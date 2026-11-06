Страсть и противоречие: как образ Афродиты изменился с древних времен до наших дней (видео)

Древнегреческая богиня Афродита прочно ассоциируется в представлении людей с богиней любви и страсти. В то же время подробное рассмотрение известных шедевров свидетельствует о малоизвестной стороне её образа — её первоначальный образ значительно шире современного суженного контекста.

В мифологии древних греков богиня отвечала не только за сферу плотских наслаждений и любви, но и за душевную и сердечную (любовь от сердца) функцию. Об этом говорится в материале BBC.

До определённого времени Афродиту не изображали, но представляли как метафизическую сущность, отвечавшую за любовь, чувства, страсть, влечение и близость. Она отвечала за плодородие, жизнь, материнство, природу и даже мореплавание и войну. За это её называли Пандемос, то есть богиня человечества или богиня всех людей.

Всё изменилось примерно в IV веке до н. э., когда скульптор Пракситель впервые изобразил Афродиту в довольно откровенной форме. Так метафизический облик богини приобрел человекоподобные черты, в которых отражались красота, грация и магия соблазна.

Видео дня

В то же время оригинальный замысел художника, если взглянуть на копии этого архитектурного чуда, показывает нечто иное — богиня выглядит несколько застенчивой, несмотря на обнаженную грудь, живот, талию и бедра. Она прикрывает самое интимное, показывая, что интим, близость и процесс любви являются закрытыми, принадлежат только тем, кто делает это с чувствами и не нуждается ни в каких свидетелях, ни в препятствиях.

Изучая её тело, все желающие могли убедиться в соблюдении правил пропорций и "золотого сечения", ведь скульптор явно создал её на основе натурщиц. Поэтому эту работу называли Venus Pudica — "стеснительная Венера", которая задала канон движения художникам на последующие столетия вплоть до переломного момента.

Возрождение как эпоха изменения представлений об Афродите: от сдержанности к откровенности и образу

Художники XIV и XV веков начали активно воплощать образ богини на холсте и в скульптуре. Ботичелли, Рафаэль, Тициан, Рубенс и Веласкес изображали Афродиту как идеал и совершенство, где божественное скрывается в реальности и проявляется через неё.

Античная богиня стала образцовым эталоном и художественным символом женской красоты, тела и привлекательности. Однако в этом и заключается главная проблема — теперь откровенность Афродиты стала наглядным способом удовлетворить взгляд зрителя.

Афродита в произведении Боттичелли предстает как воплощение красоты и идеальности женского тела Фото: Wikipedia

Фактически Афродита, как олицетворение женственности, силы, красоты и эстетического совершенства, стала объектом созерцания. За чем непременно последовал период обвинений в "развращенности", "вульгарности", "непристойности" и "чрезмерности".

С приходом Нового времени с его протестантской этикой и эпохой Просвещения с этикой утилитаризма Афродита превратилась в шаблон и продукт, который послужил для полного "закрепления" образа. Здесь и возникает вопрос — где заканчивается искусство и богиня в нём, а где начинается объективация женщины, переходящая в дальнейшие сферы бытия.

В материале BBC упоминаются две истории: когда в 1880 году писатель Марк Твен назвал "Венеру Урбинскую" Тициана буквально "самой отвратительной и непристойной картиной", а в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон повредила картину Веласкеса "Венера с зеркалом", потому что ей не нравилось, что "мужчины пялились на полотно в галерее".

Афродита в современном представлении: что изменилось в воображении человечества

С начала XX века и по настоящее время образы Афродиты стали неотъемлемой частью поп-культуры. Теперь в образе богини, в её женственности и красоте, прослеживаются внутренняя сила, понимание сексуальности и дистанции, где начинается и заканчивается публичная и частная сторона богини.

Теперь, как говорится в материале, образ божества прослеживается в музыке, модельном бизнесе, кино и искусстве. Появление певицы Бейонсе на концерте в 2023 году из гигантской раковины было прямой отсылкой к древнегреческой богине.

В рамках своего концертного тура

Современное понимание метафизики Афродиты позволяет преодолеть многовековую тенденцию к упрощению и сексуализации её образа, а значит — и женственности в целом. Не стоит забывать о том, что согласно древнегреческим канонам богиня в статуе Праксителя имела именно религиозно-культовый характер, а значит — за ней стоял фактор признания её силы и права просить заступничества.

Исследователи античности и искусства прямо заявляют, что образ Афродиты не ограничивается мужской ретроспективой, а имеет гораздо более широкую интерпретацию. Современные представления и культурные тренды, связанные с богиней любви, позволяют преодолеть многие факторы объективации и вернуться к первоначальному замыслу древних греков, согласно которому Афродита была является и будет оставаться олицетворением добра, красоты, любви, страсти и чувств, проникнутых осознанием собственной открытости, доверия и ответственности.