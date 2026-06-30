Кино в эпоху TikTok: как эволюционировали сценарии, монтаж и внимание

Короткие видео на таких платформах, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels, изменили не только то, как люди потребляют контент, но и то, как они воспринимают истории. Видео в социальных сетях всегда акцентируют внимание на яркости и скорости развития событий: зритель привыкает к постоянной кульминации, что формирует ожидание непрерывной динамики. В мире, где эмоциональность и скорость — главные критерии успешности видео, меняются не только привычки людей, но и принципы создания кино. Так как же именно современные тенденции восприятия контента влияют на киноиндустрию?

Снижение внимания: что говорят исследователи?

Американские профессора Халити-Силаж и Алиса Садику в 2024 году опубликовали исследование в "Евразийском журнале прикладной лингвистики" (Eurasian Journal of Applied Linguistics), в котором они подробно проанализировали, как просмотр коротких видеороликов влияет на внимание и концентрацию человека. Результатом этого исследования стало подтверждение отрицательной корреляции между временем, потраченным на просмотр роликов (коротких видео), и значительным ухудшением внимания. Кроме того, люди, которые тратили более трёх часов в день на просмотр этих видео, были склонны к ошибкам из-за невнимательности на 23% чаще, чем те, кто просматривал видео до часа в день. Подобное исследование провела и группа профессоров из Мюнхенского университета в 2023 году. Они сравнили влияние TikTok, Twitter и YouTube на проспективную память человека — когнитивную функцию, отвечающую за действия, которые человек не должен забыть выполнить в будущем, например, принять лекарство или поздравить кого-то с праздником. Оказалось, что именно короткие видео оказывают наибольшее влияние на проспективную память, значительно сокращая её.

Відео дня

Эти исследования показывают, что если зритель привыкает получать быстрые стимулы (или быстрый выброс дофамина) во время просмотра видео, это меняет его восприятие любого более сложного контента, в том числе и кино. Поэтому вся киносфера вынуждена подстраиваться, ища наиболее эффективные методы создания фильмов, чтобы удержать внимание зрителя с первой секунды до финальных титров.

Как меняется сценарий?

В отличие от эпохи зарождения классического кинематографа, сейчас зрители стали менее терпеливыми к медленному развитию сюжета. Поэтому сценаристы пересматривают и изменяют классическую структуру сценариев: они становятся более динамичными, с большим количеством неожиданных поворотов на протяжении всего фильма. Интересно, что маркетинг фильмов также меняется: трейлеры содержат все или большинство ярких моментов из полнометражного фильма, фактически раскрывая все спойлеры ради удачного "крючка", на который можно зацепить потенциальную аудиторию. Более того, современные фильмы ещё даже на этапе производства создаются так, чтобы самые эмоциональные моменты можно было "нарезать" и рекламировать в социальных сетях, таких как TikTok. Вспомним маркетинговую стратегию фильма "Барби" (2023): нарезки с самыми эмоциональными моментами появились в социальных сетях, в том числе и в TikTok, ещё за несколько месяцев до выхода фильма. Изображенные в фильме жизненные проблемы женщин и идеи феминизма вызвали бурные обсуждения в комментариях, что и было желаемой реакцией общества. Предложив людям тему, на которую они могут остро отреагировать, маркетинговая команда фильма значительно повысила интерес публики к официальному релизу, увеличив рейтинги.

"Фильмы превращаются в "контент" и больше не являются искусством", — Мартин Скорсезе, известный американский режиссёр.

Мартин Скорсезе, известный по фильмам "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых" и "Таксист", неоднократно выражал обеспокоенность изменениями в киноиндустрии под влиянием социальных сетей и цифрового контента. В своих публичных выступлениях и интервью, в частности в эссе "Маэстро. Федерико Феллини и утраченная магия кино" ("Il Maestro. Federico Fellini and the lost magic of cinema"), он высказывает мнение, что кино часто воспринимается как контент и перестает быть формой искусства, требующей внимания и времени. Это изменение может быть выгодным для киноиндустрии с точки зрения прибыли и охвата аудитории, однако оно ставит под сомнение дальнейшее развитие и смысл кино как формы искусства в обществе, где внимание — самый ценный ресурс.

Эволюция вступительных сцен: от "Крестного отца" до "Острых козырьков"

Раньше режиссёры могли уделять первые двадцать или более минут фильма медленному знакомству с персонажами, созданию контекста и постепенному погружению зрителя в атмосферу картины. Можно заметить, что сейчас всё чаще фильмы начинаются с внезапного показа конфликта или других экшн-сцен, пытаясь мгновенно захватить внимание. Возьмем, к примеру, фильмы "Крестный отец" (The Godfather, 1972) и "Острые козырьки: Бессмертный" (Peaky Blinders, 2026), оба из которых сняты в одном жанре: криминальной драме, с разницей всего в более чем полвека. Фильм "Крестный отец" начинается с почти трёхминутного монолога одного из персонажей, дающего зрителям контекст событий фильма. В то же время фильм "Острые козырьки" начинается максимально динамично со сцен печатания фальшивых денег. Зрителю сразу, с помощью монтажа и нарезки сцен, дают понять цель этого действия: немцы используют фальшивые деньги, чтобы подорвать экономику Великобритании. Это различие может показаться случайным, однако оно является системным отражением того, как изменилось восприятие информации обществом.

Кадр из фильма "Крестный отец" (The Godfather, 1972)

Что об этом думают известные актёры?

"Netflix хочет изменить подход к созданию боевиков на фоне бесконечной борьбы за наше постоянное внимание", — сказал Мэтт Деймон, известный американский актёр, в подкасте "Joe Rogan Experience".

Он рассказал, что сейчас кинокомпании меняют последовательность событий в боевиках, помещая самые захватывающие сцены в первые пять минут фильма. Актёр вспомнил, что раньше режиссёры планировали кульминацию фильма на третье действие, ближе к завершению картины; сейчас же они понимают, что должны зацепить внимание зрителя в первые минуты. Кроме того, Мэтт Деймон рассказал, что режиссёры часто просят актёров повторять ключевые реплики во время съёмки несколько раз, потому что люди смотрят фильмы, одновременно пользуясь телефоном.

Мэтт Деймон в фильме "Одиссея" (The Odyssey, 2026)

Смерть "тихих моментов"

Еще одна измененная деталь в фильмах — так называемые "тихие моменты" (длительные сцены без диалогов, паузы, кадры окружающей обстановки) — стала значительным риском для создателей кинофильмов. Несмотря на художественную и эмоциональную глубину сцены, зрителям может быстро надоесть самостоятельный анализ того, что было показано. В результате в современном кино они встречаются всё реже, ведь киноиндустрии трудно вкладывать деньги в продукт, рассчитанный на терпеливого зрителя.

Исчезнет ли "медленное" кино?

Давайте посмотрим на рейтинги самых популярных фильмов за последние три года и обратим внимание на их продолжительность. По версии IMDb (Internet Movie Database), третий лучший фильм 2023 года — "Оппенгеймер" (3 часа), четвёртый лучший фильм 2024 года — "Дюна: часть 2" (2 часа 46 минут), четвертый лучший фильм 2025 года — "Одна битва за другой" (2 часа 41 минута). Мы видим, что продолжительные фильмы регулярно попадают в списки лучших. Это свидетельствует о том, что "медленное" кино не исчезает, однако ему всё чаще приходится убеждать зрителя, что его время будет вознаграждено. В современном кинематографе речь идет не о запрете длинных фильмов, а о том, как кинокартина удерживает внимание зрителя на протяжении всего просмотра.

Альтернативные исследования

В то же время не все согласны с тем, что люди полностью перейдут на более короткий контент. По данным Buffer, компании, занимающейся управлением социальными сетями, около 86% видео в TikTok не превышают минуту, однако только видео длительностью более 60 секунд набирают на 63,8% больше просмотров, чем более короткие. Пользователи TikTok все чаще просматривают даже трехминутные видео, если они соответствуют их интересам и кажутся увлекательными. Это усложняет общую дискуссию об эффективном влиянии продолжительности видео на его успех.

Итог

Популяризация короткого контента в социальных сетях, таких как TikTok, заставила кинематограф работать по новым правилам. Теперь главная цель фильма — быстро заинтересовать зрителя и удержать его внимание с помощью частых кульминационных моментов, вместо того чтобы воспитывать в нем терпение. В то же время полнометражное кино не исчезает: оно адаптирует последовательность сцен и ритм повествования к вниманию аудитории. Таким образом, TikTok не меняет кино, а киноиндустрия учится существовать в среде, где стало сложнее удерживать внимание зрителя.