Хакер взломал тысячи учетных записей iCloud в поисках фото в стиле "ню"

Злоумышленник составил коллекцию из приватных фото и видео, рассортировав их по отдельным папкам. Правоохранители обнаружили в его Dropbox-аккаунте более 620 тыс. файлов.

По словам федеральных властей США, мужчина из округа Лос-Анджелес взломал тысячи учетных записей Apple iCloud и скачал более 620 тыс. пикантных фотографий и видео. Хакером оказался 40-летний Хао Куо Чи из Ла Пуэнте (Калифорния). Он согласился признать себя виновным в совершении четырех тяжких преступлений, включая сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам.

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Об этом сообщает издание latimes.com.

Чи признался, что писал е-мейлы своим будущим жертвам, в которых выдавал себя за сотрудника службы поддержки клиентов Apple. Таким образом, он обманом заставляли ничего не подозревающих людей предоставить ему свои Apple ID и пароли. Ему удалось получить несанкционированный доступ к фотографиям и видеозаписям не менее 306 человек по всей стране, большинство из которых — молодые женщины.

Также он сообщил, что взломал примерно 200 аккаунтов по просьбе неких людей, с которыми знакомился в Интернете. Используя никнейм "icloudripper4you", он позиционировал себя как хакера, способного вскрывать учетные записи iCloud с целью кражи фотографий и видео. Имен своих сообщников он не назвал, но указал, что использовал иностранный зашифрованный почтовый сервис для анонимного общения с ними. Когда он находил фотографии и видео обнаженных пользователей, которые те хранили в iCloud, он называл их "победой" и отправлял своим сообщникам.

Напомним, что в последнее время компания Apple столкнулась с жесткой критикой со стороны экспертов по кибербезопасности и правозащитников из-за того, что объявила о намерении сканировать фотографии, сделанные при помощи iPhone и хранящиеся в iCloud, с целью находить и помечать изображения сексуального насилия над детьми и, в дальнейшем, передавать эту информацию в правоохранительные органы. Специалисты говорят, что это может дать новые возможности для надзора со стороны государств за пользователями iPhone по всему миру.

В случае Чи, украденные изображения хранились на серверах Apple, но ему удалось заставить жертв передать ему пароли от iCloud, необходимые для загрузки их данных. Состав преступления Чи именно в этом.

Согласно судебным документам, ФБР идентифицировало два адреса Gmail, которые Чи использовал, чтобы побудить жертв изменить логины и пароли. По словам представителя ФБР, было обнаружено более 500 тыс. писем от Чи разным людям и около 4,7 тыс. ответов, содержащих новые пароли доверчивых юзеров.

Скачанные фото и видео пользователей злоумышленник загружал на Dropbox. Его аккаунт содержал около 620 тыс. фотографий и 9 тыс. видеороликов, частично сгруппированных в зависимости от того, содержал ли контент "выигрышные" изображения в стиле "ню".

Хакеру и аферисту грозит до 20-ти лет тюрьмы.

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