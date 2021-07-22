Facebook планирует зарабатывать на чувствах верующих, затем и придумала кнопку "помолиться"

В компании не скрывают, что используют молитвенные посты для таргетированной рекламы. Но уверяют, что рекламодатели не смогут напрямую "нацеливать" рекламу на определенных юзеров.

Facebook запустил в США новый инструмент, который позволяет верующим молиться в социальной сети.

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Об этом стало известно агентству Reuters.

Во время интервью глава подразделения Global Faith Partnerships Нона Джонс рассказала, что во время пандемии увеличилось количество людей, которые просят друг друга о молитвах. В конце мая Facebook cделал доступным для всех групп в США молитвенные посты, которые до этого около года тестировали лишь в нескольких религиозных сообществах.

Как выяснило Reuters, в одной закрытой группе женщина использовала инструмент, чтобы пользователи смогли вместе с ней помолиться за ее тетю, болеющую коронавирусом. На странице появилась кнопка, с помощью которой люди могли сказать: "Я помолился" — после нажатия их имена указывались ниже.

Другие просили "обратиться к богу" по разным причинам, в основном бытовым и касающимся проблемам в личной жизни. Вдобавок, при выборе соответствующей опции расширение напомнит пользователю помолиться на следующий день.

"После публикации молитвенного запроса участники группы могут указать, что они молились, отреагировать, оставить комментарий или отправить личное сообщение", — цитирует представителя Facebook издание USA Today.

Как отметила Нона Джонс, соцсеть использует такие посты для персонализации рекламы. Изучая тексты с молитвами, системы машинного обучения Facebook будут решать, какие объявления показывать пользователям. Она подчеркнула, что рекламодатели не смогут напрямую "нацеливать" рекламу на определенных потребителей, используя содержание публикаций или новый инструмент. Инструмент также не будет использоваться для разделения потребителей по категориям, таким как "католическая церковь" или "вера".

[ + – ] Так выглядит новая опция на Facebook Фото: Скриншот

В июне Facebook провела первый виртуальный саммит с религиозными лидерами, посвященный вопросам веры. Во время прямой трансляции на Facebook Live, главный исполнительный директор Шерил Сэндберг обсуждала, как священники смогут привлекать прихожан с помощью инструментов виртуальной и дополненной реальности.

"Одно из крупнейших сообществ, использующих продукты Facebook для связи, — это люди веры", — подчеркнула тогда бывший руководитель приложения Facebook Фиджи Симо. — "Когда я посмотрела на данные о том, что происходило во время пандемии, мы увидели значительный рост "религиозной" категории".

В начале пандемии Facebook разослал группам верующих в связи с закрытием храмов "стартовые комплекты" оборудования для съемки видео и проведения прямых трансляций, включающие штативы для камер и держатели для телефонов. Компания запустила веб-сайт Facebook for Faith с курсами для обучения новым технологиям и рекламой о том, что в соцсети уже есть люди, способные присоединиться к религиозной общине.

Ранее в 2021 году Facebook учредил Межконфессиональный консультативный совет для проведения регулярных встреч и консультаций с духовными лидерами. Как рассказал Reuters пастор Кайл Каттер, последние попросили добавить на сайт инструменты для планирования, а также смайлики, демонстрирующие разные формы поклонения. Facebook также "вербует" сотрудников организаций, которые уже запустили крупные интернет-платформы для верующих, например евангельскую мегацерковь Life.Church.

Многие религиозные лидеры в комментариях Reuters поддержали усилия Facebook в период, когда многие люди были вынуждены оставаться дома, но некоторые выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности сообщений с молитвами и их использования в Интернете. Некоторые недовольны тем, что социальная сеть слабо борется с разжиганием ненависти на религиозной платформе Facebook for Faith.

"Каждый раз, когда Facebook выпускает что-то новое, вы знаете, что это потому, что компания надеется заработать на этом, чтобы в конечном итоге каким-то образом что-то вам продать", — заявила Симха Фишер из женской католической группы в Facebook.

Ранее писали, что Facebook теряет миллионы долларов из-за обновления iOS. Apple приняла новую политику конфиденциальности и позволила пользователям блокировать сбор данных, которые приложения используют для таргетированной рекламы.