Ученые смогут выращивать электроды в организме людей и делать их "киборгами"

Создан супер-гель, позволяющий интегрировать в организм электронные компьютерные схемы.

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Ученые из шведских университетов Линчепинга, Лунда и Гетеборга опубликовали свою научную работу, в которой они утверждают, что создали специальный биологический гель, который поможет в будущем интегрировать в тело людей различные электросхемы.

С помощью геля прямо в организме можно будет выращивать настоящие электроды. За их рост будет отвечать непосредственно человеческий организм, и никакой модификации на уровне генов или внешнего стимулирования электричеством не потребуется.

Гель, содержащий ферменты в виде "молекул сборки", вводили рыбкам Данио-рерио, которые широко распространены в Юго-Восточной Азии, а также медицинским пиявкам. В результате ученые отметили, что в головном мозге, сердце и хвосте у рыбок образуются электроды, а сам организм никак не пострадал от таких изменений. Более того, иммунная система "подопытных" позитивно отреагировала.

"Контакт с веществами организма изменяет структуру геля и делает его электропроводящим. В зависимости от ткани мы также можем скорректировать состав геля, чтобы запустить электрический процесс", — говорит Ксенофон Стракосас, научный сотрудник Университета Линчепинга.

[ + – ] Шведские исследователи хотят научиться полностью оснащать тело человека интегральными схемами Фото: Соцсети

Главная задача ученых – развить дальнейшие исследования, которые позволят в долгосрочной перспективе полностью оснащать тело человека интегральными схемами. Прежде всего, это даст прорыв в неврологической терапии. Однако моментальной революции ожидать не стоит, отмечают исследователи, для полной реализации их плана предстоит решить множество научных и технических проблем, так что "эпоха киборгов" пока откладывается.

Ранее Фокус писал, что ученые создали клетки-киборги, способные выживать там, где не могут другие.