захолустья Элли. Джексон частично жертвует собой ради ее карьеры: он стал ей мужем, но продюсером Элли выступает опытный делец, который конфликтует с супругом. Чем выше забирается Элли на эстрадный Олимп, тем больше теряет равновесия Джексон – вплоть до трагической развязки.

Зачем я вам все это рассказываю? Затем, что основной костяк отсюда Брэдли взял для "Маэстро". Купер, как соавтор сценария, помещает в центр истории отношения дирижера Леонарда Бернстайна (Купер) и его супруги – Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган).

Леонард и Фелиция

Со старта фильма автор нас ставит перед фактом: Леонард Бернстайн – гей. Главный герой просыпается в постели с кларнетистом, когда раздается судьбоносный телефонный звонок: Леонарду предлагают заменить внезапно заболевшего дирижера оркестра Нью-Йоркский филармонии. Полуголый парень скачет от радости, ни капли не сочувствуя коллеге: " Я ждал этого несколько лет!". 25-летний дирижер и пианист, подготовившись за ночь, триумфально выступает.

Вскоре он знакомится с начинающей актрисой из Чили, которая приехала покорять Америку. Две творческие натуры быстро находят общий язык. Сестра Купера, разумеется, намекнула Фелиции, что с Леонардо у нее вряд ли что-то образуется, намекая на его ориентацию, но та не вняла предупреждению. Ее установка такая, как она сказала будущему великому дирижеру: "Ты даже себе не представляешь, как я тебе нужна!".

Фелиция становится музой Леонарда Бернстайна. Почему? Она рациональна и умна. Он – клокотание страстей.

Леонард Бернстайн (Брэдли Купер) – клокотание страстей

Хотя и Бернстайн дружит с интеллектом — например, он достаточно ясно объясняет оркестрантам идею того или иного произведения, чтобы они лучше понимали, что им нужно выразить. То есть, Фелицию и Леонардо объединяет интеллект – они люди одного творческого полета. Но достаточно ли этого для создания семьи? Поначалу все происходит как в сказке: помолвка, брак, трое детей.

Фелиция Монтеалегре (Кэри Маллиган) – воплощение воли и разума

Что означает Леонард Бернстайн для США

Всеядный Бернстайн грамотно "продает" рядовому американцу классику, регулярно записывая ТВ-шоу – отсюда растет его национальная популярность. Пишет балеты и мюзиклы, самый известный из которых – "Вестсайдская история" (1957): адаптированная история Ромео и Джульетты. Только вместо ненавидящих друг друга вельмож тут враждуют банды Нью-Йорка середины 1950-х – чистенькие и нарядно одетые. И постоянно танцующие.

Лично на меня музыка Бернстайна не производит сильного впечатления – ему далеко до композиторского дарования Джорджа Гершвина (оба — сыновья еврейских эмигрантов с Украины, тогда – части Российской империи). Но Леонард Бернстайн своими аранжировками неплохо "упаковывает" мировое классическое наследие – в праздник. Такая яркая "упаковка" отлично совпала со временем послевоенного роста в США: Бернстайн умело синтезирует классику и джаз.

Что касается его аранжировок классики, то он словно расшивает золотом классический репертуар — и в таком праздничном виде у американской публики тот вызывает восторг. Например, "Девятая симфония" Бетховена в исполнении германского дирижера Герберта фон Караяна – это волевое мощное творение, кажется, что немцы снова готовы собраться в поход за мировым господством. А в исполнении оркестра Бернстайна это похоже на Happy Birthday to you: легко, искристо, весело, но без внутренней мощи. Однако для американцев это было, то, что нужно. И успех маэстро нарастал: "Грэмми" сыпались на него, как из рога изобилия: Леонард Бернстайн получил их 16 штук.

Самые выразительные из его сочинений – танцевальные номера для мюзиклов (хотя ни одну из мелодий напеть не хочется). Сам Берстайн – выразителен, красив, страстен. Посредством телевидения его известность стала всенародной – обыватель готов воспринимать классическую музыку через фигуру темпераментного дирижера. Его артистизм – ключик для эмоционального восприятия классики в США.

Контракт

В ленте Бернстайну все вокруг поют дифирамбы: "Гений". Он живет в шикарном загородном особняке. Королева поместья – Фелиция. Казалось бы: живи и радуйся. Он любит собирать светские вечеринки. Но тут же трутся молодые любовники маэстро. Он знакомит их детьми, с женой. Лицо супруги при этом мертвеет. Когда его дети стали студентами, слухи о гомосексуальных связях отца достигли их ушей. Фелиция умоляет: "Не говори им правды".

Вырисовывается дикая ситуация: походы мужа "налево" с мужчинами вроде как бы не считаются изменами. "Ты что, не знала, кто он?" — спрашивает Фелицию сестра ее супруга. Знала, конечно, но цена, которую она заплатила, сжигает Фелицию изнутри. Однажды, уже после выхода успешных телефильмов с ней как с актрисой, Фелиция говорит сестре мужа: "У меня появился поклонник. Мы встретились. Знаешь, о чем он попросил меня? Познакомить с другим мужчиной, а то он стесняется. Я обречена – повторять эту историю?".

Однако накал у фильма нулевой. Фелиция и Леонард как бы заключили контракт. Она понимала, что Бернастайн – музыкальный король. Она хотела стать частью этого королевства и, несомненно, помогала ему взойти на трон. В результате: роскошь, дети и…душевная близость с королем. Для Фелиции высшие моменты единения — когда она стоит недалеко от дирижерского пульта и внимает очередному опусу мужа. И для него одобрение жены – несомненно ценно. Но свои телесные страсти он удовлетворяет не с ней.

Бернстайна такое положение вещей устраивало. Ему важно было, чтобы "лето пело внутри него". А "лето" это обеспечивает ему не жена. Причем, конечно, они друг в друге находили душевную опору. И семья была несомненной защитой для Бернстайна от консервативного общества: каминг-ауты стали происходить позднее.

Фелицию начинало бесить это положение вещей. Заканчивается фильм ее болезнью: тут Брэдли Куперу удается высечь пару эмоциональных искр. Все. А пожилой Бернстайн все так же профессионально неплох, хотя музыка в фильме течет между прочим.

Эти своеобразные отношения между мужей и женой напоминают перевертыш в семье Элвиса Пресли в фильме "Присцилла" (2023), где певец пытался неопытной девушкой, ставшей его женой, заменить умершую мать. Это раскрывает его интимную жизнь и вызывает немного сочувствия к Присцилле (которая, в отличие от Фелиции, не понимала, что происходит), но в принципе, не сильно заботит. Вот и "Маэстро" не волнует — а значит, о каких "Оскарах" может идти речь? Разве о технических. Хотя "Оскар" для Кэри Маллиган не исключен. У кого есть драматические трансформации – только у ее героини. Леонард Бернстайн, по фильму, прожил свою жизнь в состоянии "вечного лета".