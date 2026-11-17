Процесс чтения уже давно включает в себя целый ряд функций для поклонников этого увлечения — от интеллектуального развития до эмпатии и запоминания. Однако учёные доказывают обратное — существует ряд мифов, которые влияют на восприятие этого процесса. Фокус расскажет о пяти утверждениях, которые на самом деле позволяют посмотреть на чтение под другим углом.

В основе этого анализа лежат научные исследования специалистов в области нейробиологии, психологии и литературоведения, которые проанализировали ряд мифологических утверждений о чтении. Исходя из этого, разберемся с известными тезисами о книгах и выясним, что на самом деле является фактом, а что — вымыслом.

Миф первый. Быстрое чтение помогает усвоить больше за меньшее время

Сама идея ускорения скорости чтения выглядит довольно убедительно — чтобы читать больше, можно освоить простые приёмы, позволяющие воспринимать информацию в несколько раз быстрее. На основе такого "предложения" рынок уже сформировал предложения по обучению чтению быстрее, чем в обычном режиме.

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Исследования ученых в этом плане говорят о другом. Так, в 2016 году группа ученых решила проверить, как скорость и качество восприятия текста взаимосвязаны. В журнале Psychological Science in the Public Interest был опубликован обширный материал, который в итоге доказывает неутешительное для поклонников скорочтения.

Нужно читать в своем собственном и удобном темпе, не мешая собственному восприятию прочитанного Фото: Pexels

Учёные на основе исследований установили, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что резкое увеличение темпа позволяет быстрее понимать прочитанный материал. Исследователь Марк Брайсберт также отдельно изучал среднюю скорость про себя чтения среди англоязычных респондентов и обнаружил, что максимальная скорость правильного восприятия текста составляет 238 слов в минуту для нехудожественных текстов и до 260 слов в минуту — для художественной литературы.

Учёные подводят итоги по этому мифу следующим тезисом: быстрое "пробегание" текста глазами возможно, но это не означает, что весь материал (детали, нюансы, сюжет) будет полностью усвоен. Поэтому они советуют найти свою собственную скорость чтения — комфортную для восприятия написанного материала.

Миф второй. Художественная литература делает нас более сопереживающими

В литературе часто можно услышать такой тезис, что, мол, читая о чужих судьбах, человек автоматически начинает лучше понимать других людей. Учёные отмечают наличие таких оснований, но есть одно "но".

В 2024 году специалисты провели метаанализ исследований и обнаружили, что между процессом чтения художественной литературы и когнитивными способностями прослеживается взаимосвязь, например, в плане понимания мыслей и чувств других людей.

Однако учёные отмечают умеренность этого эффекта, а результаты варьировались в зависимости от типа текста и условий исследования. Главное — не сам факт прочтения романа об истории и судьбах людей, а то, как читатели погружаются в историю, анализируют поведение персонажей и ищут истинные мотивы их поступков.

Эмпатия при чтении возникает, когда мы внимательно читаем и сопереживаем героям историй на страницах книг Фото: variant.com.ua

Миф третий. Бумажная книга лучше электронной

Наверное, слышали об этом упреке в адрес тех, кто читает с планшетов, смартфонов и гаджетов? Мол, у бумажной книги есть преимущества — её легко листать, можно делать пометки, вернуться туда, куда нужно, почувствовать на ощупь и по запаху типографскую краску.

А вот ученые изучали вопрос о взаимосвязи между бумажными и электронными изданиями. Они обнаружили, что существенной разницы в целом нет, а главное — это формат, то есть длительное прокручивание текста может затруднять его понимание.

Электронные книги ничем не уступают бумажным, но имеют свои особенности, которые стоит учесть

Поэтому дело явно заключается не в формате, а в типе текста, сложности материала, привычках читателя и условиях, в которых он читает. В итоге электронная книга ничем не хуже бумажной, просто формат цифрового чтения далеко не всем удобен.

Важно! Рекомендуем читателям и читательницам не прокручивать электронную книгу слишком быстро. Советуем следить за текстом постепенно, не прокручивать страницы, делать паузы, чтобы дать глазам отдохнуть, — тогда вы сможете прочитать книгу без вреда для зрения.

Миф четвёртый. Аудиокниги — это не настоящее чтение

Вам приходилось слышать, что книга "должна быть" перед глазами? Вот и учёная Вирджиния Клинтон-Лиссел в 2021 году решила проверить (на основе опросов 4600 человек в 46 исследованиях), есть ли разница между чтением и прослушиванием текста.

В своей работе она отмечает, что восприятие текста — аудиальное или визуальное — зависит от возраста, сложности материала и условий, в которых мы слушаем/читаем. Различия между этими аспектами и результаты опросов показали отсутствие существенной разницы между чтением и прослушиванием книг.

У аудиокниг есть свои преимущества, поэтому их стоит слушать как отдельное занятие, а не во время других дел Фото: Freepik

В то же время г-н Клинтон-Лиссел в своих выводах отмечает, что аудиоформат имеет несколько недостатков — сложнее вернуться к нужному моменту, а также возможность заниматься чем-то параллельно (вождение, бег, работа и т. д.). Главное преимущество аудиокниг — в том, что они не находятся перед глазами, а пытаются увлечь внимание книголюбов с помощью звука.

Поэтому лучший способ правильно относиться к аудиокнигам — это заниматься только ими, стараясь, чтобы другие процессы не мешали восприятию информации. Также делайте заметки, отмечайте тайм-коды и ставьте на паузу дорожку с текстом, чтобы лучше осмыслить услышанную историю.

Миф пятый. Чем больше прочитал, тем умнее

Приходилось сталкиваться с людьми, которые читают книги без остановки, и ловить себя на мысли: "Какой же умный человек"? Однако этот интеллектуальный статус, как и количество книг на полке или списки прочитанного, ещё ни о чём не говорят.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОECD) в 2019 году провела исследование, посвящённое уровню чтения и грамотности населения. Как и ожидалось, оказалось, что у книголюбов уровень знаний и письменной речи выше, чем у тех, кто читает нерегулярно.

Чтение не делает нас автоматически умнее, но способствует улучшению наших интеллектуальных способностей Фото: Pexels

Также в тексте отмечается, что чтение не влияет на уровень интеллекта. Ключевую роль в самом процессе играют образование, социальная и личная среда, языковые навыки, доступ к литературе, способность к анализу и обработке информации и т. д. Тем более что главная цель чтения — это не соревнование в количестве прочитанных страниц, а информация, опыт и анализ материала, который доходит к читателю.

Вместо выводов: так зачем же читать?

Прочитав этот текст, у вас возникнет вопрос: а как теперь выделять время на это хобби? Ответим сразу: ученые нисколько не отрицают пользу чтения, а пытаются показать, что этот процесс не является универсальным способом самосовершенствования на все случаи жизни.

Книги помогают читателям расширить словарный запас, развить способность обрабатывать информацию, понять чужой опыт и научиться смотреть на ситуации с другой точки зрения. Только этот эффект начитанности возникает не благодаря какой-то "магии" и не по мановению волшебной палочки, а требует практики, понимания того, что именно мы читаем, как обращаем внимание на ключевое и готовы ли осмысливать прочитанное.

Фокус призывает вас читать при любой возможности, выбирая книги, которые вам лично интересны, в удобном для вас темпе, в тех жанрах и с теми историями, которые вы обожаете. А если по какой-то причине вы ещё не нашли нового увлечения, то советуем взять в руки книгу, скачать аудиофайл или электронный документ, чтобы начать читать.