Сайт Traders Union дал рекомендации по торговым платформам для различных рынков

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Аналитики информационного ресурса Traders Union (сокращенно TU) с 2010 года составляют полезные для трейдеров рейтинги брокеров и формируют списки топ-компаний по разным критериям. В числе последних — список лучших платформ для трейдинга. В него попали самые удобные и функциональные терминалы для торговли финансовыми инструментами в 2023 году. Исследование по торговым платформам опубликовано на сайте Traders Union и доступно всем его читателям — как постоянным, так и оказавшимся здесь впервые.

Какие трейдинг платформы попали в рейтинг лучших на сайте TU

У каждого финансового инструмента есть свои особенности, поэтому и торговля на разных рынках также отличается. Платформы для трейдинга заточены под тот или иной рынок и не являются взаимозаменяемыми. Например, терминал МТ4 предназначен для торговли на Форекс и не подойдет для сделок на фондовых биржах.

Аналитики Traders Union знают, что поиск универсальной платформы — это заведомо неверный подход. По этой причине они отбирали лучшие варианты для каждой площадки для трейдинга (Форекс, бинарных опционов и ценных бумаг) отдельно. Результаты проведенного исследования представлены в виде таблицы.

Рынок Лучшие платформы для торговли в 2023 году Форекс MetaTrader 4

MetaTrader 5

cTrader

R Trader

Libertex Бинарные опционы SmartTrader — терминал брокера Deriv (новое название Binary.com после ребрендинга)

проприетарный терминал Binarium

терминал от разработчиков IQ Option Фондовые биржи QUIK

ThinkOrSwim

Trader Workstation/TWS

Ресурс Traders Union специализируется на Форекс, поэтому в исследовании больше всего внимания уделяется платформам для торговли на этом рынке. В статье указано количество доступных инструментов теханализа, перечислены виды (Web, Desktop, Mobile) и совместимые типы ОС (Windows, Android, iOS, Linux). Также эксперты TU рассказали, где трейдить в 2023 году на лучших условиях, — они назвали 5 брокеров, которые предоставляют данные терминалы.

По каким критериям сайт для трейдинга Traders Union определял лучшие торговые платформы

Стандартным этапом при составлении любого рейтинга является отбор кандидатов на звание самого лучшего в той или иной сфере. Эксперты TU также начали с формирования списка претендентов. Благодаря огромному опыту взаимодействия с финансовыми рынками, аналитики Traders Union знают, какие платформы являются самыми востребованными и популярными среди трейдеров.

Все они были проверены по одной и той же методике — так была обеспечена максимальная прозрачность и объективность. Основные критерии оценки платформ:

функциональность с точки зрения проведения качественного технического анализа;

надежность разработчика;

качество отзывов о платформе на трейдинг сайтах — Traders Union, в блогах, на форумах и т.д.;

возможность бесплатного использования;

наличие демо-версий;

стабильность работы.

Также эксперты Traders Union учитывали, насколько каждая платформа для трейдинга подходит под разные задачи, такие как алгоритмическая торговля, создание авторских советников и индикаторов.

Краткое резюме о Traders Union

Traders Union входит в число самых популярных сайтов для трейдинга, с помощью которых можно получать дополнительный доход на сделках с финансовыми активами. Более 300 тысяч трейдеров по всему миру торгуют с брокерскими компаниями при посредничестве TU. Эффективность такого сотрудничества доказана огромным количеством положительных отзывов участников Traders Union, которыми они делятся в соцсетях и на независимых площадках.

Успех в торговле достигается за счет профессионализма и личных качеств самого трейдера, однако также важными его составляющими являются качественная информационная и аналитическая поддержка. Именно этим занимается ресурс Traders Union с 2010 года. Его собственная команда экспертов в области трейдинга нон-стоп отслеживает финансовые рынки, дает прогнозы, публикует аналитику, формирует актуальные рейтинги брокеров, бирж, платежных систем и торговых платформ.