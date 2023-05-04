Школьник из Ивано-Франковской области разработал дрон для ВСУ за 30 000 грн (видео)

Роман Тимофийчук подготовил все чертежи и расчеты, необходимые для изготовления БПЛА, но нужные деньги на детали.

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Девятиклассник Роман Тимофийчук из Ивано-Франковской области разработал модель военного дрона. Об этом сообщила местная телерадиокомпания "НТК".

15-летний школьник из села Корнич Коломыйского района давно увлекается авиамоделированием, а с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занялся военными дронами, поскольку его отец служит в украинской армии. Он создал несколько моделей, по которым можно изготовить настоящие летательные аппараты.

"Моя цель — создать дрон для военных, чтобы быстрее победить, и Украина стала счастливой", — заявил Роман.

Он показал чертежи беспилотного самолета, предназначенного для ведения разведки и доставки грузов, по словам разработчика, на него можно установить разное оборудование. Молодой человек даже рассчитал, сколько денег придется потратить на изготовление рабочего изделия — около 30 тысяч гривен.

Недавно Роман Тимофийчук провел презентацию в лицее имени Василия Стефаника, где учится. В своем проекте он указал комплектующие, которые понадобятся для работы дрона, в том числе радиоаппаратуру, модуль передатчика, приемник сигналов, электродвигатель, сервоприводы.

Недавно писали, что украинский инженер Михаил Дронов разработал боевой дрон SkyNetUa. Себестоимость аппарата составляет $4000, он может нести боеприпасы весом до 3,5 кг.

Писали также, что украинское предприятие Skyassist готовится собирать тысячи дронов Sirko для ВСУ. Их главным преимуществом называют незаметность и устойчивость перед средствами РЭБ.