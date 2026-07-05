Голливуд больше не рискует: почему франшизы вытесняют самостоятельные фильмы

За последние несколько лет можно заметить, что кинотеатры наводняют продолжения уже известных франшиз, а новых самостоятельных фильмов становится всё меньше. "Дюна", "Аватар", "Парк Юрского периода", "Миссия невыполнима", киновселенные Marvel и DC регулярно выпускают новые фильмы, продолжая свои истории. Так почему же Голливуд всё чаще вкладывает сотни миллионов долларов в уже знакомые франшизы вместо того, чтобы создавать оригинальные фильмы?

Инвестиции в кино: риск или почти гарантированная прибыль?

Кино — это вид искусства, однако киноиндустрия — это прежде всего бизнес. В Голливуде существует неофициальное правило 2,5: чтобы фильм считался успешным, он должен заработать в прокате в 2,5 раза больше денег, чем было потрачено на его создание. Это связано с тем, что только примерно половина кассовых сборов возвращается студии: остальное получают кинотеатры и дистрибьюторы. Например, если производство одного голливудского фильма обошлось в $200–300 млн, а маркетинг — ещё в $100–150 млн, это означает, что студия рискует почти полмиллиардом долларов. Киностудии предпочитают продолжать уже знакомые франшизы, ведь новый фильм может провалиться в прокате, а у уже известных историй есть сформировавшаяся аудитория, благодаря которой у них больше шансов на окупаемость. В то же время прибыльность франшиз определяется не только кассовыми сборами, но и многочисленными дополнительными источниками дохода, такими как видеоигры, игрушки, одежда, книги, тематические парки и прочее. По этой причине фильмы, такие как "Человек-паук" или "Мир юрского периода", превращаются в полноценный бренд, который может приносить доход ещё много лет после выхода. Более того, новый мерч часто появляется ещё до премьеры, чтобы напомнить аудитории об этой киновселенной и подогреть её интерес к выходу новинки. Поэтому, когда студия выпускает продолжение франшизы, она фактически рекламирует всю экосистему бренда, а не отдельный фильм.

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Согласно исследованию 2021 года, проведённому французскими профессорами Бертраном Бельво и Реми Менкарелли, продолжительность показа фильмов в кинотеатрах стабильно сокращается с годами. Это связывают с ускорением производства новых фильмов и изменением способов просмотра: от традиционного кинотеатра к стремительному развитию разнообразных современных стриминговых сервисов. Это привело к тому, что выпуск новых фильмов стал огромным риском; у киностудий остаётся всё меньше времени, чтобы окупить вложенные средства. Поэтому режиссёры и продюсеры начали фокусироваться на прошлых успехах, которые вызывают бурную реакцию у зрителей. В таких условиях франшизы являются более безопасной инвестицией; так, в 2019 году десять самых кассовых фильмов в мире были сиквелами (от англ. "sequel" — продолжение), по сравнению с всего двумя в 2000 году.

Люди лучше реагируют на знакомое и с опаской относятся к новому: эффект простого воздействия (Mere Exposure Effect)

В 1968 году польский психолог Роберт Зайонц доказал, что люди гораздо сильнее реагируют на уже знакомые стимулы (звуки, предметы, запахи), чем на те, с которыми сталкиваются впервые. Это явление получило название "эффект знакомства" (Mere Exposure Effect). Рассматривая влияние уже знакомых зрителю фильмов через призму эффекта знакомства, мы видим, что психологически человек доверяет уже знакомому контенту, и это кажется более безопасным, чем восприятие чего-то нового.

В то же время исследования Роберта Зайонца также показывают, что длительное воздействие одного объекта, в нашем случае — фильма, приводит к потере интереса и сознательному избеганию этого объекта. Именно поэтому каждая следующая часть даже самой успешной франшизы со временем собирает всё меньшую аудиторию, если не предлагает динамичного развития сюжета или новых персонажей, из-за чего интерес аудитории к ней снижается. "Форсаж" является ярким примером этого. Так, каждая последующая часть собирает меньше зрителей, чем на пике популярности франшизы в 2015–2017 годах.

Изменения в сфере стриминговых платформ: кинотеатр — главный источник прибыли и испытание.

Пандемия COVID-19 заметно изменила способы просмотра фильмов. Пока кинотеатры были закрыты, получили широкое распространение стриминговые сервисы, которые не утратили популярности и после пандемии. Раньше голливудские студии могли компенсировать неудачный прокат фильма в кинотеатрах за счет DVD, телевидения, цифровой аренды и прочего. Сейчас большинство из этих источников существенно сократилось или же полностью исчезло. Поэтому первые недели проката фильма определяют его финансовый успех и судьбу будущих продолжений. Если в первые дни картина не оправдывает экономических ожиданий, киностудия гораздо реже будет склонна инвестировать в продолжение этой киновселенной. Именно поэтому кинотеатр превратился не только в место премьеры, но и в главное испытание для фильма.

"Мы должны сохранить кино!" Что об этом думают режиссёры?

Известный американский режиссёр Мартин Скорсезе неоднократно выражал свою обеспокоенность регулярным продолжением уже известных голливудских франшиз и возможным исчезновением оригинального кино. В интервью американскому журналу Variety он сказал: "Существует опасность в том, что с кинокультурой делают франшизы. Целые поколения будут думать, что настоящее кино — это постоянные продолжения, а не новые фильмы". Мартин Скорсезе также добавил, что об этом должны громко говорить режиссёры, ведь изменения должны начинаться с них. Как один из них, он чётко выразил свою позицию словами: "Мы должны спасти кино!" ("We’ve got to save cinema!")

Вскоре после этого заявления другой известный режиссёр Квентин Тарантино поддержал идеи Мартина Скорсезе. В интервью The Guardian он сказал, что оригинальные идеи "борются" с франшизами. По его мнению, франшизы, такие как "Марвел", "Звёздные войны", "Джеймс Бонд" и другие, являются коммерческими продуктами, которые конкурируют с оригинальным кино благодаря более крупным маркетинговым бюджетам и сформировавшейся аудитории. Сам Квентин Тарантино подчеркивал свою приверженность созданию настоящего авторского кино, а не коммерческим франшизам.

Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино

В то же время глава студии SONY Том Ротман смотрит на ситуацию менее категорично, о чем он публично заявил изданию The Wrap. Он отметил, что студиям нужны оригинальные фильмы, однако их маркетинг значительно более рискован и дороже, чем продвижение уже известных картин. Поэтому, учитывая все риски, они поощряют как создание продолжений популярных франшиз, так и сильных оригинальных (standalone) фильмов.

Оригинальные идеи не исчезают!

Несмотря на доминирование франшиз, киноиндустрия продолжает выпускать оригинальные фильмы, которые становятся кассовыми и культурными явлениями. Одним из самых ярких примеров стал фильм "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once). Созданный без известной франшизы, он собрал более 147,9 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете почти 25 миллионов и получил 7 премий "Оскар" (из 11 номинаций) в 2023 году, в том числе в категории "Лучший фильм".

Подобную историю успеха повторил и фильм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) Кристофера Нолана, получивший 13 номинаций на "Оскар" и 7 премий. Несмотря на продолжительность в три часа, отсутствие сиквелов и сложную историческую тематику, фильм собрал почти миллиард долларов и стал одним из самых успешных релизов 2023 года.

Уникальным примером свежего кино, не входящего в франшизу, является фильм "Обсессия" (Obsession, 2026). Это малобюджетный хоррор, на создание которого потратили менее 1 миллиона долларов, а в прокате он собрал 371,2 миллиона долларов, став самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов. Не имея ни популярной франшизы, ни уже сформировавшейся фан-базы, картина смогла привлечь внимание зрителей благодаря сильному "сарафанному радио": положительные отзывы после первых показов быстро распространились в социальных сетях, что значительно увеличило кассовые сборы.

Это свидетельствует о том, что проблема заключается не в отсутствии интереса к новым историям, а в сложности убедить аудиторию, что самостоятельный фильм стоит их времени и денег. Именно поэтому оригинальное кино требует более качественного сценария, более увлекательной работы режиссёра, тщательно продуманного маркетинга и большего доверия со стороны зрителя.

Итог

Крупные студии всё реже готовы рисковать сотнями миллионов долларов, создавая оригинальные фильмы. Инвестируя в уже знакомый продукт, сформировавшаяся аудитория которого с большей вероятностью посмотрит его в кинотеатре, киностудии с большей вероятностью окупят свои затраты. Но оригинальные фильмы не исчезают. Их успех зависит не только от качества сценария, маркетинговой работы и режиссёрского видения, но и от способности студии убедить аудиторию, что фильм стоит её времени. Вероятно, будущее киноиндустрии будет заключаться не в отказе от франшиз, а в поиске баланса между творческой оригинальностью и экономической безопасностью.