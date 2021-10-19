Как с помощью AI от Глобинг зарабатывают люди не тратя своего времени

Людей, проявляющих интерес к торговле криптовалютой в Украине, становится больше с каждым днем. Существующие криптовалютные площадки предоставляют широкий набор торговых и инвестиционных инструментов — просто бери и пользуйся. Правда без должной сноровки и правильной стратегии, можно ожидать провала еще на старте.

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Чтобы облегчить работу, в помощь человеку создали торговых ботов, которые выполняют за владельца часть или даже все задачи.

В чем разница бота от AI в трейдинге на криптобирже?

Торговый бот — программное обеспечение с определенными алгоритмами, которое анализирует данные криптовалютных бирж и действует в соответствии с установленной программой для увеличения эффективности торговли.

Автоматизированные процессы, которые выполняет бот, существенно облегчают работу трейдеров:

Не нужно круглосуточно сидеть перед экраном, отслеживая изменения котировок — бот, учитывая ситуацию на бирже, сам купит или продаст криптовалюту. Можно торговать на нескольких биржах и несколькими валютными парами сразу. Скорость программы — бот, получив сигнал, совершает сделку в считанные доли секунды.

Искусственный интеллект, созданный для торговли криптовалютой, устроен гораздо сложнее и действует по особым алгоритмам, которые приводят к конкретным торговым стратегиям.

Искусственный интеллект бесконечно обрабатывает огромные массивы данных, в которые входит мониторинг рынка, новостей, финансовой ситуации и поведения трейдеров. Вычисление закономерностей помогает AI выстроить правильную стратегию и вовремя ее поменять в случае необходимости. Только профессиональные трейдеры могут с такой же точностью отследить все сигналы и правильно их интерпретировать.

Поэтому можно сказать, что биржевой бот — это скорее торговый помощник, который выполняет запрограммированные несложные действия, в то время как искусственный интеллект берет на себя все функции трейдера и абсолютно автономный в работе.

Где взять криптобота или AI?

Есть несколько способов получить к ним доступ:

Купить

Продажей криптовалютных ботов занимаются как профессиональные разработчики, так и частные лица. Цена программы зависит от широты функционала.

Скачать бесплатно

В интернете можно найти бесплатные версии торговых ботов, но их качество и безопасность остается под вопросом.

Написать самостоятельно

Вариант для тех, кто имеет хоть какое-то представление о работе со скриптами и API.

Исходя из доступных вариантов, особенно выделяется предложение IT компании Глобинг. Они создали искусственный интеллект, который торгует на самых известных криптовалютных площадках и дали к нему доступ всем зарегистрированным пользователям.

Их AI постоянно совершенствуется, улучшая торговые стратегии, а сами сделки проходят в приложении MetaTrader 5, который используют профессиональные трейдеры. Все сделки совершаются автоматически и открыты для пользователя, а за работой искусственного интеллекта можно наблюдать онлайн.

Так, пользуясь платформой Глобинг, можно пассивно зарабатывать, при этом ничего не делая.