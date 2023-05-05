Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Кто сможет заменить дроны DJI? Нашлась альтернатива китайским беспилотникам

DJI, дрон, запрет
Операторы запускают дрон от компании DJI

Компания ACSL из Японии начинает поставку своих беспилотников в США, после того, как в нескольких штатах объявили о запрете использования дронов DJI в госструктурах.

Related video

Компания ACSL является одним из лидеров разработки и производства БПЛА в Японии и в скором времени начнет поставки своих беспилотников в США, сообщает DroneDJ. Компания уже открыла свою дочернюю фирму в Калифорнии, чтобы изучить все тонкости американского рынка и штатов Арканзас и Флорида, в которых китайские дроны уже под запретом.

Вот уже 10 лет ACSL занимается выпуском дронов и стала первой компанией в Японии, которая получила сертификат от Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) на использование своих БПЛА в госсекторе, а также в Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Одной из лучших моделей компании является дрон SOTEN, который предназначен для аэрофотосъемки. Беспилотник совместим с программными продуктами PIX4Dmapper и PIX4Dreact, которые предоставляет швейцарская компания Pix4D Inc. Эти продукты позволяют обрабатывать и анализировать изображения, полученные с дрона, и создавать трехмерные модели и карты.

дрон SOTEN, дрон, японский беспилотник Fullscreen
Дрон SOTEN отлично подходит для замены DJI, уверены эксперты
Фото: Соцсети

SOTEN имеет ряд преимуществ перед другими дронами. Он оснащен высокоточным GPS-приемником и инерциальной навигационной системой, которые обеспечивают точность положения и ориентации дрона в пространстве. Он также имеет систему автоматического взлета и посадки, которая упрощает управление беспилотником.

Беспилотник SOTEN может использоваться в различных областях, таких как строительство, землеустройство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, экология и т.д. Он может выполнять задачи аэрофотосъемки, мониторинга, инспекции, измерения, а так же для борьбы со стихийными бедствиями или пожарами.

Эксперты утверждают, что этот японский дрон вполне успешно может заменить получившие широкое распространение в госорганах США китайские беспилотники компании DJI.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине запуск дронов будет под запретом: нарушителям грозят штрафы и конфискация БПЛА.