ROG Flow X16 – 16-дюймовый игровой ноутбук-планшет

В Украине начались продажи 16-дюймового игрового ноутбука- трансформера ROG Flow X16.

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Ищете портативный и мощный ноутбук, который отлично подходит для работы над мультимедийными проектами и современных игр? Встречайте ROG Flow X16 – заряженный универсал с невероятным 16-дюймовым сенсорным дисплеем, раскрывающийся на 360 градусов, что превращает устройство в большой планшет.

Великолепный дисплей

Одним из преимуществ нового ноутбука является его невероятный 16-дюймовый дисплей ROG Nebula формата WQXGA (2560 x 1600) с соотношением сторон 16:10. Он способен воспроизводить 100% оттенков пространства DCI-P3, что немаловажно для профессиональной работы с графикой. Каждая панель калибруется на заводе таким образом, чтобы отображаемые на ней цвета точно соответствовали палитре Pantone. Частота обновления 165 Гц, время отклика 3 мс и поддержка технологии Adaptive Sync гарантируют отличный игровой опыт. Дисплей оснащен защитным стеклом Gorilla Glass, надежно предохраняющий его от царапин и повреждений в процессе повседневной эксплуатации.

Мощная платформа

ROG Flow X16 – воплощение мечты о мощной игровой производительности в портативном форм-факторе. В основе максимальной аппаратной конфигурации этого 16-дюймового трансформера – процессор AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков. Благодаря графическому процессору с лимитом мощности 125 Вт (с технологией Dynamic Boost) он способен составить конкуренцию значительно большим и более тяжелым игровым устройствам.

ROG Flow X16 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 МГц, причем оба слота SO-DIMM расположены в удобном доступе для апгрейда в будущем. Что касается накопителей, ноутбук оснащен твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 до 2 ТБ. В дополнение к нему он имеет второй слот M.2 для добавления еще одного SSD, так что места хватит и для коллекции медиафайлов, и для игровой библиотеки.

Несмотря на то, что ROG Flow X16 уже достаточно мощен для большинства сценариев использования, он позволяет получить еще больше FPS в играх. Подключив к устройству внешнюю видеокарту XG Mobile, можно получить графику нового уровня и дополнительные порты для периферии. В Украине доступна конфигурация ноутбука, в состав которой входит XG Mobile нового поколения с видеокартой AMD Radeon RX 6850M XT с 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Однако поддерживаются также внешние видеокарты ROG XG Mobile прошлого поколения.

Стильный и универсальный

ROG Flow X16 разработан как универсальное устройство. Для запуска традиционных компьютерных игр достаточно подключить к нему любимую игровую мышь. Клавиатура ноутбука имеет тот же набор функций премиум-класса, что и другие ноутбуки ROG, в том числе независимую обработку нажатия каждой клавиши и ход клавиш 1,7 мм. В режиме планшета сенсорный экран позволяет удобно управлять мобильными играми и работать с графикой. К X16 также легко подключить беспроводные контроллеры, которые придают совершенно новый взгляд на игры.

Дизайн ROG Flow X16 вдохновлен таинственными гравитационными волнами. Необычная волнообразная текстура поверхности корпуса не только стильно смотрится, но позволяет удобно держать устройство в руках.

Портативный помощник

Благодаря своей компактности ROG Flow X16 легко умещается практически в любую сумку для ноутбука или рюкзак. 16-дюймовое устройство весит всего 2,1 кг, поэтому не станет обузой в пути.

Узнайте больше о ROG Flow X16:

Супермощный. Суперуниверсальный.