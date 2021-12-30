В Telegram появились новые функции: разработчики рассказали о нововведениях (видео)

Теперь пользователям будут доступны реакции, возможность скрыть спойлеры и автоматически переводить сообщения.

В преддверие Нового года разработчики популярного мессенджера Telegram решили порадовать пользователей новыми функциями, говорится в блоге компании.

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Стало известно, что теперь юзеры смогут оставлять реакции на сообщения, дабы не утруднять себя набором текста по типу "хахаха", "лол" и т.д. Кроме того, разработчики напомнили, что их мессенджер первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи, а некоторые из которых также можно будет использовать в новой функции. Для того, чтобы отправить быструю реакцию, нужно будет два раза нажать на сообщение, а что бы выбрать реакцию – один.

В Telegram также объяснили, что в приватных чатах реакции всегда будут работать, а в группах и каналах по решению администраторов.

Также одной из новинок стала функция скрытого текста – спойлера.

"Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях", — сообщают в Telegram.

Что бы посмотреть, что же все-таки скрыто, необходимо нажать на текст.

Немаловажной функцией, которую предоставил Telegram стала перевод текста. Так как аудитория данного мессенджера многонациональна, теперь можно будет переводить сообщения на свой язык прямо в приложении.

Также разработчики порадовали пользователей QR-кодами с настройками оформления. Теперь можно будет сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Кроме того, доступны будут QR-коды для групп.

Отмечается, что и повезло пользователям macOS. Там обновилось все меню по "правому клику". Плюс ко всему пользователи получили улучшенную навигацию и анимированные иконки.

Напомним, что двумя днями ранее создатель Telegram Павел Дуров "уличил" мессенджеры в шпионаже за людьми "по приказу правительства США".