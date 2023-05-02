Дроны теперь лучше смогут "видеть" ночью: вот что разработала компания Teledyne FLIR

Новые модули камер Boson+ теперь имеют большее разрешение и оснащены функцией радиометрии.

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Компания Teledyne FLIR объявила о выпуске новой линейки тепловизионных камер Boson+ с двадцатью четырьмя компактными моделями с разрешением 320x256 пикселей, сообщается на сайте разработчиков. Камеры Boson+ обладают функцией радиометрии, которая позволяет измерять температуру каждого пикселя, а также интерфейсами MIPI и CMOS, которые упрощают интеграцию камер во встраиваемые системы.

Обновление линейки камер Boson до версии "+" добавляет в них два новых разрешения (640x512 и 320x256 точек) к уже существующему разрешению 640x512. Камеры Boson+ также получили функцию радиометрии, которая позволяет измерять температуру каждого пикселя в диапазоне от -10°C до +140°C с точностью ±5°C. Это полезно для приложений, где необходимо контролировать температуру объектов или окружающей среды. Кроме того, Boson+ поддерживает интерфейсы MIPI и CMOS, которые упрощают интеграцию камеры во встраиваемые системы на основе одноплатных компьютеров или микроконтроллеров.

В модулях Boson+ значительно улучшена функция тепловизора. Фото: FLIR

С помощью Boson+ можно реализовать различные функции на основе теплового видения. Например, реализовать различные функции и алгоритмы, такие как распознавание объектов, фиксация движения, измерение расстояния и улучшение контраста.

Эти камеры прекрасно интегрируются в различные дроны, которые могут выполнять разведывательные, наблюдательные или поисково-спасательные задачи в любых условиях освещенности.

Модули камер Boson+ также можно применить для создания систем безопасности, которые могут обнаруживать и идентифицировать людей или животных в темноте или в дыму. А еще ими можно оснастить носимую электронику или тепловизионные прицелы.

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