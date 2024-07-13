"Забери меня на Луну". Почему улетная комедия со Скарлетт Йоханссон разлетится на крылатые фразы

11 июля на экраны Украины вышел фильм "Забери меня на Луну" об авантюрном маркетинге и пиаре, сопровождавшем полет американцев на Луну в 1969 году.

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Сатирический фильм с элементами ромкома со Cкарлетт Йоханссон и Вуди Харрельсоном принадлежит к жанру авантюрной комедии. Был жанр в Средневековье под названием "плутовской роман", где в центре событий обаятельный пройдоха – Фигаро или Труффальдино. А здесь – это маркетолог Келли Джонс, которой поручили поднять престиж и привлечь внимание к полету NASA на Луну в 1969. Келли с ее энергией и напором может заставить поверить весь мир в полет американской ракеты на Луну, даже если последняя – только макет в павильоне. Прожженный циник в лице Харрельсона и очаровательная авантюристка в исполнении Йоханссон составили лучшую комедийную пару последнего времени.

В поисках истины

Есть немало книг и фильмов про альтернативный полет в космос американцев: то ли это какие-то секретные съемки в ангаре, то ли Стэнли Кубрик что-то придумал и снял у себя в павильоне, включая фразу астронавта Нила Армстронга, ступившего на спутник Земли: "Один шаг для человека – это скачок для человечества".

В других произведениях на эту тему твердят, что ничего подобного никогда не было, все – правда и ничего кроме правды. В ленте "Забери меня на Луну" решили объединить обе позиции, чтобы показать как "оно было на самом деле". И сделали это довольно убедительно. Однако все-таки подлинности этой истории добавляет правда характеров – авантюристки и гения маркетинга Келли Джонс, которую бесподобно сыграла Cкарлетт Йоханссон, и циничного сотрудника Белого дома – Беркуса, которого воплотил Вуди Харрельсон, уже не впервой играющий подобных типов. Впрочем, всегда хорошо.

Режиссер Грег Берланти сделал сериал "Политиканы" с Сигурни Уивер о людях власти, а так же разные ромокомы и фантастику ("С любовью, Саймон", сериал "Флэш") – все это ему пригодилось для воплощения блестящего сценария Роуз Гилрой, где политика перемешана с романтикой, а сатира – с фантастикой. Коктейль получился: во-первых, благодаря классному тексту, который разберут на цитаты, а во-вторых – актерскому дуэту Йоханссон — Харрельсон.

Продать Луну

По сюжету, в 1968 году в США ведется подготовка к первой пилотируемой миссии на Луну. Имидж NASA после катастроф и неудач – на нуле. Но США надеются отобрать у СССР преимущество в космосе, который первый вывел спутник на орбиту и чуть позднее отправил человека в космические дали. Лунная миссия – шанс переиграть Советы. Но не факт, что сенаторы проголосуют за огромные финансовые вливания в этот проект. В общем – все на волоске.

На горизонте появляется сотрудник Белого дома Брок (Вуди Харрельсон), который всегда на связи с президентом Штатов.

Вуди Харрельсон хорош в роли правительственного циника

Он находит авантюристичного, на грани проблем с законом, пиар-менеджера и маркетолога – Келли Джонс (Cкарлетт Йоханссон), которая в этот момент успешно вешала лапшу на уши руководителям концерна "Форд". Сценка, где она угадывала, какая марка авто у каждого из мужчин на совещании, исходя только из его внешности, войдет в золотой фонд кинематографа. Причем непонятно – то ли она заранее узнала информацию, то ли это у нее такая поразительная интуиция? Так или иначе, Келли – "человек вихря": кто попадает в этот под этот ураган, приправленный взглядом распахнутых глаз, фотовспышечной улыбкой и ямочками на щечках – сопротивляться не может. Плюс – стальная логика и немедленный алгоритм действий. Образ Скарлет здесь слегка напоминает главную героиню ленты "Дьявол носит Prada" (2006) Миранду Пристли, только вместо жесткости и беспощадности – мягкость и лукавство.

Под напором обаяния героини Скарлетт Йоханссон НАСА пало

Она мгновенно влезает во все нюансы сотрудников NASA, которые не очень-то спешат ей навстречу. Не хотят давать интервью? Заменим похожими на них актерами. Келли непредсказуема в действиях и неразборчива в средствах, главное — результат. Она, улыбаясь, говорит астронавтам, которые на тот момент были не особенно в чести у широкой публики: "Когда я вам тут помогу — вы будете круче "Битлз". Несмотря на браваду, Келли — девушка чувствительная и увлекается руководителем проекта лунной миссии — молодым и целеустремленным Коулом Дэвисом (Ченнинг Татум). Последняя черта роднит их. Но подходы к решению задач – противоположны. Тем не менее, ребята все больше находят точек пересечения. Даже когда Келли начинает привлекать рекламщиков в космическую сферу: "Арахисовое масло – неземной мягкости", "Первые ручные часы на Луне". Самая не тонкая шутка в фильме, и та неплохо обыграна. Разъяренный рекламным бумом вокруг своей еще недавно сверхсекретной деятельности, Коул Дэвис кричит Келли: "Я здесь тебе проведу черту: всем не нужно знать какой туалетной бумагой пользуются астронавты?". Келли: "Вот дерьмо!"

Постер фильма "Забери меня на Луну": желто-синяя парочка

Милые бранятся — только тешатся. Особенно умиляет украинского зрителя, что девушка все время в желтом платье, а он – в синей рубашке, словно нашу страну рекламируют!

Ложка дегтя

Когда все пошло полным ходом, внезапно Брок инициирует секретный проект запасного плана: снять поддельное кино о высадке на Луну. На случай, если она в реальности не удастся. Даже авантюристка-аферистка Келли берется за это… скрепя сердце. А развязка всей этой истории вас удивит.

Думаю, многие фразы этой улетной комедии станут крылатыми.

"Это на самом деле Луна? Выглядит ненастоящей".

"Правда остается правдой, даже если в нее никто не верит, а ложь – ложью, даже если в нее поверили все".

"Как астронавт, ты ненатурально двигаешься. Представь, что ты несешь мать по пустыне: она тяжелая, но хрупкая".

Динамичная, эффектная комедия, которая два часа держит у экрана. Западные, особенно американские критики, ворчат, хотя и выставляют оценки в районе 65-70%. Думаю, это связано с сатирой на "священную корову" Запада – покорение Луны. Но если вас подобные мотивы не смущают – вы получите немало удовольствия.

Недостатки? Их практически нет. Мне показалось, что Ченнинг Татум в роли прямолинейного, позитивного парня – недостаточно изобретателен. Хотелось бы немного "кривизны". Но это если придираться. Дамы говорят, зато в нем много "мачизма": не спорю: что есть, то есть.

В ленте в качестве бонуса – масса классной музыки конца 1960-х и отличные лирические отступления – уместные и логичные. Так или иначе, картину даже хочется пересмотреть – там просто филигранный текст.

Приятного просмотра.