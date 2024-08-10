"Бордерлендс" с Кейт Бланшетт. Почему стоит смотреть блокбастер, который разгромили критики

8 августа на экраны Украины вышел фантастический боевик "Бордерлендс" со звездным составом актеров, поставленный по популярной видеоигре.

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Экранизацию видеоигры Borderlands ( "Пограничье") западная пресса разгромила в пух и прах. Пишут — "это катастрофа со всеми клише, которые только можно представить". Это и так, и нет: западные критики ждали адаптации игры в духе сериала "Одни из нас", но вышло иначе. Однако не слушайте западную прессу – это красочный фантастический боевик, который отлично годится для летнего просмотра. Но, конечно, у него есть один существенный недостаток. Какой? Фокус разбирается в плюсах и минусах новой ленты.

Бэкграунд

Фильмом занимались больше десяти лет. Сценарий писали – пять. Режиссер Элай Рот когда-то снял удачный комедийный фэнтезиный триллер "Тайна дома с часами" (2018) с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком. Он привлек в проект этих звезд: Кейт Бланшетт (главная роль), комик Джек Блэк озвучивает забавного робота Железяку. В картину к ним подтянулись Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну (только засветился в роли злобного византийского генерала Георгия Маниака в сериале "Викинги: Вальхалла"), а также колоритный венесуэлец Эдгар Рамирес.

По сюжету охотнице за головами с крутым нравом Лилит (Кейт Бланшетт) сделал заказ некий могущественный шеф преступного синдиката Атлас (Эдгар Рамирес), он хочет вытащить с малоприятной планеты Пандора свою дочь – Крошку Тину (Ариана Гринблатт). Ее похитил и утащил туда какой-то наемник. Лилит убедила заняться этим делом только круглая сумма клиента, что не помешало ей угрохать пару-тройку человек Атласа во время переговорного процесса: характер у охотницы вспыльчивый.

Пандора – планета с ужасными климатическими условиями, населенная отбросами общества. Когда-то ее коренное население было уничтожено, хотя достигло высокого уровня цивилизации. Ходят слухи, что они оставили на планете Хранилище, где есть огромное количество энергии, способной перевернуть мир. В поисках Хранилища на Пандору устремляются со всей Галактики разные отморозки, там уже на таких искателях построен целый бизнес – все той же корпорацией Атлас.

Когда Лилит находит Тину, неожиданно выясняется, что та вовсе не торопится к своему папаше. А элитный наемник Роланд (Кевин Харт) скорее ее защищает, чем удерживает в заложниках. Хотя Тина – еще тот подарочек, она крайне своевольная девица, раскидывающая направо и налево "взрывушки" — плюшевые игрушки, напичканные динамитом. А у Атласа, оказывается, свои корыстные планы на дочурку, связанные с проникновением в Хранилище.

Подбирается команда независимых любителей наживы в лице Лилит, Тины, Роланда, отморозка Крига (Флориан Мунтяну). Плюс забавный робот Железяка (привет от него R2 D2 и ВАЛЛИ). Ватага анархистов — против синдиката Атласа.

Кадр из фильма "Бордерлендс": команда героев в действии

В этом противостоянии будут задействованы ужасные географическо-климатические условия Пандоры (кратеры с мочой и мусором), монструозные звери (братья червяков из "Дюны"), местные бандиты на колесах и без (родичи уголовников из франшизы "Безумный Макс").

Продюсерские правки

В общении друг с другом и с врагами будут исправно раскрываться неожиданные связи между персонажами, а удельный вес Лилит к финалу будет стремительно расти. Хотя из вышеперечисленного понятно, что со штампами перебор. Почему?

Сценарий адаптации писал, между прочим, сам Крейг Мейзин – автор таких культовых сериалов как "Чернобыль" и "Одни из нас". Однако, как стало известно из американской прессы, он отказался от своей фамилии, заменив ее в титрах псевдонимом. Для всех в Голливуде мелькание в титрах имени – хлеб насущный. Раз автор отказался от него — значит, его задумку сильно перекроили. Кто? Текст переписывал сценарист Зак Олкевич ("Быстрее пули" с Брэдом Питтом). Мейзин — любитель покопаться в героях поглубже, но, увы, здесь не дали. А после Элая Рота производил досъемки режиссер Тим Миллер ("Дедпул").

В результате доработок – фильм всего полтора часа. Понятно, что это все было сделано по требованию продюсеров (с досъемками бюджет разросся до $110 млн). На выходе – темп бешеный. Динамика и хронометраж "Бордерлендс" – бальзам на израненное сердце зрителей, которых задолбали трех-четырехчасовые "эпопеи". Все, что касается экшена, в картине ок: и погони классные, и расправа с монстром – не без остроумия. Но при таком ритме характеры героев изображены пунктирно. За исключением двух – Лилит и Тины. Что касается героини Кейт Бланшетт, то вообще ей грех жаловаться: масштаб Лилит последовательно растет и происходит ее полная трансформация в финале — а ля Золушка (тут некоторые заимствования из "Пятого элемента").

Вполне раскрыты два образа — Лилит и Крошки Тины

Летний блокбастер без претензий

Среди массы отрицательных отзывов мне попался и вполне положительный, вот что пишет о ленте обозреватель The Hollywood Handle: "Это веселый боевик PG-13. Он полностью полагается на звездную силу Кейт Бланшетт, чтобы дойти до финала — и она справляется. Хотя ничего особенного не выделяет его из массы остальных картин, фильм приятен и от начала до конца имеет приличный темп во всем".

Я вполне согласен с этими словами. Но у ленты есть один существенный недостаток. Совершенно невнятен главный отрицательный герой – Атлас. Он не очень этично обходился со своей дочкой Тиной. Затем намекается на какие-то его антиэтические опыты в духе Высшего Эволюционера из "Стражей Галатики-3" и то, что ему нужно проникнуть в Хранилище, дабы создать супероружие. И все? Короче, Атласа так, чтобы сильно – не за что ненавидеть. Соответственно, в ленте маловата амплитуда эмоций – как негативных, так и позитивных.

Динамичный летний блокбастер – типичный продюсерский продукт

Да, это не "Стражи Галактики", на которых пытается быть похожими "Бордерлендс", но скучать не будете (не слушайте сердитых критиков), потому что экшен тут нормально увлекает за собой. 100 минут хронометража вы отлично проведете с попкорном в кинотеатре в этот летний денек. Вряд ли, конечно, потом вспомните этих героев, но провести с ними полтора часа – вполне комфортно. Особенно под группу ELO, музыку которой американцы обожают вставлять во все свои космические приключения.