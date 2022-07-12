Ученые изобрели новый вид графена — скрученный и сверхпроводящий

Новое открытие поможет найти способ доставки электричества без потерь на рассеяние или создать поезда на магнитной подушке, при движении которых не возникает трение.

В 2018 году ученые Массачусетского технологического института обнаружили, что если два слоя графена наложить друг на друга под определенным, так называемым "магическим" углом, то полученная в результате скрученная двухслойная структура будет обладать сверхпроводимостью. Это означает, что электрический ток может протекать с нулевой потерей энергии. Недавно та же группа исследователей доказала, что подобное сверхпроводящее состояние существует в "скрученном" трехслойном графене. Ученые пошли дальше и создали четырех- и пятислойные структуры, чтобы добиться надежной сверхпроводимости при низких температурах. И это им удалось. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Materials. В статье ученые рассказывают, что им удалось создать целое "семейство" многослойных сверхпроводников, передает scitechdaily.com.

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Это новое открытие может послужить основой для разработки сверхпроводников, работающих при комнатной температуре. Если бы свойства "скрученного" графена можно было воспроизвести в других, естественно проводящих материалах, их можно было бы использовать, например, для доставки электричества без потерь на рассеяние или для создания поездов на магнитной подушке, при движении которых не возникает трение.

[ + – ] Структура многослойного скрученного графена

Проводя исследование, ученые поставили перед собой задачу: увеличить количество графеновых слоев. Они изготовили две новые структуры, состоящие из 4-х и 5-и слоев графена. Каждая структура укладывалась поочередно, подобно сэндвичу. Затем структуры помещали в холодильник и хранили там при температуре -273 градусов по Цельсию, пропуская электрический ток через каждую структуру и измеряя выходной сигнал в различных условиях.

В итоге, и четырехслойный, и пятислойный скрученный графен продемонстрировали устойчивую сверхпроводимость. Структуры также имели другие сходства со своими трехслойными аналогами, такие как их реакция на магнитное поле различной силы, угла и ориентации.

Эксперименты показали, что скрученные графеновые структуры можно рассматривать как новый класс сверхпроводящих материалов. Также в ходе тестов выяснилось, что первоначальная скрученная двухслойная структура, хотя и имеет общие ключевые свойства, с другими структурами "семейства", но в то же время обладает некоторыми отличиями. Например, у двухслойной структуры, по сравнению с ее многослойными "собратьями", сверхпроводимость нарушается при более слабых магнитных полях и становится более неравномерной при вращении поля.

Ученые создали компьютерные модели каждого типа структур, чтобы понять, почему они отличаются друг от друга. Они пришли к выводу, что сверхпроводимость скрученного двухслойного графена исчезает при определенных магнитных условиях, потому что все его физические слои существуют в "незеркальной" форме внутри структуры. Иными словами, в структуре нет двух слоев, которые были бы зеркально противоположны друг другу, тогда как многослойные структуры графена демонстрируют своего рода зеркальную симметрию. Эти результаты показывают, что механизм, приводящий электроны в стабильное сверхпроводящее состояние, одинаков для всех представителей "семейства".

Ранее мы сообщали о том, что создан сенсор из графена, способный отслеживать кровяное давление в 10 раз дольше, чем любые известные датчики. Устройство выглядит, как липкая лента и клеится на кожу.