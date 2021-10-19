Підпис у смартфоні. Як ПриватБанк спрощує електронний документообіг для бізнесу

Карантинні обмеження у зв"язку з епідемією коронавірусу пришвидшили діджиталізацію бізнесу, й, зокрема, перехід на електронний документообіг. Правове поле, а саме закон України "Про електронні довірчі послуги", дозволяє засвідчувати документи кваліфікованим електронним підписом (КЕП) й прирівнює його до власноручного. Тому для подальшого просування діджиталізації були необхідні саме прості й зручні технологічні рішення.

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Складнощі цифрового переходу

Процедура використання КЕП в Україні донедавна була непростою. Отримувати його було можна лише в акредитованих центрах сертифікації ключів (Державній фіскальній службі, Казначействі й у інших надавачів електронних довірчих послуг). Вартість цієї послуги складала приблизно 100-300 грн на рік й більше.

Незручності для користувачів також створювала необхідність зберігання КЕП на зовнішньому пристрої — флешці або токені, який надається за додаткову плату або заздалегідь купується користувачем. Якщо цей атрибут забутий або загублений — використання КЕП стає неможливим. За відновлення КЕП у зв"язку з втратою флешки (токену) або зміною посадової осби в компанії, знов таки, треба додатково платити. До того, застосовувати КЕП, зазвичай, було можна тільки на комп"ютері. Під час локдаунів із закриттям офісів й зупинкую транспорту в Україні виконання цієї місії стало майже нездійсненим.

SmartID — нове слово в технологіях

ПриватБанк, як визнаний лідер в застосуванні високих технологій в фінансовому секторі України, запропонував рішення, яке усунуло всі вищезгадані незручності під час використання КЕП. Новий інструмент отримав назву SmartID.

По суті SmartID також є кваліфікованим електронним підписом, що виступає аналогом власноручного підпису. Але на новому етапі розвитку технології для підпису документів, підтвердження особистості й отримання онлайн-послуг тепер достатньо лише смартфону з встановленим застосунком "Приват24 для бізнесу". Бо SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі й не потребує застосування будь яких зовнішніх пристроїв.

SmartID неможливо втратити, забути чи скомпрометувати. Навіть якщо смартфоном заволодіють зловмисники, вони не зможуть скористатися SmartID без паролю входу до застосунку "Приват24 для бізнесу" й паролю від SmartID. Проте, у випадку втрати смартфону в ПриватБанку просять повідомити про цю прикру подію. На період поки клієнт не відновив доступ до свого фінансового номеру, банк тимчасово обмежить можливість приймання від нього команд.

Для клієнтів ПриватБанку, користувачів "Приват24 для бізнесу", створення й використання SmartID є безкоштовною послугою. Це надає новій технології від ПриватБанку додаткові конкурентні переваги в порівнянні з рішеннями із застосуванням токенів.

В ПриватБанку зауважують, що використання SmartID, як і власноручного підпису, не можна делегувати іншій людині. Тобто, бухгалтер підприємства не може підписувати платежі за допомогою SmartID керівника компанії, а потребує створення власного SmartID.

Як це працює

Почати використовувати SmartID дуже просто. В мобільному додатку "Приват24 для бізнесу" для Android або iOS спочатку треба створити власний SmartID. Відповідна функція доступна у вкладці "Налаштування". Вибрав зі списку опцій SmartID й вказав компанію, для якої треба його створити, залишається лише придумати й ввести надійний пароль не коротше восьми символів (великих та малих літер і цифр англійською мовою) — й застосунок повідомить, що підпис SmartID успішно згенерований!

Щоб підписати платіж за допомогою SmartID в "Приват24 для бізнесу" треба створити або відкрити збережений платіж, натиснути кнопку "Підписати" й вибрати зі списку "Підписати SmartID" (Android) або "Підписати за допомогою SmartID" (IOS). Тобто, операцію з допомогою SmartID можна провести в будь-який час у будь-якому місці, бо смартфон у сучасної людини завжди під рукою.

Де застосовується SmartID

Як зазначають в ПриватБанку, SmartID є безкоштовним сервісом, який партнери фінустанови можуть інтегрувати через API (інтерфейс прикладного програмування). Відповідно, на будь-якому онлайн-ресурсі, де інтегрували API ПриватБанку, в інструментах для підписання документів відображається значок SmartID

В період стрімкої діджиталізації сфери бізнесу й державних послуг в Україні для використання SmartID відкривається широкий простір. Але вже зараз нова технологія пропонується рядом ресурсів й сервісів. Як вже зазначалось, за допомогою SmartID, можна підписувати платежі, зарплатні відомості й т.і. в мобільному застосунку й веб-версії "Приват24 для бізнесу". Ще одна сфера застосування SmartID — електронна звітність й електронний документообіг на базі безкоштовних й безпечних рішень від ПриватБанку. Ці сервіси також доступні в "Приват24 для бізнесу".

Наразі SmartID такод застосовується у сервісі Paperless, який допомагає підприємцям обмінюватися цифровими документами, в інтегрованій системі електронної ідентифікації id.gov.ua, в електронному кабінеті податкової й у застосунку "Дія". В ПриватБанку заявляють, що найближчим часом сервіс додадуть до всіх державних ресурсів, які передбачають авторизацію за допомогою КЕП.