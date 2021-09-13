Остается сухим под водой: ученые создали супер-водоотталкивающий наноматериал

Исследователей вдохновили свойства листьев лотоса. Они уверены, что их разработка будет применяться для защиты электроники.

Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали новый наноматериал, который отталкивает воду и может оставаться сухим даже при погружении под воду.

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Об этом сообщает издание Advanced Materials.

Команду возглавлял Дебашис Чанда, профессор Технологического центра NanoScience при UCF. Он рассказал, что на создание нового наноматериала его вдохновили определенные растения и эволюция некоторых биологических видов.

"Водоотталкивающие свойства или гидрофобность — это природный инструмент для защиты и самоочищения растений и животных от патогенов, таких как грибки, водоросли и грязевые накопления", — пояснил Чанда. "Мы опирались на структуру листа лотоса и синтезировали наноструктурированные материалы на основе молекулярных кристаллов фуллеренов".

Фуллерены (C60 и C70) создаются путем объединения молекул углерода в замкнутую структуру, похожую на клетку. Эти структуры затем могут накладываться друг на друга, образуя высокие кристаллы, называемые фуллеритами. Достаточно одной капли геля из фуллеритов, чтобы превратить любую поверхность в супер-водоотталкивающую. Более того, гель никак не вредит и не влияет на исходный обрабатываемый материал.

Ранее ученые добивались того, что гидрофобные поверхности оставались сухими при погружении на определенную глубину в течение нескольких минут. Однако группе профессора Чанда удалось улучшить эти показатели. "Это то, что делает новый материал революционным", — пишет издание.

"Даже когда материал находится под водой на глубин 61 см в течение нескольких часов, он остается сухим. Мы даже обнаружили, что он может улавливать и накапливать газ под водой, "захватывая" большое количество пузырьков. Такими же способностями обладает "щелочная" муха, или муха-водолаз", — заключил Чанда.

Ученый уверен, что новый материал найдет множество применений, в том числе для защиты электроники.

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