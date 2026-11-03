Лесю Подервянскому исполнилось 74 года: культовые цитаты и высказывания художника (фото, видео)

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский уже давно является культовым автором пьес и рассказов, в которых он не стесняется буквально и прямо устами персонажей раскрывать различные темы — от бытовых до политических. Фокус расскажет об особенностях феномена этого творца, а также предупреждает читателей — в материале будет присутствовать ненормативная лексика.

Биография господина Леся неоднократно пересказывалась и обсуждалась, а мы обратим внимание на три ключевые особенности — истоки, становление и деятельность героя этой истории. Очевидным и важным фактором в становлении Подервянского была семья, связанная с искусством (отец Сергей Павлович — художник и преподаватель искусств, а мама Людмила Семеновна — искусствовед и коллекционер древностей), где будущий драматург впитывал мир через призму мольбертов и красок.

Характер и взгляды автора формировались в условиях СССР после окончания Второй мировой войны, где он вырос в "нормальном живом детстве", в котором были драки и поиски развлечений, которые "не травмировали", но он и его сверстники "совершали поступки, которые были на грани жизни и смерти".

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Лесь Подервянский читает одну из своих пьес. Внимание: в видео содержится ненормативная лексика 18+

Подервянский заканчивает Киевскую Республиканскую художественную школу, а затем в 1976 году — Киевский художественный институт, и уже в следующем году попадает в ряды Советской армии. Именно во время службы он начинает писать материалы и рассказы, которые станут прологом к его драматическому творчеству. С началом творческой карьеры за ним начинает следить КГБ, а он сам рассказывает, как проходил разговор с оперативником спецслужб.

"Вызывали не только меня. Многих таскали. Напротив сидит какой-то придурок и долго расспрашивает тебя, как ты относишься к творчеству Сальвадора Дали. А потом: "Вы знаете Вову Дизеля?" Это кличка какого-то хиппи. Откуда я могу его знать?" — вспоминает Подервянский в интервью Liga.net.

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Впоследствии Подервянский реализует себя как художник — его выставки проходят в разных странах мира, а драматические произведения автора начинают распространяться в конце существования СССР. Именно тогда формируется узнаваемый и четкий стиль автора — использование разговорного языка с элементами суржика и русского языка, большое количество нецензурной лексики, буффонада и камерность историй.

В своём творчестве драматург (на данный момент опубликовано более 50 различных пьес автора) Подервянский проводит фактическую анатомию человека своей эпохи. Он пытается понять её инстинкты и поступки, анализирует проблемы постколониального наследия и показывает, как человек должен вернуться из состояния раба к нормальной жизни.

Художник признает, что в мире происходят изменения, которые фактически не дают застояться. Он добавляет, что обстоятельства фактически заставляют "тебя быть живым" и "приспосабливаться", чтобы выжить и двигаться дальше.

Подервянский давно интересуется восточными единоборствами и искусством Фото: Facebook

"Изменения не дают человеку застояться. Это учит тебя быть живым. Приспосабливаться. А если ты не умеешь приспосабливаться — тогда иди на кладбище и сдохни. Ты должен быть динамичным. Если мир меняется, меняйся вместе с миром. Не вижу в этом ничего плохого, наоборот, это держит в тонусе. Застывший мир — это модель равновесия, а равновесие — это смерть", — заявил драматург.

Кроме того, автор не оставался в стороне от политической ситуации — он активно выступает и говорит о текущих проблемах. С началом полномасштабного вторжения он в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву довольно четко охарактеризовал "русский мир" ясным определением — "сцыкливый нацизм". Подервянский объясняет: суть страны-агрессора заключается в её неискренности, обмане, подлости и выдаче своих комплексов за достоинства.

Сам господин Подервянский по-прежнему проживает в Киеве и активно занимается творчеством. В настоящее время драматург и художник продолжает игнорировать социальные сети, которые ведут несколько человек из его окружения, а поклонники его творчества активно покупают авторский мерч.

В свой день рождения, 3 ноября 2026 года, господин Лесь планирует провести творческий вечер в украинской столице. В рамках этого мероприятия автор встретится с поклонниками в Центре культуры и искусств КПИ имени Игоря Сикорского, где будет читать новые, ранее не публиковавшиеся тексты.

Культовые цитаты из произведений и интервью Подервянского

Фокус собрал ряд цитат из текстов и выступлений этого человека, в которых он откровенно высказывается и делится своим видением проблем и жизни. Среди них выделим следующие: