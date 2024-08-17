"Чужой: Ромул". Хоррор, начавшийся как социальная драма, неожиданно закончился как квест

На экраны Украины вышел новый хоррор из франшизы "Чужой". Фильм о пришельцах поражает точностью промышленного дизайна планеты-колонии, новыми героями-подростками, железными зубами чудовищ и концовкой, явно нацеленной на то, что продолжение следует.

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Компания 20th Century Fox, делавшая предыдущие фильмы франшизы о Чужих, была приобретена Disney в 2019. И сразу было объявлено о продолжении. Стиль Disney повлек смену возраста героев – ими стали подростки. Это ребята с социально-неблагополучной шахтерской планеты, с которой они сбегают на космическом корабле. Для дозаправки они прибыли на заброшенную станцию, где их ждал неприятный сюрприз. Фокус разбирает плюсы и минусы новой части легендарной франшизы.

46-летний уругвайский режиссер Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга") в 2022 году предложил свою версию развития событий и снял фильм по собственному сценарию. Хронологически действие нового фильма происходит между первой и второй частями франшизы – "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986), а по времени это — 2180 год.

"Чужой: Ромул" — космический слэшер

В первой половине фильма – мрачная социальная фантастика. Действие начинается на некоей шахтерской планете, напоминающей ту, что была в сериале "Оби-Ван Кеноби", где спрятался легендарный джедай. Здесь та же обстановка, примерно, как в пьесе пролетарского писателя Максима Горького "На дне".

Чудесная девчушка, колонизаторша, ударница шахты — Рейн Каррадайн (Кейли Спени) — уже отпахала норму и желает свалить подальше из этого убогого места. Но тетя из окошка отмороженным голосом сообщает, что вчера нормы увеличились в два раза и девочке придется батрачить еще несколько лет. Полный беспредел и нарушение прав трудящихся!

27-летняя голливудская актриса небольшого росточка с пухлыми щечками и непокорным вздернутым носиком прекрасно изображает почти школьницу-пролетарку. Она смело бросилась спасать своего синтетика Энди (Дэвид Джонсон) от горстки хулиганов, которые решили его избить из расовой нетерпимости к биороботам: синтетик – это синтетический человек.

Постер фильма "Чужой Ромул"

Рейн встречает компанию знакомых пацанов и девчонок, которые решили дернуть из этой дыры. Они поделились с ней планом – стащить плохо стоящий чей-то космический корабль и добраться до заброшенной орбитальной станции, где, возможно, можно будет подзаправиться. А дальше – на другой конец Галактики. И вообще им охота увидеть солнце: на этой чудной планете всегда мрак. Метафора про то, что жизнь тут беспросветная – буквальна.

Далее парни и девушки отправляются в космос и находят станцию. По дороге еще выясняются всякие негаразды, например, одна из девиц беременна "от одного парня, ты не знаешь". В общем, у всех ребят по уши проблем и, видимо, этой группе подростков лучше не станет. В этой социальной фантастике явно проклевываются черты типичного слэшера, вроде "Пятницы 13" (1980) или "Кошмара на улице Вязов" (1984) — только вместо земного убийцы-психопата героев поджидают ксеноморфы.

Железная хватка

Минусы. Не очень-то страшно. А местами смешно. Когда Энди, защищая свою хозяйку Рейн от чудовища, кричит ему (точная цитата): "Геть, падло!" — хохотал весь кинотеатр. Лично мне было забавно и когда у ксеноморфов вдруг обнаружились металлические зубы, вместо обычных (как в других частях франшизы). Во-первых, Чужой с металлическими зубами настораживал: когда он успел побывать у дантиста? Во-вторых, его рот действительно напоминал граждан из шахтерских поселков и советских колхозов (не цыган, у цыганских баронов были золотые коронки). А в-третьих, это придавало ему сходство и с роботом-машиной. Если бы не слюни из серной кислоты – он бы выглядел как робот-убийца. Но это же не "Терминатор"?

Чужой с металлическими зубами настораживал: когда он успел побывать у дантиста?

Если первая половина фильма — социальная драма, то вторая в какой-то момент превращается в квест, где подростки бегают наперегонки с ксеноморфами. При чем невероятное количество последних делает фильм еще больше похожим на аттракцион или видеоигру.

В картине немало реплик — один в один с первой частью "Чужих". Не буду спойлерить, но просто картину Ридли Скотта только ленивый не смотрел. Я понимаю – хороший образец, но даже если бы Феде Альварес заимствовал из других частей – это бы не так бросалось в глаза.

Отчаянные синтетики

Плюсы. Достойная визуальная составляющая ленты: все эти громоздкие неприятные контейнеры, напоминающие не о космической эстетике, а о суровом металлургическом или шахтерском комбинате. Такой фон отлично вызывает у зрителя эффект присутствия, "всамделишности" происходящего. Все бывали на заводах или в портах, когда ты себя чувствуешь неуютно возле кранов и прочих индустриальных громадин – в фильме эти декорации выглядят настоящими. Поэтому даже жаль, что во второй половине фильма – на орбитальной станции – лента вдруг стала напоминать квест и ощущение "правды жизни" ушло.

Неплохо работает интрига с синтетиками. Пристойно сыграл Дэвид Джонсон, изображая разные личности, когда его герою-синтетику меняли инфо-диски в голове. И в целом динамика картины не падает на протяжении ленты (если бы еще из-за тревог не выгоняли по два раза за сеанс – вообще было бы прекрасно).

На Rotten Tomatoes у картины 82% одобрения критиков и 88% — зрителей. На Metacritic эксперты оценили ленту тоже довольно высоко – 64 из 100 баллов. В финале авторы придумали, как продолжить кровавый путь Чужих в следующих частях. Картина бешеного восторга не вызывает, но сделана достаточно крепко, чтобы заработать себе денег на продолжение.