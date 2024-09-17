Ограбление на миллион: передряги уклониста Мухаммеда Али и афериста в исполнении Кевина Харта

Фокус объяснит, почему новый криминальный боевик получил высочайшие оценки от прессы и зрителей.

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Премьерный американский сериал "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов" с Кевином Хартом и Сэмюэлем Л. Джексоном показал уникальный документальный случай: когда боссы темнокожей мафии стали жертвами дерзкого преступления. Через это неординарное криминальное событие показан весь срез американского общества 1970-х: от стриптизерш до глав цветной мафии и сомнительного белого губернатора. Кевин Харт убедительно сыграл мелкого афериста, большие амбиции которого привели его к смертельно опасной ситуации. Фокус расскажет о плюсах и минусах стильного нового фильма.

Платформа Peacock сразу выложила 3 из 8 серий проекта "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов" (Fight Night: The Million Dollar Heist) — они тут же получили высокие оценки на агрегаторе IMBD — 7,2 из 10. А на Rotten Tomatoes у сериала почти "потолок": 95% — критики и 94% — зрители. Почему?

Это очень американское кино, где обыграны два экстраординарных исторических события, которые произошли одно за другим. Первое — бой ночью 26 октября 1970 года в Атланте (штат Джорджия), когда легендарный Мухаммед Али триумфально вернулся в мир бокса, побив белокожего соперника. Второе — шикарная вечеринка после боя, на которой произошло массовое ограбление.

Линия Мухаммеда Али

Легендарный боец Мухаммед (Декстер Дарден) до этого был на три года лишен боксерской лицензии из-за отказа идти в армию во время войны во Вьетнаме. Чемпиону мира в супертяжелом весе нужно было всего пару раз сфотографироваться с автоматом на фоне джунглей. Для американской пропаганды этого было бы достаточно. Но Али из идейных соображений отказался это делать, он принадлежал к религиозной организации "Нация ислама".

Большая часть американского общества считала спортсмена уклонистом. Однако штат Джорджия предоставил ему боксерскую лицензию, открыв путь к возрождению карьеры. Напомним, что в столице штата — Атланте — в 1968 году был похоронен убитый снайпером борец за права темнокожих — Мартин Лютер Кинг. Имя активиста упоминается в ленте: он был отсюда родом и здесь были сильны антирасистские настроения среди темнокожего населения.

На бой прибыли поклонники Мухаммеда Али со всей страны — в том числе мафиози Фрэнк Моттен (Сэмюэль Л. Джексон) со своей свитой. Они по ходу сюжета жестоко решают в Атланте свои дела: кому палец отрежут, кого убьют.

В силу противоречивого отношения к Али в обществе губернатор к нему приставляет охрану в лице опытного темнокожего детектива Джея Ди Хадсона (Дон Черри) — первого в стране цветного оперативника, что равносильно "подставе": враги у Мухаммеда могут быть серьезными, а у Хадсона всего пара помощников.

Два главных героя

Хастлер (так назвается человек, занимающийся полулегальной деятельностью) по имени Чикен Мэн (Цыпленок, которого играет Кевин Харт), считающий, что его "подвешенный язык вытащит его из любой передряги", хочет влезть в организацию Фрэнка, дабы быть его представителем в Атланте. Он многих знает в городе, и многие знают его. Зная, что сюда прибудет босс мафии, он хочет после боя устроить в честь Фрэнка роскошную афтепати в арендованном доме — с девочками и казино. Для пафосности Чикен Мэн раскидывает по всему городу богато оформленные приглашения. Во время вечеринки к ним нагрянут вооруженные обрезами грабители. Куш — драгоценности и толстые кошельки. Но эти ребята явно не знали, какие богачи соберутся здесь. Что, однако, не помешало им вести себя во время ограбления исключительно вызывающе: то ли от наглости, то ли от глупости.

Криминальная драма сделано стильно. Вовсю воссоздаются семидесятые: крутые тачки, белые костюмы, обувь на платформе и из каждого окна звучит фанк — предтеча диско.

Чикен Мэн в лице Кевина Харта крутится как может в попытке заработать на семью c тремя детьми и любовницу. Персонаж крайне противоречивый. С одной стороны, он искренне любит родных и работает для их благополучия. С другой — у него непомерные амбиции, он обязательно хочет влезть в доверенные лица босса мафии. Но Фрэнк карает смертью направо и налево, а Цыпленок не желает пачкаться в крови — он принципиально не носит оружия и запрещает его носить своим людям. Непонятно, на какой подъем можно надеяться курице среди волчьей стаи? Отчасти страсть Чикена пускать пыль в глаза и привела к трагедии: вечеринка, которая должна быть закрытой по определению, была до невозможности распиарена в городе.

Кевин Харт в роли Чикен Мэна в фильме "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов"

Детектив Дон Черри — так же объемен в картине, как Цыпленок. Это волевой, честный, страстный человек, который служит под началом белых и понимает все нюансы своего противоречивого положения. Он ловит на себе высокомерные взгляды белого губернатора, который ценит профессионализм детектива, но всегда готов подставить его под удар: если на шахматной доске нужно будет пожертвовать какой-то фигурой, то лучше пусть эта фигура будет черной.

Детектив Хадсон в исполнении Дона Черри

Антагонист и протагонист в этом фильме — попадание в десятку.

Мафиози-политик

Темнокожий мафиози Фрэнк в исполнении Сэмюэля Л. Джексона — суров, беспощаден и мстителен. Таких ролей у актера были пачки, и здесь он тоже хорош, но радикально — ничего нового. Разве есть один нюанс. Показано, что внутри своей организации и всего что с ней связано, он спокойно сеет смерть, так сказать, в рабочем порядке. Но при этом у босса есть светлая мечта — чтобы в той же Атланте все ключевые места заняли черные.

Фрэнк (Сэмюэль Л. Джексон) среди зрителей на бою Мухаммеда Али

Фрэнк — это один из немногих образов в кино такого закулисного темнокожего воротилы, который имеет далеко идущие политические планы и полон решимости их воплощать в жизнь. При этом от него идет тотально презрительное отношение ко всем, кто попадается в его поле зрения (белый или цветной, без разницы) за исключением любимой им блюзовой певицы Лолы. То есть, стратегически он вроде бы печется о представителях своей расы, а тактически — это абсолютный палач, которому плевать на цвет кожи жертв.

Двойственность

В фильме вот эта двойственность в персонажах везде разлита. Например, жена Цыпленка, примерная христианка, предпочитает не знать, как зарабатывает ее муж. Цыпленок-Гордон, повторюсь, лезет в кровавую машину мафии, но хочет быть в белом — он еще и пижон. Детектив Хадсон изо всех сил пытается быть порядочным, стараясь не замечать сомнительные действия своего руководства. Самонадеянные молодые грабители суются в дело, не представляя, что пытаются вытащить мед голыми руками из осиного гнезда. Мухаммед Али в фильме более-менее пытается остаться верен себе, но, несмотря на свое бахвальство, быстро улетает из Атланты после первого же предупреждения от белых политиков, которым не нужен новый темнокожий символ победы.

Смачность текста

Отмечу язык общения персонажей — он грубоватый, но не без остроумия и образности.

"Ты так зацеловал зад своего шефа, что, он, наверное, уже красный, как помидор".

"Проще съесть миску гвоздей, чем охранять Али".

Жена детектива — Хадсону: "Солнце, мне кажется твой шеф считает тебя расходным материалом".

Мафиози Фрэнк: "В детстве я любил копаться в саду. Когда однажды я нарвался на красную глину, дед сказал мне: "Ты докопался до парадной двери дьявола", напугав меня до чертиков". Я бы заметил, что этот герой давно открыл эту дверь.

Минус у сериала, пожалуй, один. Несмотря на обилие интересных персонажей и событий, ты как-то не очень понимаешь: к чему вся эта история? В чем идея? Возможно, она более явно проступит к финалу.