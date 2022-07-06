В Финляндии запустили первую в мире песочную батарею: как она работает (видео)

Технология позволяет превращать "зеленую" электроэнергию в тепло и накапливать его перед отопительным сезоном, чтобы не топить дорогим газом.

Компания Polar Night Energy запустила в Финляндии первый в мире коммерческий аккумулятор на основе песка. Разработчики поделились подробностями проекта с журналистами BBC News.

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Песочная батарея расположена на территории электростанции Ватаянкоски и уже обеспечивает тепловой энергией близлежащий город Канкаанпяя в Западной Финляндии. Как пишет Polar Night Energy на своем сайте, фактический аккумулирующий теплоноситель представляет собой стальной контейнер шириной около 4 метров и высотой 7 метров, внутри которого содержится около ста тонн песка. Аккумулятор имеет 100 кВт тепловой мощности и 8 МВтч энергоемкости.

"Мы уже поняли, что наша система имеет даже больший потенциал, чем мы рассчитывали изначально. Это был положительный сюрприз", — рассказал технический директор Polar Night Energy Маркку Юлонен.

Песок — весьма дешевое и экологически чистое вещество, при этом оно может месяцами хранить много тепла в небольшом объеме. Дешевая электроэнергия нагревает его до температуры около 500 градусов Цельсия подобно электрическим каминам, после этого автоматическая система теплообмена заставляет горячий воздух циркулировать.

"Это новшество является частью перехода к умной и зеленой энергетике. Аккумуляторы тепла могут значительно помочь увеличить количество прерывистых возобновляемых источников энергии в электрической сети. В то же время мы можем использовать отработанное тепло на уровне, подходящем для обогрева города", — объяснил Юлонен.

Электростанция Ватаянкоски собирает отработанное тепло из серверов данных, участвующих в высокопроизводительных вычислений, а также от солнечных или ветровых генераторов. В зависимости от сезона, его батарея позволяет нагреть воду перед подачей в сеть централизованного теплоснабжения до 60-100 градусов по Цельсию. Технология особенно полезна зимой для экономии на отоплении, кроме того, она накапливает тепло и использует его для непрерывного обогрева даже в те моменты, когда ветер и солнце не дают достаточно электроэнергии.

[ + – ] Cхема работы электростанции с песочной батареей Фото: BBC

"Если у нас есть несколько электростанций, которые работают всего несколько часов в зимнее время, когда самые холодные дни, это будет очень дорого. Но если у нас будет такое решение, которое обеспечивает гибкость использования и хранения тепла, я думаю, это значительно поможет сократить расходы", — добавила в комментарии BBC Элина Сеппянен, специалист по энергетике и климату города.Инженеры сейчас пытаются увеличить мощность аккумулятора и заставить его хранить не только тепло, но и электричество. По словам экспертов, эффективность технологии весьма небольшая, когда песок используется только для возврата энергии в электросеть, впрочем, долгосрочное хранение "зеленой" тепловой энергии также может быть полезна для использования тепла, выделяемого промышленными предприятиями в процессе сжигания ископаемого топлива.

BBC подчеркивавет, что Финляндия получала большую часть своего газа из России, с которой имеет самую длинную границу среди всех стран Евросоюза. В связи с войной в Украину и вступлением финского государства в НАТО россияне прекратили поставки топлива и электричества, вынудив покупателей искать альтернативные источники тепла и электроэнергии. Этот вопрос очень беспокоит жителей Финляндии по мере приближения холодной зимы.

"Это очень просто, но нам понравилась идея попробовать что-то новое, стать первыми в мире, кто сделал что-то подобное. Это немного безумно, если хотите, но я думаю, что все получится", — рассказал Пекка Пасси, управляющий директор электростанции Ватаянкоски.

Ранее британские ученые создали необычную солнечную батарею, которая вырабатывает электроэнергию только ночью. Как объяснили создатели, устройство улавливает тепло, излучаемое различными объектами в темное время суток и преобразовывает его в электричество.

Писали также о батарее, вырабатывающей электричество из тепла недр Земли. Новый тип геотермальных аккумуляторов разработали в Японии, ученые надеются превратить его в надежный и бесперебойный источник энергии.