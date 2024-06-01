Топ-5 сериалов июня: "Звездные войны: Аколит", "Дом Дракона", "Стать Карлом Лагерфельдом"

Фокус сделал подборку наиболее интересных сериальных премьер июня, которые выглядят интригующими, зрелищными и кровавыми – есть как криминальные разборки, так и космические битвы.

Related video

Первый месяц лета будет жарким для любителей сериалов: сплошные битвы. Первая – фантастическая: в сериале "Звездные войны: Аколит" девушки-джедаи будут разыскивать ситхов, тайно убивающих их соратников по Ордену. Фанаты дождались второго сезона фэнтезийной саги "Дом Дракона", где обещают просто реки крови, рассказывая, что первый сезон – только разминка. В криминальном триллере "Отель "Кокаин" бывший враг Фиделя Кастро и агент ЦРУ кубинец Роман Компте станет менеджером отеля в Майями, из которого сделает криминальный центр, куда будут стекаться потоки кокаина и бандиты со всей территории США. В байопике "Стать Карлом Лагерфельдом" покажут войны Домов моды между собой: интриги, подкупы и даже драки – вся оборотная сторона фешн-бизнеса. И "на закуску" — история о том, как прокурор завел роман с подчиненной, но вскоре обнаружил ее зверски убитой топором, а следствие поручили вести… ему же. Даже для лета – недетская температура конфликтов!

Звездные войны: Аколит / Star Wars: The Acolyte

США, приключения, экшн, фантастика

Премьера: 4 июня

Платформа: Disney+,

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Амандла Стенберг, Ли Джондже, Кэрри-Энн Мосс

Новый сериал из вселенной "Звездных войн" расскажет о событиях, произошедших в конце эпохи Расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза".

В центре истории – девушка, в прошлом падаван, и ее учитель-джедай. Они начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с силами более зловещими, чем могли себе представить. Понятно, что нити убийств тянутся к темной стороне силы.

Судя по трейлеру, все как-то детско-сказочно-философски. Множество всяких рассуждений и медитаций, такой детский сад джедаев. Атрибутика вся на месте, но есть ли достойная, во всяком случае, для взрослых зрителей, интрига? Это будет понятно уже после первых двух серий, которые выйдут одновременно, остальные – раз в неделю.

Трейлер сериала "Звездные войны: Аколит"

Стать Карлом Лагерфельдом / Becoming Karl Lagerfeld

Франция, 2024, драма, биография

Премьера: 7 июня

Платформа: Hulu

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Даниэль Брюль, Алекс Лютц, Арно Валуа

Сериал о карьере легендарного немецкого кутюрье Карла Лагерфельда в парижском мире моды 1970-х годов и его соперничестве с партнером Ив Сен-Лорана – Пьером Берже. А также покажут историю любви Карла Лагерфельда и Жака де Башера.

Неправда ли, звучит вяловато? Но вы посмотрите ролик.

Во-первых, кому как не французам снимать о моде – они в этом деле доки, а сериал мade in France. Во-вторых, в мире моды крутятся нешуточные деньги и кипят серьезные страсти, вызывающие интриги вплоть, как известно, до убийств: вспомним смерть Джанни Версаче от руки киллера.

С одной стороны – масса красок, красивые, оригинальные одежды на фешн-показах, а с другой – взаимная ненависть и лицемерие между конкурентами, засыпающими планету восхитительными нарядами. На всех этих противоречиях можно снять неплохой сериал. Все шесть серий выйдут сразу.

Трейлер сериала "Стать Карлом Лагерфельдом"

Презумпция невиновности / Presumed Innocent

США, 2024, триллер, криминал, драма

Премьера: 12 июня

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Джейк Джилленхол, Рут Негга, Ренате Реинсве

Сериал основан на одноименном романе американского писателя Скотта Туроу 1987 года и является ремейком фильма 1991 года с Харрисоном Фордом (абсолютный хит: при бюджете в $ 22 млн лента собрала $221 млн).

В центре истории – Расти Сэбич, окружной прокурор. Он заводит страстный роман со своей подчиненной Каролин Полимус. Важный госслужащий вынужден скрывать скандальную связь от сослуживцев и семьи. Однажды Полимус обнаруживают зверски убитой. Расследование поручают Расти. Понимая, что он столкнется с конфликтом интересов, прокурор пытается запутать следствие, но в итоге только усугубляет положение и сам становится подозреваемым.

Прокурор обращается к адвокату Сэнди Стерну. В суде дело еще более запутывается, когда оказывается, что в теле убитой обнаружили сперму, предположительно принадлежащую Расти. Одновременно выясняется, что Каролин была замешана в сложном деле, связанном с получением взяток офицерами суда…

Главная роль – за талантливым актером Джейком Джилленхолом ("Донни Дарко", "Человек-паук: Вдали от дома").

В день премьеры – две серии, дальше – по одной еженедельно.

Трейлер сериала "Презумпция невиновности"

Дом Дракона / House of the Dragon

США, 2024, фэнтези, драма, приключения

Премьера: 16 июня

Платформа: HBO

Сезон: 2

Серий: 8

В ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси

После серьезного успеха первого сезона фэнтезийного сериала "Дом Дракона" по мотивам книг Джорджа Мартина, премьера которого состоялась 21 августа 2022 года, появление второго сезона было только вопросом времени. При рейтингах 93-95% было только одно нарекание со стороны критики и публики: фильм слишком жесток. Однако в этом смысле нам вас утешить нечем: продолжение будет еще жестче. Почему? Потому, что в первом сезоне рассказывалось только об истоках конфликта, а во втором обещают его активную фазу — то бишь кровавые битвы с участием драконов.

В новом сезоне приквела "Игры престолов" до невозможности обострится борьба между "черными" во главе с королевой Рейнирой Таргариен и принцем Деймоном Таргариеном, которые стремятся вернуть ей престол, и "зелеными" во главе с королевой Алисентой Хайтауэр, ее отцом сиром Отто Хайтауэром и сыном королем Эйгоном II Таргариеном, которые узурпировали трон. То есть, кто против кого — ясно, и "жара" только начинается.

К сожалению, даже в день премьеры HBO выложит только одну серию. Восемь эпизодов будут выходить еженедельно, финал — 4 августа.

Трейлер сериала "Дом Дракона" (2 сезон)

Отель "Кокаин" / Hotel Cocaine

Канада, 2024, криминал, триллер

Премьера: 16 июня

Платформа: MGM+

Сезон: 1

Серий: 8

В ролях: Дэнни Пино, Майкл Чиклис

В криминальном триллере бывший враг Фиделя Кастро и агент ЦРУ кубинец Роман Компте станет менеджером отеля в Майями под названием Hotel Mutiny, из которого сделает криминальный центр, куда будут стекаться потоки кокаина и бандиты со всей территории США. Конечно все это будет в обрамлении шоу, певиц, эскортниц и голливудских звезд – картина обещает неплохую стилизацию под 1970-1980-е. В общем, гремучий союз криминала и гламура.