Сайт Traders Union дал рекомендации по торговым платформам для различных рынков
Аналитики информационного ресурса Traders Union (сокращенно TU) с 2010 года составляют полезные для трейдеров рейтинги брокеров и формируют списки топ-компаний по разным критериям. В числе последних — список лучших платформ для трейдинга. В него попали самые удобные и функциональные терминалы для торговли финансовыми инструментами в 2023 году. Исследование по торговым платформам опубликовано на сайте Traders Union и доступно всем его читателям — как постоянным, так и оказавшимся здесь впервые.
Какие трейдинг платформы попали в рейтинг лучших на сайте TU
У каждого финансового инструмента есть свои особенности, поэтому и торговля на разных рынках также отличается. Платформы для трейдинга заточены под тот или иной рынок и не являются взаимозаменяемыми. Например, терминал МТ4 предназначен для торговли на Форекс и не подойдет для сделок на фондовых биржах.
Аналитики Traders Union знают, что поиск универсальной платформы — это заведомо неверный подход. По этой причине они отбирали лучшие варианты для каждой площадки для трейдинга (Форекс, бинарных опционов и ценных бумаг) отдельно. Результаты проведенного исследования представлены в виде таблицы.
Рынок
Лучшие платформы для торговли в 2023 году
Форекс
Бинарные опционы
Фондовые биржи
Ресурс Traders Union специализируется на Форекс, поэтому в исследовании больше всего внимания уделяется платформам для торговли на этом рынке. В статье указано количество доступных инструментов теханализа, перечислены виды (Web, Desktop, Mobile) и совместимые типы ОС (Windows, Android, iOS, Linux). Также эксперты TU рассказали, где трейдить в 2023 году на лучших условиях, — они назвали 5 брокеров, которые предоставляют данные терминалы.
По каким критериям сайт для трейдинга Traders Union определял лучшие торговые платформы
Стандартным этапом при составлении любого рейтинга является отбор кандидатов на звание самого лучшего в той или иной сфере. Эксперты TU также начали с формирования списка претендентов. Благодаря огромному опыту взаимодействия с финансовыми рынками, аналитики Traders Union знают, какие платформы являются самыми востребованными и популярными среди трейдеров.
Все они были проверены по одной и той же методике — так была обеспечена максимальная прозрачность и объективность. Основные критерии оценки платформ:
- функциональность с точки зрения проведения качественного технического анализа;
- надежность разработчика;
- качество отзывов о платформе на трейдинг сайтах — Traders Union, в блогах, на форумах и т.д.;
- возможность бесплатного использования;
- наличие демо-версий;
- стабильность работы.
Также эксперты Traders Union учитывали, насколько каждая платформа для трейдинга подходит под разные задачи, такие как алгоритмическая торговля, создание авторских советников и индикаторов.
Краткое резюме о Traders Union
Traders Union входит в число самых популярных сайтов для трейдинга, с помощью которых можно получать дополнительный доход на сделках с финансовыми активами. Более 300 тысяч трейдеров по всему миру торгуют с брокерскими компаниями при посредничестве TU. Эффективность такого сотрудничества доказана огромным количеством положительных отзывов участников Traders Union, которыми они делятся в соцсетях и на независимых площадках.
Успех в торговле достигается за счет профессионализма и личных качеств самого трейдера, однако также важными его составляющими являются качественная информационная и аналитическая поддержка. Именно этим занимается ресурс Traders Union с 2010 года. Его собственная команда экспертов в области трейдинга нон-стоп отслеживает финансовые рынки, дает прогнозы, публикует аналитику, формирует актуальные рейтинги брокеров, бирж, платежных систем и торговых платформ.