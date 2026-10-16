Украинский джаз: дебютный концерт "Тишком-нишком" Николая Бровченко теперь на YouTube

18 сентября на ВДНХ состоялась премьера дебютного концерта музыканта и поэта Николая Бровченко. Мероприятие должно было состояться в рамках фестиваля "Книжная страна", но из-за сложной ситуации с безопасностью фестиваль отменили, и команда успела переориентироваться на площадку book.ua в шестом павильоне. И уже сейчас все, кто не попал на камерный концерт под символическим названием "Тишком-нишком", могут посмотреть его на YouTube.

"Каждый проект живет своей жизнью, и сегодня в Украине это означает постоянную адаптацию к обстоятельствам. Руководитель проекта вступает в ряды ВСУ, а команда должна продолжать работу и довести задуманное до конца. Так было и с "Тишком нишком". Или мы нашли замечательных партнеров, наша концепция органично вписалась в программу "Книжной страны". У нас была площадка, готовый сценарий и техническая поддержка. Но из-за ситуации с безопасностью фестиваль отменили, поэтому пришлось срочно искать новое решение. В итоге такой площадкой стало уютное пространство book.ua в шестом павильоне ВДНХ, рядом с которым находится укрытие", — рассказывает продюсер проекта Лилия Млинарич.

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В исполнении Татьяны Гончаровой в сопровождении музыкантов Kostiantyn Ionenko Quartet прозвучали восемь композиций — шесть песен на слова и музыку Николая Бровченко и две песни Сергея Круценко.

"На концерте меня больше всего поразило, как зрители реагировали на всё происходящее. Их улыбки именно там, где они были задуманы командой, печаль в глазах — как отголосок музыки и слов песен. Поразила атмосфера полного доверия и желания не просто слушать, но и слышать", — делится Николай Бровченко.

Премьера концерта состоялась 18 сентября на ВДНХ. Концерт готовили для специальной программы фестиваля "Книжная страна", но из-за ситуации с безопасностью фестиваль отменили, и команда переориентировалась на площадку book.ua в шестом павильоне.

Концерт в буквальном смысле проходил "тихо-тихо": небольшой зал, музыканты рядом со слушателями, никакого расстояния между сценой и аудиторией. Именно таким этот проект и задумывался — камерным вживую, но рассчитанным на широкую онлайн-аудиторию.

Композитор и музыкант Сергей Круценко, скончавшийся в январе 2023 года, был другом и многолетним соавтором Бровченко. Его песни прозвучали в концертной программе как продолжение их совместного творчества, а также в память о Круценко. Это премьерная песня из "Плейлиста тайных песен" и давний хит "Полуденная жара", получивший новое прочтение.

"В песне „Полуденная жара“ мы, прежде всего, изменили внутреннее развитие композиции, её ритмическую основу. Изначально это была композиция в танцевальном поп-стиле, а мы превратили её в классическую босанову. Я также немного изменил гармонию, добавил новые аккорды. Но главное преображение произошло именно благодаря бразильскому ритму и акустической гитаре, характерной для босановы. Именно они придали композиции новый характер и звучание", — объясняет саунд-продюсер проекта Константин Ионенко.

Ионенко создал аранжировки для всей программы. В его авторском видении соединились софт-рок, босанова, джаз, фолк и блюз, а песни, написанные в разное время, сложились в целостный концерт.

Николая Бровченко знают прежде всего как автора текстов: песни на его слова в разные годы исполняли Тина Кароль, Тоня Матвиенко, KOZAK SYSTEM, Виктор Павлик, Злата Огневич и другие украинские артисты. В проекте "Тишком-нишком" он впервые выступил также в качестве композитора.

Полную видеоверсию "Тишком-нишком" можно посмотреть на YouTube:

Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

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Украинский культурный фонд, "Книжная страна"

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