Лесю Подервянскому исполнилось 74 года: культовые цитаты и высказывания художника (фото, видео)
Украинский писатель и художник Лесь Подервянский уже давно является культовым автором пьес и рассказов, в которых он не стесняется буквально и прямо устами персонажей раскрывать различные темы — от бытовых до политических. Фокус расскажет об особенностях феномена этого творца, а также предупреждает читателей — в материале будет присутствовать ненормативная лексика.
Биография господина Леся неоднократно пересказывалась и обсуждалась, а мы обратим внимание на три ключевые особенности — истоки, становление и деятельность героя этой истории. Очевидным и важным фактором в становлении Подервянского была семья, связанная с искусством (отец Сергей Павлович — художник и преподаватель искусств, а мама Людмила Семеновна — искусствовед и коллекционер древностей), где будущий драматург впитывал мир через призму мольбертов и красок.
Характер и взгляды автора формировались в условиях СССР после окончания Второй мировой войны, где он вырос в "нормальном живом детстве", в котором были драки и поиски развлечений, которые "не травмировали", но он и его сверстники "совершали поступки, которые были на грани жизни и смерти".
Подервянский заканчивает Киевскую Республиканскую художественную школу, а затем в 1976 году — Киевский художественный институт, и уже в следующем году попадает в ряды Советской армии. Именно во время службы он начинает писать материалы и рассказы, которые станут прологом к его драматическому творчеству. С началом творческой карьеры за ним начинает следить КГБ, а он сам рассказывает, как проходил разговор с оперативником спецслужб.
"Вызывали не только меня. Многих таскали. Напротив сидит какой-то придурок и долго расспрашивает тебя, как ты относишься к творчеству Сальвадора Дали. А потом: "Вы знаете Вову Дизеля?" Это кличка какого-то хиппи. Откуда я могу его знать?" — вспоминает Подервянский в интервью Liga.net.
Драматургия с осиновым колом против упыря: анатомия текстов Подервянского
Впоследствии Подервянский реализует себя как художник — его выставки проходят в разных странах мира, а драматические произведения автора начинают распространяться в конце существования СССР. Именно тогда формируется узнаваемый и четкий стиль автора — использование разговорного языка с элементами суржика и русского языка, большое количество нецензурной лексики, буффонада и камерность историй.
В своём творчестве драматург (на данный момент опубликовано более 50 различных пьес автора) Подервянский проводит фактическую анатомию человека своей эпохи. Он пытается понять её инстинкты и поступки, анализирует проблемы постколониального наследия и показывает, как человек должен вернуться из состояния раба к нормальной жизни.
Художник признает, что в мире происходят изменения, которые фактически не дают застояться. Он добавляет, что обстоятельства фактически заставляют "тебя быть живым" и "приспосабливаться", чтобы выжить и двигаться дальше.
"Изменения не дают человеку застояться. Это учит тебя быть живым. Приспосабливаться. А если ты не умеешь приспосабливаться — тогда иди на кладбище и сдохни. Ты должен быть динамичным. Если мир меняется, меняйся вместе с миром. Не вижу в этом ничего плохого, наоборот, это держит в тонусе. Застывший мир — это модель равновесия, а равновесие — это смерть", — заявил драматург.
Кроме того, автор не оставался в стороне от политической ситуации — он активно выступает и говорит о текущих проблемах. С началом полномасштабного вторжения он в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву довольно четко охарактеризовал "русский мир" ясным определением — "сцыкливый нацизм". Подервянский объясняет: суть страны-агрессора заключается в её неискренности, обмане, подлости и выдаче своих комплексов за достоинства.
Сам господин Подервянский по-прежнему проживает в Киеве и активно занимается творчеством. В настоящее время драматург и художник продолжает игнорировать социальные сети, которые ведут несколько человек из его окружения, а поклонники его творчества активно покупают авторский мерч.
В свой день рождения, 3 ноября 2026 года, господин Лесь планирует провести творческий вечер в украинской столице. В рамках этого мероприятия автор встретится с поклонниками в Центре культуры и искусств КПИ имени Игоря Сикорского, где будет читать новые, ранее не публиковавшиеся тексты.
Культовые цитаты из произведений и интервью Подервянского
Фокус собрал ряд цитат из текстов и выступлений этого человека, в которых он откровенно высказывается и делится своим видением проблем и жизни. Среди них выделим следующие:
- "Еще можно выразить национальную идею более радикально: „От*битесь от нас. От*битесь!“ Или же по-английски, более элегантно — „F*ck off“";
- "Потому что нужно не всякой х*ней заниматься, а жить интересно: читать книги, быть шпионом, дрессировать любимую обезьяну и ходить в оперу с красивыми девушками. И получать от этого все возможное удовольствие";
- "О возможных последствиях не подумали? Один раз — и уже крадется к нам пиз*ец с хищной улыбкой";
- "К чёрту войну! Занимайтесь любовью, д*билы!";
- "Я не верю в силу слова, а верю в силу пи*дюлей";
- "Есть предложение вписать в Конституцию Украины такое понятие, как Майдан. Когда собирается дох*я людей, они могут вызвать любого под**аса на Майдан, чтобы он отчитался. Это наша национальная традиция, похожая на Запорожскую Сечь. Но где граница, сколько людей должно собраться? Поэтому вводится такое юридическое понятие, как "дох*я". Когда дох*я — сразу видно. Если кто-то говорит: "Собралось дох*я", а другой возражает — тогда начинается дискуссия, но достичь консенсуса несложно. Это вполне соответствует национальной ментальности";
- "Крысы впереди, сзади тараканы и ман*авошки. Вся эта нечисть со всех сторон ползет на Украину. Держись, друг! Тараканы съедят ман*авошек, крысы закусят тараканов и сами сдохнут. Это закон природы. Дарвин учил нас, что все уроды исчезают. А останется всё хорошее и умное — как мы с тобой. Так что х*й с этим пессимизмом".