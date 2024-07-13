Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

"Забери меня на Луну". Почему улетная комедия со Скарлетт Йоханссон разлетится на крылатые фразы

Забери меня на Луну, скарлетт йоханссон, ромком, вуди харрельсон, полет NASA на Луну, американцы на Луне
Фото: Кадр из фильма | Постер фильма "Забери меня на Луну"

11 июля на экраны Украины вышел фильм "Забери меня на Луну" об авантюрном маркетинге и пиаре, сопровождавшем полет американцев на Луну в 1969 году.

Related video

Сатирический фильм с элементами ромкома со Cкарлетт Йоханссон и Вуди Харрельсоном принадлежит к жанру авантюрной комедии. Был жанр в Средневековье под названием "плутовской роман", где в центре событий обаятельный пройдоха – Фигаро или Труффальдино. А здесь – это маркетолог Келли Джонс, которой поручили поднять престиж и привлечь внимание к полету NASA на Луну в 1969. Келли с ее энергией и напором может заставить поверить весь мир в полет американской ракеты на Луну, даже если последняя – только макет в павильоне. Прожженный циник в лице Харрельсона и очаровательная авантюристка в исполнении Йоханссон составили лучшую комедийную пару последнего времени.

В поисках истины

Есть немало книг и фильмов про альтернативный полет в космос американцев: то ли это какие-то секретные съемки в ангаре, то ли Стэнли Кубрик что-то придумал и снял у себя в павильоне, включая фразу астронавта Нила Армстронга, ступившего на спутник Земли: "Один шаг для человека – это скачок для человечества".

В других произведениях на эту тему твердят, что ничего подобного никогда не было, все – правда и ничего кроме правды. В ленте "Забери меня на Луну" решили объединить обе позиции, чтобы показать как "оно было на самом деле". И сделали это довольно убедительно. Однако все-таки подлинности этой истории добавляет правда характеров – авантюристки и гения маркетинга Келли Джонс, которую бесподобно сыграла Cкарлетт Йоханссон, и циничного сотрудника Белого дома – Беркуса, которого воплотил Вуди Харрельсон, уже не впервой играющий подобных типов. Впрочем, всегда хорошо.

Режиссер Грег Берланти сделал сериал "Политиканы" с Сигурни Уивер о людях власти, а так же разные ромокомы и фантастику ("С любовью, Саймон", сериал "Флэш") – все это ему пригодилось для воплощения блестящего сценария Роуз Гилрой, где политика перемешана с романтикой, а сатира – с фантастикой. Коктейль получился: во-первых, благодаря классному тексту, который разберут на цитаты, а во-вторых – актерскому дуэту Йоханссон — Харрельсон.

Продать Луну

По сюжету, в 1968 году в США ведется подготовка к первой пилотируемой миссии на Луну. Имидж NASA после катастроф и неудач – на нуле. Но США надеются отобрать у СССР преимущество в космосе, который первый вывел спутник на орбиту и чуть позднее отправил человека в космические дали. Лунная миссия – шанс переиграть Советы. Но не факт, что сенаторы проголосуют за огромные финансовые вливания в этот проект. В общем – все на волоске.

На горизонте появляется сотрудник Белого дома Брок (Вуди Харрельсон), который всегда на связи с президентом Штатов.

Забери меня на Луну, скарлетт йоханссон, ромком, вуди харрельсон, полет NASA на Луну, американцы на Луне Fullscreen
Вуди Харрельсон хорош в роли правительственного циника

Он находит авантюристичного, на грани проблем с законом, пиар-менеджера и маркетолога – Келли Джонс (Cкарлетт Йоханссон), которая в этот момент успешно вешала лапшу на уши руководителям концерна "Форд". Сценка, где она угадывала, какая марка авто у каждого из мужчин на совещании, исходя только из его внешности, войдет в золотой фонд кинематографа. Причем непонятно – то ли она заранее узнала информацию, то ли это у нее такая поразительная интуиция? Так или иначе, Келли – "человек вихря": кто попадает в этот под этот ураган, приправленный взглядом распахнутых глаз, фотовспышечной улыбкой и ямочками на щечках – сопротивляться не может. Плюс – стальная логика и немедленный алгоритм действий. Образ Скарлет здесь слегка напоминает главную героиню ленты "Дьявол носит Prada" (2006) Миранду Пристли, только вместо жесткости и беспощадности – мягкость и лукавство.

Забери меня на Луну, скарлетт йоханссон, ромком, вуди харрельсон, полет NASA на Луну, американцы на Луне Fullscreen
Под напором обаяния героини Скарлетт Йоханссон НАСА пало

Она мгновенно влезает во все нюансы сотрудников NASA, которые не очень-то спешат ей навстречу. Не хотят давать интервью? Заменим похожими на них актерами. Келли непредсказуема в действиях и неразборчива в средствах, главное — результат. Она, улыбаясь, говорит астронавтам, которые на тот момент были не особенно в чести у широкой публики: "Когда я вам тут помогу — вы будете круче "Битлз". Несмотря на браваду, Келли — девушка чувствительная и увлекается руководителем проекта лунной миссии — молодым и целеустремленным Коулом Дэвисом (Ченнинг Татум). Последняя черта роднит их. Но подходы к решению задач – противоположны. Тем не менее, ребята все больше находят точек пересечения. Даже когда Келли начинает привлекать рекламщиков в космическую сферу: "Арахисовое масло – неземной мягкости", "Первые ручные часы на Луне". Самая не тонкая шутка в фильме, и та неплохо обыграна. Разъяренный рекламным бумом вокруг своей еще недавно сверхсекретной деятельности, Коул Дэвис кричит Келли: "Я здесь тебе проведу черту: всем не нужно знать какой туалетной бумагой пользуются астронавты?". Келли: "Вот дерьмо!"

Забери меня на Луну, скарлетт йоханссон, ромком, вуди харрельсон, полет NASA на Луну, американцы на Луне Fullscreen
Постер фильма "Забери меня на Луну": желто-синяя парочка

Милые бранятся — только тешатся. Особенно умиляет украинского зрителя, что девушка все время в желтом платье, а он – в синей рубашке, словно нашу страну рекламируют!

Ложка дегтя

Когда все пошло полным ходом, внезапно Брок инициирует секретный проект запасного плана: снять поддельное кино о высадке на Луну. На случай, если она в реальности не удастся. Даже авантюристка-аферистка Келли берется за это… скрепя сердце. А развязка всей этой истории вас удивит.

Думаю, многие фразы этой улетной комедии станут крылатыми.

"Это на самом деле Луна? Выглядит ненастоящей".

"Правда остается правдой, даже если в нее никто не верит, а ложь – ложью, даже если в нее поверили все".

"Как астронавт, ты ненатурально двигаешься. Представь, что ты несешь мать по пустыне: она тяжелая, но хрупкая".

Динамичная, эффектная комедия, которая два часа держит у экрана. Западные, особенно американские критики, ворчат, хотя и выставляют оценки в районе 65-70%. Думаю, это связано с сатирой на "священную корову" Запада – покорение Луны. Но если вас подобные мотивы не смущают – вы получите немало удовольствия.

Недостатки? Их практически нет. Мне показалось, что Ченнинг Татум в роли прямолинейного, позитивного парня – недостаточно изобретателен. Хотелось бы немного "кривизны". Но это если придираться. Дамы говорят, зато в нем много "мачизма": не спорю: что есть, то есть.

В ленте в качестве бонуса – масса классной музыки конца 1960-х и отличные лирические отступления – уместные и логичные. Так или иначе, картину даже хочется пересмотреть – там просто филигранный текст.

Приятного просмотра.

Трейлер фильма "Забери меня на Луну"