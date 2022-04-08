Физики из США создали сверхточный квантовый компьютер на основе кремния

Новое устройство переводит электроны в квантовое состояние почти в 100% случаев. Его смогут производить на обычных заводах полупроводников.

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Американские ученые запустили кремниевый квантовый компьютер с двумя кубитами, который показал рекордную точность вычислений. Они описали свое достижение в статье для журнала Science Advances, передает сайт Phys.org.

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Инженеры со всего мира пытаются выяснить, какая технология лучше всего подходит для создания идеальных квантовых компьютеров, одними из наиболее эффективных считаются сверхпроводники, ионы, захваченные лазером и кремниевые спиновые кубиты. Сотрудники Пристонского университета в США использовали частицы на базе кремния и добились беспрецедентного результата при помощи метода двойных квантовых точек.

Кубит — это аналог компьютерного бита, частицы, в которой информация зашифрована в виде ноля или единицы. Если обычный электронный бит имеет только одно из этих значений, то квантовые частицы могут принимать одновременно два благодаря квантовому эффекту суперпозиции, а это значительно ускоряет вычисления.

Спин в кубите — это свойство электронов, которое проявляется в виде положения в магнитном поле, позволяющего зашифровывать информацию в виде машинного кода в квантовых устройствах на основе кремния. В состоянии суперпозиции он может выравниваться как в направлении действия магнитного поля, так и противоположно ему. Кремниевые спиновые кубиты отличаются от других подобных частиц большей компактностью, однако до сих пор точность квантовых компьютеров на их основе составляла менее 90%.

Команда из Пристонского университета во главе с профессором физики Джейсоном Петтой использовала кремниевое устройство под названием двойная квантовая точка — это фрагменты проводника или проводника, носители заряда которого ограничены в трех измерениях и разделены специальным затвором. Две "Клетки" в виде тонкого полупроводника на основе кремния с двумя электродами позволила поймать два электрона и использовать их спины в качестве кубитов.

"У нас есть два спина, расположенные в соседних точках пространства. Регулируя напряжение на этих затворах, мы можем на мгновение столкнуть электроны вместе и заставить их взаимодействовать. Это называется двухкубитным затвором", — объяснил Петта.

[ + – ] Устройство на базе кремния, созданное в Пристонском университете Фото: phys.org

Взаимодействие заставляет каждый спиновый кубит меняться в соответствии с состоянием соседних с ним кубитов, что приводит к запутанности в квантовых системах. Ученым удалось выполнить операцию с запутыванием кубитов за счет взаимодействия частиц с точностью более 99,8%.

Операция по запутыванию имеет решающее значение для квантовых вычислений, ведь отражает способность квантового бита выполнять операции без ошибок и является ключевым показателем эффективности квантового компьютера. Пока это наивысший показатель для спиновых кремниевых кубитов и один из лучших в сравнении с другими технологиями. По словам ученых, кремниевый подход обеспечивает наилучшую масштабируемость.

"Наши устройства имеют диаметр всего около 100 нанометров, в то время как обычный сверхпроводящий кубит имеет размер около 300 микрон, поэтому, если вы хотите сделать много кубитов на чипе, вам будет сложно использовать сверхпроводники", — объяснил Джейсот Петта.

Еще одним преимуществом кремниевых спиновых кубитов является их совместимость с обычной электроникой, которая тоже основана на кремние. Это позволит создавать миллионы кубитов в твердотельных системах, используя уже существующую производственную инфраструктуру.

Ранее писали, что защиту против квантового компьютера взломали с помощью ноутбука. Ученые уже предлагают методы шифрования для защиты от сверхмощных машин будущего, но все они оказываются недостаточно надежными.