Абсурд, бунт и экзистенциализм: как и почему Альбер Камю навсегда изменил наше восприятие жизни

История жизни и творчества выдающегося французского писателя Альбера Камю (1913–1960) всегда будет находиться под пристальным вниманием литературоведов и читателей. Мир многократно раскрывал в текстах автора вечные темы — любовь, одиночество, выбор, абсурд и бунт, человека и его этику. Сегодня, 7 ноября, Фокус в честь 113-й годовщины со дня рождения автора расскажет, как лейтмотивы и тексты Камю необратимо проникли в нашу реальность и почему во времена кризисов, войн и эпидемий мы вспоминаем его произведения.

С момента смерти художника 4 января 1960 года о нём было написано достаточно текстов и статей, книг и воспоминаний, историй и расследований. Однако о самом важном аспекте Альбера Камю как писателя и наблюдателя за жизнью упоминают нечасто — он понимал и видел окружающий мир, как меняется политический ландшафт и человеческая природа на фоне личного выбора.

Эта сторона творчества художника скрыта под огромным айсбергом прожитой жизни — Алжир, нищета с детства, "золотой билет" на обучение в школе благодаря учителю Луи Жермену, а затем — шесть лет в Оранском университете. Так формируется его фундамент — античные философы, Плотин, Шопенгауэр, Ницше, современные авторы и классика мировой литературы.

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Следует честно признать: Камю действительно интересовался, а порой и увлекался русской литературой, в частности "Братьями Карамазовыми" Федора Достоевского, ставил эту пьесу в своём "Рабочем театре". Объяснение простое — влияние "мягкой силы" РФ через "загадочную" и "мистическую" культуру, но в конечном итоге эти "идеи" из русской культуры ничего нового не добавили к мыслям Камю, как покажут время и тексты.

Я находился где-то на полпути между нищетой и солнцем. Нищета не позволяла мне поверить, будто в истории и под солнцем все в порядке; солнце учило меня, что история — это еще не все. Изменить жизнь — да, но только не мир, который я обожал Альбер Камю

В конце концов, помимо творческого плавания, любовь к футболу (он играл на позиции вратаря), чтение, энергичность и жизнерадостность, любовь к средиземноморским пейзажам и стремление понять жизнь были движущими силами писателя. Во время учебы он работал, где только мог, чтобы и за образование заплатить, и поддержать родных, но в 1930 году для него прозвучал первый тревожный "звоночек" — у 17-летнего автора обнаружили его личную "чуму", которая называлась туберкулёзом.

Тяжелая болезнь фактически закрыла Камю путь в университет и армию, куда писателя просто не приняли по состоянию здоровья. На этом фоне автор меняет направление деятельности, и в его биографии начинается новая глава. Именно с этого момента всё то, что было скрыто под айсбергом личного видения, обретало форму в его произведениях.

Становление и признание: в центре внимания между политикой, литературой и театром

Камю начинает свою литературную карьеру — статьи, обзоры, работа в СМИ, а впоследствии — собственный театр. Постепенно начинается восход его звезды как литератора, пишущего короткую прозу и философские эссе. В этих текстах ещё прослеживается университетский отпечаток Камю, но вскоре сформируется его авторский стиль — личная история, взгляд на проблему, в которой герой, словно Прометей, Христос или случайный очевидец, видит мир и события, происходящие вокруг людей.

Все перемены в жизни Камю происходят на фоне политических разногласий (писатель прошел путь от члена Коммунистической партии Франции до выхода из нее за три года), налаживания личной жизни (после провального первого брака второй брак с Франсин Фор окажется двояким — одновременно счастливым и травматичным для обоих, и об этом не следует забывать, читая романы писателя) и Второй мировой войны. Когда его буквально выдворяют из Алжира в 1940 году как неблагонадёжного из-за статей о положении местного населения, он оказывается в Париже и начинает подпольную работу, пока страна находится под оккупацией нацистов.

Именно этот этап станет ключевым в окончательном становлении автора — из-под его пера, который всегда предпочитал ручку и бумагу печатной машинке, — появятся культовые "Миф о Сизифе", "Посторонний" и "Чума". Здесь он показывает хрупкость человеческого бытия, как одиночество становится данностью, почему рутина и однообразие — это единственное, что спасает от абсурда, и как преодолеть барьеры, созданные невидимым врагом внутри нас самих и вокруг нас.

Репортаж France 24 о становлении Альбера Камю как литературной звезды

Камю достигает вершины признания после окончания Второй мировой войны, когда фактически ставит ключевой вопрос: что на самом деле лежит между бунтом и абсурдом, и где между этими категориями находится место человека. Он наблюдает трансформацию государств и граждан, начало упадка колониальных империй (этот вопрос особенно волнует его из-за алжирского происхождения и матери, живущей там) и понимает, что все политические устои, борьба всеобъемлющих идеологий социализма-коммунизма и капитализма (которые перерастут в Холодную войну) фактически перекраивают понятия Добра и Зла.

В 1951 году он фактически бросил вызов общественным представлениям, выпустив книгу "Бунтующий человек", которая положила начало длительному конфликту с Жаном-Полом Сартром. Камю не без оснований говорил, что нужно бороться с любым тоталитаризмом, его проявлениями и опасными идеями "блага" — от репрессий и концлагерей до ущемления прав человека. Однако Сартр и его единомышленники буквально "разобрали" писателя, как и вся якобы дружественная "левая пресса", для которой он писал много лет, хотя Жан-Поль впоследствии признал — упреки Камю были справедливы.

Документальный фильм на французском языке о конфликте между Сартром и Камю

Именно на рубеже 1950-х годов автор начинает писать и исследовать тему человеческого выбора, неспособность Homo преодолеть непреодолимые обстоятельства и понять, что свобода неотложно требует ответственности. Так в 1956 году и появится роман "Падение" — фактически честный и откровенный разговор о самой низкой точке жизни человека, оценке прожитого и осознании подлинности человеческих качеств, которые мы выбираем.

Он неожиданно для себя получает Нобелевскую премию 1957 года, хотя и говорил, что её заслуживают Андре Мальро и другие авторы. Мир всё чаще начинает меняться — в Алжире начинается длительная война за независимость, Камю критикует СССР за ввод войск в Венгрию в 1956 году, "Холодная война" вступает в период постепенного резкого обострения между противоборствующими сторонами.

И вот тут снова дает о себе знать старая болезнь, которая на время утихла. Дома начинаются серьёзные разногласия с женой, которую мучают нервные расстройства, а в последние годы у него ничего не получается, о чём он говорит друзьям в частных беседах. Хотя в конце жизни он решится на ещё одну попытку — роман "Первый человек", который найдут недописанным в его дорожной сумке на месте ДТП того рокового дня, 4 января 1960 года.

В конце концов, напрашивается вопрос: почему Камю до сих пор остается актуальным и популярным? На этот вопрос есть ответ, и он состоит из четырёх простых и довольно честных ответов.

Оптика ослеплена солнцем: о чём говорит Камю между строк своих текстов

Литературоведы и читатели со всего мира давно "перелопатили" творчество французского писателя, который для одних остаётся "депрессивным автором из школы", для других — "левым" без собственных ценностей, а для третьих — непонятным автором. Если всё обстоит именно так, то тогда логичными будут следующие вопросы:

почему во время пандемии Covid-19 все буквально бросились покупать "Чуму" этого писателя;

почему все читают "Постороннего" как саморефлексию во времена тяжелых испытаний и поисков;

как получается, что "Бунтующий человек" и "Миф о Сизифе" изучаются в рамках философских курсов;

почему Камю до сих пор остается актуальным, несмотря на смерть в далеком 1960 году, когда на дворе уже 2026 год?

Ответ на самом деле прост — в текстах Камю присутствует четкое сочетание реальности и визионерства, философский прием наблюдения под художественной оболочкой и попытка честно взглянуть на мир в его истинных пропорциях. И да, герои французского писателя не являются "белыми-пушистыми", а находятся в зоне градиента, где каждый следующий выбор ограничивает последующие.

Документальный фильм о жизни Альбера Камю

Камю буквально предлагает нам честный взгляд на жизнь персонажей и события, взятые из реальной жизни. Писатель не предлагает смотреть на источник добра и света через фильтры в очках, а попробовать взглянуть на это ослепительное сияние, прищурившись, и так, сквозь это сияние, можно увидеть суть — человека, его трагедию, абсурдность, а значит — уметь ценить жизнь, какой бы нелогичной и тяжёлой она ни казалась.

Именно поэтому тексты французского писателя служат путеводными звездами к собственной, субъективной и личной правде о затронутой проблеме. Сам Камю был категоричен в тех моментах, когда требовалось встать на защиту людей, искать правду и быть честным перед собой, тогда как в литературе — давал пространство и время читателям обдумать собственные острые углы и кризисы. Ведь вдруг может оказаться, что абсурд и бунт в философии жизни говорят только о фатализме и неизбежном конце.

Нобелевский лауреат буквально говорит, что выбор всегда остается за нами, и в периоды кризисов и бедствий нам крайне необходимо найти в себе резервы, силы, вдохновение и таких проводников, какими были Прометей, Христос или Платон. И фактически забывают самую важную истину — сам человек обладает в себе в избытке этими возможностями, если только поймёт две вещи: чего он стоит и на что способен на самом деле.

Поэтому советуем найти время, чтобы перечитать культовые произведения французского писателя — от "Постороннего" до "Падения", от "Писем немецкому другу" до эссеистики и статей в прессе. И, конечно же, почитайте драматургию и короткую прозу Камю — это добавит к портрету автора новые краски, которые станут достойным воспоминанием о наследии культового автора XX века в истории литературы.