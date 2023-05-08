На самолеты установят радарную систему MFRS на основе ИИ: как это поможет в разведке

Компания Northrop Grumman уже получила контракт на $3,6 млрд от ВМС США на постройку двух самолетов E-2D Advanced Hawkeye plus.

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Кроме этого, согласно контракту, будут модернизированы 24 существующих самолетов этого типа, сообщает Militaryaerospace. Самолеты E-2D Advanced Hawkeye plus являются воздушными системами раннего предупреждения и управления (AWACS), которые обеспечивают обнаружение, слежение и наведение на цели в воздушном, наземном и морском пространстве.

Основной особенностью является то, что самолеты оснастят особой многосенсорной фьюжн-радарной системой (MFRS), которая объединяет данные с разных источников, таких как активный фазированный антенной решеткой (AESA) радар AN/APY-9, оптические датчики, радиочастотные приемники и другие датчики, чтобы создать более точную и полную картину окружающей обстановки.

Система MFRS использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют и сопоставляют данные с разных датчиков, учитывая их преимущества и недостатки. Система MFRS повышает обнаружение и классификацию целей, а также уменьшает ложные срабатывания.

Сами самолеты E-2D Advanced Hawkeye plus могут выполнять различные задачи в интересах ВМС США, такие как поддержка операций на авианосцах, координация действий разных видов войск, предоставление информации о целях для ракетных систем, поиск и спасение и другие. Самолеты E-2D могут летать на высоте до 10 км и на расстояние до 2000 км от базы.

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