"Барби" о подростках: почему мультфильм "Мыслями наизнанку-2" собрал рекордные $300 млн

Новый американский мультфильм "Мыслями наизнанку-2" зацепил и взрослых, и детей.

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9 лет назад "Мыслями наизнанку" (в некоторых переводах — "Головоломка") компания Pixar собрала огромную кассу (при бюджете $175 млн, сборы $857 млн) и получила "Оскар. По сюжету, в голове маленькой девочки Райли живут 5 эмоций-персонажей: Радость, Гнев, Печаль, Брезгливость, Страх. Мультфильм основан на идее режиссера Пита Доктера, возникшей из его наблюдений за изменениями личности дочери по мере ее взросления. Сценарий писали пять лет при помощи психологов и нейробиологов: несмотря на успех у семейной аудитории, это довольно сложный мульт.

А в продолжении девочке Райли 13 лет! Пубертатный период. Все еще больше усложняется. Однако The Hollywood Reporter сообщил, что мультфильм "Мыслями наизнанку-2" собрал за уикенд $295 млн. Я два раза посмотрел картину: она совсем непростая и не очень-то веселая, скорее – драматичная. Взрослые и дети смеются здесь в разных местах, а вот плачут одновременно. Фокус делится впечатлениями от нового голливудского шедевра.

Уточним, что The Hollywood Reporter указал, что мультфильм собрал за 4 дня 155 млн долларов в США. И 295 млн долларов в мире. Это лучший результат со времен премьеры "Барби" (2023) Греты Гервиг: тогда на американском рынке лента в первый уикенд взяла $155 млн, а в мире $332. Успехи картин сопоставимы.

Но я могу в чем-то и сравнить два этих фильма: "Мыслями наизнанку 2" – это "Барби" о девочках- подростках: с подробным исследованием внутреннего мира героинь, внешнего мира и их взаимосвязи – посредством эмоций. Разумеется, все это умножено на аттракцион, остроумные диалоги и ряд ситуаций, в том числе и драматических. Как ни парадоксально, но "Мыслями наизнанку-2" гораздо драматичнее "Барби", которая вовсе не были рассчитана на детей.

В сиквеле режиссер и автор оригинальной идеи Доктер (он успел еще получить Оскар за "Душу") значится в роли продюсера, уступив режиссерское кресло Келси Манну, а сценарий написала Мег Лефов, работавшая с Питом над первыми "Мыслями".

Капитальный ремонт головы

По сюжету "Мыслей наизнанку 2" головной отдел сознания Райли Андерсон неожиданно подвергается капитальному ремонту изнутри: ее растущий организм перестраивается. В компанию к Радости, Печали, Гневу, Страху и Брезгливости нагрянули Тревожность, Хандра, Стыд и Зависть. Заметьте, ни одного положительного героя.

Сама Райли снова в непривычной для себя среде: девочка и ее подруги Бри и Грейс попадают в старшую школу на трехдневный отборочный смотр в команду по хоккею на льду.

Мы раньше считали, что "в хоккей играют настоящие мужчины", а тут лихо катают шайбу "настоящие девчонки", что немного непривычно, но ок.

В начале фильма Райли узнает, что ее подружки почему-то уходят в другую школу (причину никто не назвал), а поскольку девочка буквально клещами вытащила из девиц это признание, то она огорчена и обижена. Ее негативные поступки в фильме продиктованы чувством мести.

Райли и подружки

Кто главный?

Однако сколько вы не наблюдаете за Райли, вы должны понимать: не она главная героиня, а Радость и Тревожность. Последняя забавно сделана – в виде такого рыжего зубасто-вихрастого существа. Она является основным двигателем сюжета. Тревожность буквально захватывает сознание девочки – она это делает силой. Метафорически показывается, что таким и является среднестатистический западный человек, который постоянно боится "как бы чего не вышло". Он тревожится за карьеру, как бы не оказаться непонятым, не стать изгоем, не быть нелепым. И готовит просто идеальное поле для будущих семейных психоаналитиков. В мультфильме в одном из эпизодов показана реальная паническая атака: учащенное сердцебиение, нехватка дыхания, холодный пот. Тут публике точно было не смеха.

А на уровне "внутренней" драматургии разворачивается "дворцовая" борьба за власть между Тревожностью и ее подопечными и Радостью – с ее командой. Тревожность при все своей милоте крайне коварна.

Тревожность при все своей милоте – крайне коварна

Сложная география внутреннего мира

Сценарная схема напоминает первые "Мысли наизнанку", но все в разы усложняется из-за того, что героиня стала старше и проблемы у нее более взрослые. Соответственно, ее внутренний мир становится сложнее. В этом мультфильме – это главная проблема.

Тут есть самоознание Райли в виде кристаллической фигуры, есть поток сознания – в виде речки, есть подсознание – в виде "городской свалки" плохих воспоминаний. Только сверхсознания не хватает – вероятно, религиозность не входит в концепцию психоанализа.

Визуализация внутреннего мира Райли сродни метафорам в фэнтези-притче Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" (2009). Гиллиам, например, демонстрируя сознание женщины общества потребления, показывал плывущие по воде огромные модельные туфли и бусы, а здесь в Потоке Сознания Райли плещутся куски пиццы и брокколи.

Кадр из "Воображариума Доктора Парнаса" (2009): сознание женщины общества потребления

Но вот, например, ироничное передергивание Райли собственного отношения к своей любимой поп-группе ради того, чтобы понравиться старшим подругам, вызывает в ее внутреннем мире нечто вроде землетрясения и разверстывается Пропасть Сарказма, которая перекраивает внутренний пейзаж. Спросите хоть кого детей (а залы были битком набиты зрителями): они поняли, что такое Пропасть Сарказма? Вряд ли. Тут хихикали исключительно взрослые.

И простота эмоций

Однако то, что детям ясно – это характеры эмоций-персонажей. Их черты отлично проработаны: Тревожность – энергично-динамичная, Зависть – заискивающая, Хандра – томная, Стыд – конфузящийся толстяк, который чуть что прячется в капюшоне или падает на пол, потешно выставляя ягодицы.

Дети и взрослые смеются в этом фильме над разными вещами, а вот плакали все одновременно. Финал картины вполне "очищающий" – а ля катарсис. Тут авторам удалось выбраться из вычурности собственных фантазий и пробиться уже к зрительским эмоциям – к щемящему и светлому чувству любви (что у Терри Гиллиама не получилось).

Авторы прошли по грани, чтобы сохранить баланс между интеллектуальными парадоксами и эмоциональностью — в пользу последней. Фильм, как выясняется, заходит всем, но взрослым, чтобы в него въехать, советую смотреть крайне внимательно. А дети и так возьмут свое без всяких инструкций: аттракцион и характеры сделаны добротно.

Ясно, что будут "Мысли наизнанку-3", но даже не представляю во что должен превратиться внутренний мир Райли, когда туда постучат гормоны и романтические отношения?