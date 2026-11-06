Реальность ужасает: что на самом деле скрывает последний кадр из "Воспоминаний об убийстве" (фото)

2 мая 2003 года в Южной Корее состоялась премьера ставшего культовым фильма "Воспоминания об убийстве" оскароносного режиссёра Пон Джунхо. Фильм был основан на реальных событиях — серии нераскрытых убийств в Хвасоне в 1986–1991 годах, когда от рук неизвестного погибло несколько десятков человек. Фокус расскажет об истории "последнего кадра" и о том, что за ним скрывалось на самом деле.

История создания этой работы, как сам вспоминал режиссёр, началась с его собственного вопроса — почему тогда полиция не смогла поймать насильника и хладнокровного убийцу, который за 5 лет в районе Хвасона совершил 14 убийств? Пон Джун Хо начал собирать материалы для сценария, работа над ним затянулась надолго, однако, собрав всё воедино, начались сложные и длительные съёмки.

Сам фильм рассказывает о попытке местной полиции во главе с детективом Пак Ду-меном (его играет признанный мастер корейского кино Со Канхо) найти неуловимого убийцу. Сомнительные методы работы полиции, визуальный метод поиска преступника (который, как он думал, работает, но ни разу ему не помог), отсутствие передовых лабораторных экспертиз и желание полиции как можно быстрее закрыть дело привели к фатальным последствиям.

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Сюжет довольно тесно переплетен с реальными событиями — есть "козел отпущения" и есть подозреваемый, есть некомпетентность полиции и общественный страх из-за действий маньяка, а также чучела, которые начали ставить в районе Хвасона, чтобы "отпугнуть преступника". Все было напрасно — копы не успевали выйти на след убийцы, он был на шаг впереди, а все методы правоохранителей — неэффективны.

Режиссер Пон Чжунхо рассказывает о съемках фильма

В итоге финал фильма стал новаторским, а впоследствии — и культовым: уже бывший детектив Пак Ду-мен приезжает на место одного из преступлений, где происходит его диалог с девочкой. Школьница говорит, что второй "обычный на вид мужчина" тоже бывал здесь и говорил, что помнит эти места. Когда герой Со Канхо поворачивается к зрителям и смотрит в зрительный зал своим "методом" — маньяк до сих пор среди нас, и его не поймали.

Режиссёр Пон Чжунхо знал: настоящий маньяк посмотрит этот фильм, и, возможно, киношнику удастся задеть его за живое, попытаться дать ему то признание и славу, которых тот хотел или жаждал. Однако убийца молчал, и на то были вполне конкретные причины — он уже находился в тюрьме.

Реальность еще страшнее: настоящая история Хвасонского маньяка

С начала 1986 года в районе Хвасон начали происходить убийства женщин разных возрастных групп. Сначала полиция не увидела в этом "серии", но впоследствии на основании улик, обнаруженных на местах преступлений, стало ясно: появился жестокий маньяк.

Правоохранители пытались выйти на след убийцы, но все было тщетно. В городе нарастала паника, женщины старались не выходить на улицы после захода солнца, но убийца продолжал свое кровавое дело.

До определенного момента у полиции были подозреваемые, но ни один из них не подходил по разным причинам. Не сумев выйти на след преступника, в этой истории появился инвалид Ю Сан-йо, на которого после длительных пыток "вешали" одно убийство, а уже потом — все остальные.

Фемида так спешила посадить "преступника", что не учла отсутствие прямых доказательств и экспертиз, о чем говорили адвокаты. Всё строилось на его признаниях, которые буквально были выбиты силой и под пытками, о чём Ю. заявил в суде, однако тщетно.

История Ю Сан-йо стала показателем неэффективной работы полиции Южной Кореи, которая фактически разрушила его жизнь

Мужчина пробыл в тюрьме с 1990 по 2009 год, будучи заклейменным статусом "серийного преступника". Ни один из полицейских не понес наказания за превышение полномочий, подтасовку доказательств и фальсификации.

На протяжении многих лет кореец добивался установления истины и заявлял о своей невиновности, пока в сентябре 2019 года в деле не произошёл прорыв. Полиция сообщила, что заново изучила доказательства, провела анализ ДНК и таким образом получила положительный результат.

Кто же он такой: установление личности Хвасонского маньяка

Оказалось, что подозреваемый находился за решеткой за другое совершенное убийство, а когда ДНК-профиль убийцы из Хвасона и геном подозреваемого сравнили, то обнаружили полное совпадение. Так миру стало известно настоящее имя убийцы — Ли Чун Дже.

Биография этого мужчины довольно банальна — он из достаточно обеспеченной семьи, учился в школе, отслужил срочную службу, работал на стройке. Другая сторона медали — трагическая смерть младшего брата, насилие в семье, насмешки со стороны противоположного пола и замкнутость Ли, склонность к насилию и пристрастие к алкоголю (как говорила бывшая жена).

Он совершал свои преступления в Хвасоне ночью, во время непогоды, долго выжидая жертв в малолюдных местах. В конце концов, Ли осквернял тела и оставлял их на видном месте, чтобы полиция нашла тела погибших женщин и девушек.

Хвасонский маньяк Ли Чун Дже в молодости Фото: wiki

Тем временем полиция внесла маньяка в список подозреваемых и даже допрашивала его, но у полицейских не было доказательств против него. В итоге он так и не понес наказания за свои преступления, однако злой умысел Судьбы отомстил маньяку — в январе 1993 года он жестоко убил свою невестку, а через пять дней его задержали полицейские. За это он получил смертную казнь, которую заменили на пожизненное лишение свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 20 лет.

В начале 1993 года никто и подумать не мог, что бытовое убийство и кровавая серия в Хвасоне имели буквально прямую связь. Пока в сентябре 2019 года полиция не объявила, что после многих лет поисков нашла монстра, который признался в десятках изнасилований женщин и 14 убийствах (10 в Хвасоне и 4 в Чхонджу).

Упомянутый Ю Сан-йо после разоблачения настоящего преступника подал иск в суд, где в качестве свидетеля на слушаниях выступал сам маньяк. Тот полностью отверг обвинения в причастности этого мужчины и подтвердил, что все преступления в Хвасоне — дело его рук. На основании этого Верховный суд Южной Кореи оправдал Ю Сан-йо и присудил ему выплату компенсации за годы, проведённые в тюрьме.

Однако главный парадокс этого дела заключается не в справедливости, а в том, что Ли Чун Дже никогда не понесет наказания за серию из 14 убийств. Все дело в том, что согласно корейским законам того времени срок давности за совершенное убийство составлял 15 лет, и в 2006 году он просто истек.

После этого случая в соответствии с новым законом срок давности сначала был увеличен до 25 лет в 2007 году, а уже в 2015 году срок давности за умышленное убийство стал бессрочным. В настоящее время маньяк находится в тюрьме в корейском Пусане и никогда не выйдет на свободу, ведь, несмотря на юридическую коллизию, пожизненный срок за надругательство и убийство невестки в 1993 году остается в силе.

Маньяк Ли Чжу Дже в настоящее время отбывает пожизненное заключение и никогда не выйдет на свободу Фото: из открытых источников

История Хвасонского маньяка стала показательной в том плане, что она оставила значительный след в памяти корейцев, о чём и снял свой фильм Пон Чунхо. Оскароносный режиссёр буквально показал в кадрах всё то, что происходило в его стране, а последним кадром в фильме — искал "обычного человека", ведь монстром может оказаться внешне ничем не примечательный человек.

Кстати, однажды Ли Чун Дже спросили, видел ли он фильм Пон Чжунхо "Воспоминания об убийстве" и какова была его реакция. Маньяк спокойно рассказал, что посмотрел эту картину как обычный фильм, когда уже находился в тюрьме.

"Да, такое было. [Но] я ничего не почувствовал", — сказал он, отвечая на вопрос о взгляде актёра Сон Канхо в последнем кадре фильма, который был буквальным обращением к маньяку.