Ученые рассказали, как "поумневший" ИИ спасет людей от разрушительных катаклизмов (видео)

Машинный алгоритм изучил изменения климата с 1980-х годов и предсказал опасные ливни с точностью 90%. Это поможет человечеству защититься от стихийных бедствий.

Американские инженеры разработали алгоритм искусственного интеллекта, который может предсказывать масштабные наводнения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Их исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, передает сайт Phys.org.

От засух в Калифорнии до разрушительных наводнений в Китае — экстремальные погодные условия вызвали хаос этим летом. Ведущий автор исследования Френсис Дэвенпорт из Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде прогнозирует, что в ближайшем будущем природные катаклизмы будут происходить намного чаще, поэтому очень важно готовиться к ним заранее, а поможет в этом ИИ.

Природа экстремальных погодных явлений очень сложна, а сейчас их практически невозможно точно предсказать из-за постоянно меняющегося климата. Специалисты предполагают, что глобальное потепление вскоре спровоцирует более сильные дожди и снегопады, а также изменит время и место возникновения штормов. Американские ученые одними из первых решили использовать искусственный интеллект для анализа причин долгосрочных изменений погоды.

"Наша цель состояла в том, чтобы понять, почему увеличивается количество экстремальных осадков, что, в свою очередь, могло бы привести к более точным прогнозам будущих наводнений", — отметил Френсис Дэвенпорт.

Соавтор исследования Ноа Диффенбо уверяет, что инновационный подход к использованию машинного обучения открывает новые возможности для понимания основных причин изменения погоды. ИИ позволит сообществам и властям заранее приготовиться к природным катастрофам и их последствиям, которые "выходят за рамки исторического опыта". К примеру, полученные выводы люди смогут учитывать при строительстве домов, мостов и дорог возле водоемов.

Ученые сосредоточились на верхнем водоразделе Миссисипи и восточной части водораздела Миссури. В этой части США, которая охватывает девять штатов, зафиксировали экстремальные осадки, а за последние десятилетия здесь все чаще случаются крупные наводнения. Вначале авторы использовали общедоступные климатические данные для расчета количества дней с сильными ливнями с 1981 по 2019 годы, затем они обучили ИИ анализировать данные сетки, такие как изображения, и рассчитывать крупномасштабные модели атмосферной циркуляции, связанные с осадками.

"Алгоритм, который мы используем, правильно определяет более 90% дней, когда уровень выпавших осадков зашкаливает, что выше, чем эффективность традиционных статистических методов, которые мы тестировали", — отметил Дэвенпорт.

После обучения ИИ определил факторы, приводящие к увеличению осадков на Среднем Западе США. Как оказалось, с начала 2000-х модели атмосферного давления, которые приводят к экстремальным осадкам, стали более частыми, увеличиваясь примерно на один день в год, а с 1980-х годов показатели менялись значительно медленнее.

[ + – ] График атмосферных осадков с 1980 по 2020 годы на Среднем Западе США Фото: phys.org

Ученые заметили, что когда появляются модели давления, количество осадков значительно растет. Они планируют расширить исследование и проследить, как обнаруженные факторы повлияют на погоду в будущем. Кроме того, Дэвенпорт и Диффенбо собираются проанализировать обстановку в других регионах США, учитывая погодные фронты, тропические циклоны и другие условия.

"Хотя изначально мы сосредоточились на Среднем Западе, наш подход может быть применен к другим регионам и использован для более широкого понимания изменений климата. Это поможет обществу лучше подготовиться к последствиям", — подитожил Дэвенпорт.

Ранее писали, что революционный ИИ раскрыл тайны строения человеческой ДНК. Он предсказал строение белков, которые отвечают практически за все процессы в организме живых существ, что позволит создать принципиально новые лекарства и значительно улучшить медицину.