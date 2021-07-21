Не баг, а фича: в ГП "Дія" ответили на обвинения в возможности клонирования е-документов

Телеком-эксперт Роман Химич заявил, что ему удалось создать клоны собственного цифрового паспорта в "Дія". Представители госпредприятия заверяют, что документами в приложении можно пользоваться на разных устройствах.

Роман Химич, эксперт в телеком-сфере, сообщил, что ему удалось создать три копии собственного цифрового паспорта на трех разных устройствах — двух смартфонах и планшете.

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Об этом он написал в колонке для Фокуса "Возьми все, я себе еще нарисую! Как "клонировать" е-документы украинцев и чем это грозит".

По словам Романа, при помощи BankID ПриватБанка он активировал первую копию документов в "Дія", а именно — заграничный паспорт и налоговый номер. Вторую копию он поставил в защищённую область памяти смартфона (изолированную область операционной системы, в которой можно, например, инсталлировать вторую копию программы, которая не поддерживает переключение между учётными записями). Затем он ввел данные BankID — и снова на экране появились е-документы. "У меня на руках — сразу две полнофункциональные копии ""Дія", — поделился Хиимч. Затем он на планшете создал третью, проверочную, копию.

Всю информацию Роман Химич подтвердил при помощи скриншотов.

[ + – ] Скриншоты, подтверждающие успешное клонирование е-документов

"Итак, вопреки утверждениям представителей ГП "Дія" и здравому смыслу мне удалось клонировать свои е-документы. Это очень плохая новость с точки зрения безопасности. Злоумышленники могут без проблем завладеть полнофункциональными документами граждан для совершения самых разных противоправных действий", — резюмирует эксперт.

Фокус попросил представителей госпредприятия "Дія" прокомментировать данную ситуацию.

"Касательно скринов (имеются ввиду скриншоты переписки Романа Химича со службой поддержки, — ред.), — это ошибка нашей службы поддержки, менеджер уволен", — ответили нам в ГП, а также подчеркнули, что документами в "Дія" можно пользоваться на разных устройствах.

[ + – ] Переписка Химича со службой поддержки Дія Фото: Скриншот

Для того, чтобы обеспечить безопасность приложения "Дія", мы разработали logout-авторизацию. Мы использовали технологию ФотоID. Вам достаточно будет сделать идентификацию лица и продолжить сессию. Все документы при этом будут сохранены.

Касательно активных сессий, — в приложении вы можете увидеть все устройства, которые вы подключили к "Дія". Также, вы сможете увидеть когда было подключено устройство, и какие документы были подписаны.

Если вы забыли где-то телефон, потеряли его — вы можете всегда завершить сессию в "Дія" с другого устройства в 1 клик и контролировать все устройства, которые вы подключили к вашему приложению.

Ранее Фокус публиковал колонку Мстислава Бана, руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре, о том, Почему не стоит бояться перехода с бумажных паспортов на цифровые.