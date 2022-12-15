Транзисторы из соленой воды помогут создать чипы с частотой более 1 ТГц

Схема на водной основе переключается намного быстрее, чем полупроводники типа кремния.

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Ученые пропустили соленую воду через специальную насадку, а затем воздействовали на нее лазером, чтобы изменить проводящее свойство, пишет newatlas.com.

Как известно, воду нельзя использовать в электронных схемах, но немецкие инженеры все же выбрали воду в качестве основы для транзисторных переключателей. Выяснилось, что эти переключатели работают куда быстрее, чем известные полупроводники, которые сегодня используют в процессорах.

Любая электронная система имеет в своей структуре транзисторы, потому что именно они ответственны за обработку информации. Транзисторы называют переключателями потому, что они в буквальном смысле слова переключаются между "0" и "1". В первом случае они проводят ток, во втором — нет. Чем быстрее транзистор переключается, тем быстрее обрабатываются данные чипом.

Группа ученых из Рурского университета (Бохум, Германия) создала переключатель который работает быстрее, чем другие транзисторы, созданные на основе таких полупроводниковых материалов, как кремний, арсенид галлия или германий. Для этого они насытили воду ионами йода, из за чего она стала соленой, потом поместили ее в специальный резервуар и выпустили оттуда через форсунку. На струю в несколько микрон они воздействовали лазером — быстрым и мощным. Лазер вытолкнул электроны из растворенных в воде солей, и таким образом повысил проводимость воды. В то же время другой лазерный луч считал данные о том, в каком состоянии находится вода — "0" или "1".

Так как лазерный импульс воздействовал с большой скоростью, вода меняла свое состояние за пикосекунды, т.е. за триллионные доли секунды. Это демонстрирует потенциальную скорость компьютеров в терагерцовом (ТГц) диапазоне — 1000 ГГц, — что намного быстрее, чем переключается любой известный полупроводник.

Конечно, на данный момент это всего лишь концепция, и еще предстоит выяснить, как именно можно масштабировать схемы на водной основе.